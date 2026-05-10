大阪美食｜心齋橋、梅田6大必吃推薦　百年歷史鰻魚店　附地址

蔚為很多人最愛的日本觀光地區排行榜第一名，大阪的美食推薦名單與旅遊景點一樣精彩萬分！從抵達關西國際機場開始，旅客可以利用大阪周遊卡輕鬆沿著鐵路車站，吃遍心齋橋、梅田等大阪必訪打卡點，打造一趟充滿在地美食的充實日本自由行！但面對著種類五花八門的大阪特產，既有御好燒（大阪燒）、拉麵、燒肉，也有鰻魚飯、日本料理、居酒屋與酒吧，究竟該如何挑選呢？



不用擔心，本次就精心整理出日本各大網站的評價排名，帶來現在最受歡迎的各類大阪餐廳，供大家作為安排行程的實用指南！

大阪美食6大推介

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1. 燒肉 – 燒肉藤本（焼肉藤もと）

《食べログ》（Tabelog）是全日本最具公信力的美食推薦網站，而這間「燒肉藤本」在開業短短一年之內，就一舉拿下了西部燒肉百大名店的殊榮，同時在預約困難排行榜中名列前茅，可說是近年大阪燒肉界最耀眼的新星！這裡簡單直白地主打「真正好吃的肉」，不靠浮誇的重口味調味，而是以頂級的選肉與精準的火候取勝。薄切里肌尤其是鎮店招牌，肉片在烤網上迅速翻烤之後沾上特製醬汁，會感到柔嫩的口感與迷人的肉香在口中一起綻放！

燒肉藤本（焼肉藤もと）

地址：大阪府大阪市北區曾根崎2-8-9

營業時間：17:00～03:00



2. 御好燒（大阪燒） – 御好燒 Sakura（お好み焼き Sakura）

若想真正體會大阪最接地氣的飲食日常，就不能錯過新梅田食道街！這條高架道路下的美食街誕生於1950年代，歷經數十年仍然保留著昭和時期的熱鬧氛圍，狹長的通道中聚集了超過70間小店，從白天就能聽見此起彼落的乾杯聲。而在眾多老字號之中，「御好燒 Sakura」始終是最常大排長龍的一家。創業超過半世紀的店家堅持傳承御好燒最經典的作法，將麵糊與配料事先拌勻後再下鍋，造就出微酥脆的外層與柔軟濕潤的內裡。人氣第一的綜合口味一次集結豬肉、花枝、鮮蝦與章魚，搭配加入山藥的麵糊，香氣十足又輕盈爽口。

御好燒 Sakura（お好み焼き Sakura）

地址：大阪府大阪市北區角田町9-10 新梅田食道街內

營業時間：11:00～22:00（12／31～1／2 店休）



3. 日式洋食 蛋包飯 – 北極星

日本人向來喜愛日式洋食，而蛋包飯就是其中的靈魂角色！大阪心齋橋的「北極星」被視為是蛋包飯的發源地，走進這棟純日式的古老家屋建築，坐在榻榻米座席上望著日式庭園與木質廊道，讓人彷彿瞬間離開了都市，回到了往昔的日本鄉村。最受歡迎的雞肉蛋包飯有著滑順柔嫩的蛋皮，內部的日本米飯粒粒分明，搭配酸酸甜甜的自家番茄醬，交織出既溫馨家常又超乎平常的美味！菜單中也不乏創意版本與炸蝦、燉牛肉、烤鴨等配菜選擇，很適合三五好友或全家人一人點一樣交換品嚐。

北極星

地址：（心齋橋本店）大阪府大阪市中央區西心齋橋2-7-27

營業時間：11:30～21:30



4. 鰻魚 -魚伊

關西的傳統鰻魚飯做法不同於關東的先蒸後烤，而是直接以備長炭高溫碳烤，讓鰻魚的表皮呈現微微酥脆狀，並藉由巧妙的手藝使內部保持細緻柔軟的口感。擁有百年歷史的「魚伊」便將這樣的技法完整傳承至今，必點的特上鰻丼使用了整尾鰻魚，從焦香的表皮、軟嫩的魚肉、甜鹹適中的祖傳醬汁，再襯托著留下了老舖氣氛的建築裝潢，構成完美的餐飲體驗！客人可以在吧台座位近距離欣賞職人的料理過程，也能選擇在榻榻米座位慢慢享用，若時間不夠的話，亦可外帶鰻魚便當與玉子燒回到飯店享用。

魚伊

地址：大阪府大阪市旭區高殿4-8-10

營業時間：11:00～21:00



5. 拉麵 – 塩元帥

在濃厚系拉麵林立的大阪市區，「塩元帥」以一碗清爽的鹽味拉麵脫穎而出，從頭到尾堅持手工製作的天然滋味成功收服了各地饕客的味蕾。從Q彈的麵條、加入多達70種食材燉煮的湯頭到每一樣配料，全部都是所有員工每天貫徹職人精神細心手製而成。細緻的鹽味高湯與充滿彈性的麵條完美相襯，恰好適合偏好清淡口味的人，即使將湯喝到見底也絲毫沒有負擔。店家還會不定期推出和牛、冷麵、納豆、雞白湯等期間限定的特殊口味，而且除了拉麵之外，炒飯、煎餃一樣廣受好評，可以作為套餐飽腹一頓。

塩元帥

地址：（西中島店）大阪府大阪市淀川區木川東3-6-24

營業時間：平日11:00～15:00／18:00～24:00，假日11:00～24:00



6. 居酒屋、串炸 – 串炸知留久（串かつ 知留久）

提及大阪美食一定少不了串炸！走進串炸專門店「知留久」，入眼所及與很多人一般想像中的炸物大相徑庭。在居酒屋風格的店內，新鮮的頂級海鮮、肉類及蔬菜被師父仔細戳刺成串，運用專業的技巧與百分之百的專注炸出薄脆的麵衣，入口酥脆且清爽得令人難以想像，每一串都能完美凸顯出食材本身的鮮甜美味，毫無傳統台式炸物的油膩感。招牌「主廚推薦套餐」會依序送上超過30種當季串炸，能單吃也能沾獨家調製的細鹽與醬料，再配上一杯日本啤酒或清酒，就是最道地的大阪人生活場景！

串炸知留久（串かつ 知留久）

地址：（初天神店）大阪府大阪市北區曾根崎2-8-15

營業時間：11:30～14:30／17:00～22:00（週三、年底年初店休）



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