大阪美食6家必吃推薦　300g超大三明治/經典大阪燒/爆漿脆皮泡芙

說到大阪美食，總讓人聯想到章魚燒、壽喜燒與串炸等經典滋味，但這座城市的餐桌魅力從不止於傳統，不論是融合創意的和洋料理、排隊名店，還是主打極簡風格的甜點咖啡館，都讓旅人的味蕾多了無數驚喜！



編輯特別盤點話題度高、評價亮眼的大阪美食必吃店家，無論你是重視食材的料理控，還是講究氣氛的咖啡愛好者，這裡都能找到屬於你的大阪記憶。

大阪必吃6大美食

1. 小可頌名店：Le Croissant

要說熱門的大阪美食非「Le Croissant」莫屬，這是一間位於大阪街頭的人氣可頌專門店，採用北海道產的小麥與專門開發的發酵奶油，選材講究且可頌迷你得恰到好處，層層分明、外酥內潤，咬下去時是薄脆的碎屑與柔軟奶香交疊的幸福感。

其中店內更經常推出不同風味的創意款，不論是濃郁甜香的焦糖、香脆的杏仁，亦或者鹹口味的明太子，一口咬下、酥香與陽光在唇齒間慢慢化開，讓大阪的午後似乎也隨之緩了下來。

Le Croissant

地點：2 Chome-7-25 Shinsaibashisuji, Chuo Ward, Osaka, 542-0085日本

營業時間：11:30-20:30



2. 大阪燒老字號：お好み焼ゆかり

麵糊與高麗菜（椰菜）融合後的輕盈與甜味在舌尖慢慢展開，柴魚片隨熱氣輕輕舞動，彷彿為整體口感蓋上一層輕盈的煙霧，創業於1950年的老字號「ゆかり」為當地人的獨家回憶，走進店裡便能感受到濃濃昭和氛圍。

這裡的大阪燒不是浮誇的創意料理，而是用心詮釋「經典」二字的溫柔味道，老闆採用當地生產的新鮮高麗菜，搭配自家特製的大阪燒粉揉合山藥泥與高湯，口感柔軟且飽滿；加入特調醬汁與濃郁美乃滋，層層堆疊的美味，讓人一口便懂什麼是地道的「大阪美食」。

お好み焼ゆかり

地點：2 Chome-14-13 Sonezaki, Kita Ward, Osaka, 530-0057日本

營業時間：11:00-23:00



3. 第一名麵包店：Paris-h

大阪美食中獲得第一名的麵包店「Paris-h」，位於大正時期建築「ダイビル本館」一隅，以復古建築為背景，木質裝潢搭配柔和光線。

櫥窗裡陳列著一個個剛出爐的作品，溫潤的酵母香氣撲鼻而來、店家以慢工細活的方式喚醒食材本身風味，結合法式傳統與日式細膩，即使是最簡單的法棍，也保有咀嚼之間細緻的麥香與層次，讓烘焙不只是味覺的享受，更是一場關於質感與情感的日常儀式。

Paris-h

地點：3 Chome-6-32 Nakanoshima, Kita Ward, Osaka, 530-0005日本

營業時間：週三至週五11:00-19:00；週六11:00-18:00



4. 一口爆漿的脆皮泡芙：MooKEN

沒有華麗門面、沒有引人注目的廣告，卻總是擁有滿滿人潮！MooKE是傳說中一口爆漿的脆皮泡芙名店，也是不少甜點愛好者心中難以忘懷的大阪美食之一。

店內的泡芙小巧可愛，剛剛好一口一顆，其中最多人購買的品項非「原味香草泡芙」莫屬，選用北海道牛奶與香草籽製成，醇厚香氣令人著迷，指尖一捏會發出輕輕的脆響、細膩卻毫不浮誇的甜味讓人著迷，溫熱時如奶霜般柔軟，冰鎮後則像雪霜，各自展現不同的溫柔層次。

MooKEN

地點：日本〒542-0085 Osaka, Chuo Ward, Shinsaibashisuji, 1 Chome−5−26 Ｒｉｐｐｌｕ 日宝 大阪屋ビル

營業時間：週三至週日11:00-14:00



5. 超巨大三明治專賣店：Dekasan

在層層疊疊、高達數公分的厚度之中，夾入讓人無法一口塞下的食材，DekaSan的三明治每份重達300克，不僅份量驚人、口味更是令人驚艷。

其中招牌便是選用3-5分熟的牛橫隔膜的「橫隔膜牛肉三明治」，肉質柔嫩多汁、搭配吸滿烤肉醬的吐司，香氣十足、滿滿的肉感與醬香在口中爆發，讓人忍不住一口接一口。

另外「嫩蛋三明治」也是人氣商品！使用特製的泡泡蛋沙拉，口感細緻綿密，與一般蛋沙拉相比更輕盈、不膩口，搭配鬆軟吐司入口即化，成為近期熱門的大阪美食。

Dekasan

地點：3 Chome-5-17 Kawarayamachi, Chuo Ward, Osaka, 542-0066日本

營業時間：11:00-16:00



6. 鰻魚鮭魚卵丼飯：Hozenji Yamakazu

木質吧台、柔黃燈光與師傅專注翻烤鰻魚的畫面，共構一場關於食材與技藝的默劇。

Hozenji Yamakazu是間將傳統職人精神與鰻魚創意完美揉合的地方，老闆使用關西「地燒」手法，讓鰻魚不經蒸煮、直接火烤，不只保留了魚皮的焦脆，還有淡淡脂香，接著鋪滿晶瑩剔透的鮭魚卵，顆顆圓潤飽滿、輕咬即爆，口中帶著海的鹹鮮與獨特滑潤感，配餐還附有鰻肝清湯、茶碗蒸與手作小菜，每一道餐點都是大阪美食文化的深度與溫度。

Hozenji Yamakazu

地點：1 Chome-1-16 Namba, Chuo Ward, Osaka, 542-0076日本

營業時間：11:00-14:00；17:30-22:00



大阪美食常見問題

大阪燒和文字燒有什麼不同？ 大阪燒與文字燒都是來自日本的經典鐵板料理，大阪燒（お好み焼き）源自關西地區，外型像一塊厚實的煎餅、偏厚實，將麵糊與高麗菜、肉類等食材混合後煎成餅狀，再淋上醬汁與美乃滋，口感飽滿濃郁；文字燒（もんじゃ焼き）則起源於東京，偏薄、麵糊較稀，炒製後呈現黏糊狀，常用小鏟子直接從鐵板食用。 大阪近期有哪些熱門美食？ 除了必吃的大阪燒、炒麵與章魚燒之外，鬆軟迷你可頌「Le Croissant」、大阪第一名麵包店「Paris-h」、爆漿小泡芙「MooKEN」、擁有超巨大三明治的「Dekasan」以及絕不能錯過的「Hozenji Yamakazu」鰻魚鮭魚卵丼飯，每一口都充滿著大阪道地味道，讓人一吃便難以忘懷！

【本文獲「ReadyGo」授權轉載。】