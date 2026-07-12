大阪景點｜梅田逛街地圖　打卡超大紅色摩天輪　日本最長商店街

大阪的梅田因為坐擁重要交通樞紐「JR大阪站」與「地下鐵梅田站」，成為旅客來大阪幾乎一定會經過的熱鬧核心！周邊匯集了各大知名百貨與購物商場，從血拚購物、人氣美食到休閒娛樂通通一次滿足，怎麼逛都不無聊～



這篇就帶你一次收集梅田必訪的購物地標、人氣景點與美食餐廳，一起走進大阪最繁華、最有魅力的梅田吧！

梅田交通

關西機場

交通方式：搭HARUKA⭢「大阪車站」下車（約45分鐘）

搭JR關空快速⭢「大阪車站」下車（約64分鐘）

京都

交通方式：「京都車站」搭JR京都線⭢「大阪車站」下車（約26-45分鐘）

「河原町站」搭阪急電鐵⭢「梅田站」下車（約42-64分鐘）

心齋橋

交通方式：搭地下鐵御堂筋線⭢「梅田站」下車（約12分鐘）

梅田景點

梅田藍天大廈 空中庭園展望台

來到梅田絕對不能錯過「梅田藍天大廈」！

最有名的就是位在頂樓的「空中庭園展望台」，搭乘電扶梯一路向上，走到露天展望台後，可以360度無死角俯瞰大阪市區景色，白天能看到整座城市的街景，到了傍晚還能一次收進夕陽與夜景，浪漫度直接拉滿～夜晚燈光亮起後氣氛更迷人，想感受大阪最震撼的高空視角，這裡絕對要排進行程裡！

梅田藍天大廈 空中庭園展望台

交通：從「大阪/梅田站」步行約10分鐘

營業時間：9:30-22:30（最後入場22:00）

票價：大人2,000日圓、4歲-小學生500日圓



+ 10

露天神社

露天神社是大阪超靈驗的「戀愛神社」，連不少大阪在地人也會特地前來祈求良緣，人氣相當高！神社背後流傳著一段淒美動人的愛情故事，1730年藝妓「阿初」與醬油盤商伙計「德兵衛」彼此相愛、互許終身，卻因家族反對與朋友誣陷而走上殉情之路。而神社內也特別設置了這對戀人的銅像，象徵至死不渝的愛戀。也因為這段故事，露天神社成了許多少女心中的戀愛聖地，來這裡求姻緣、買「戀愛御守」、掛上「美人祈願繪馬」，希望能遇見屬於自己的命定之人，氛圍浪漫又充滿故事感。

露天神社

交通：從「大阪/梅田站」步行約7分鐘

營業時間：6:00-23:00



大阪今昔生活館

一踏進大阪今昔生活館，彷彿瞬間被時光機帶回舊時代的大阪，從明治、大正、昭和一路到江戶時期的生活風貌一次呈現在眼前！

館內以高度擬真的房屋模型、街道景觀與各式時代物件，完整重現當年的市井日常，走在其中就像真的住進了古老的大阪城，沉浸感十足。來到9樓還能體驗超受歡迎的「和服體驗區」，穿上和服漫步在復古街道中，隨手一拍就是滿滿日式風情的古色古香美照，如果你想了解大阪的歷史一定會愛上這裡！

大阪今昔生活館

交通：搭谷町線或堺筋線至「天神橋筋六丁目站」，步行約3分鐘

營業時間：10:00-17:00（週二公休）

票價：大人600日圓、高中及大學生300日圓、小學生以下免費

和服體驗費用：1,000日圓/人（體驗時間30分鐘，只收現金）



梅田逛街

HEP FIVE

HEP FIVE最知名的就是超大的「紅色摩天輪」，是來到梅田必打卡的知名地標！從高空俯瞰大阪的城市風景，還能在車廂裡將音響連接手機撥放自己想聽的音樂，超浪漫又有趣～結束摩天輪行程後，記得好好逛逛「HEP FIVE」，館內集結超過170間人氣品牌，從年輕人最愛的潮流服飾到三麗鷗商店、Disney Store、3COINS通通找得到。更棒的是，這裡還擁有金氏世界紀錄認證、全世界機台數最多的拍貼機，以及關西數一數二的大型扭蛋樓層，想和旅伴拍到停不下來、轉爆扭蛋，HEP FIVE肯定能讓你玩到不想離開！

HEP FIVE

交通：從「大阪/梅田站」步行約8分鐘

營業時間：購物 11:00～21:00 、餐廳 11:00～23:00、 室內遊樂場 11:00～23:00

必逛：SUPER SPINNS、Disney Store、magical chiikawa store、niko and…、BEAMS STREET、三麗鷗商店、3COINS、蠟筆小新專賣店、WEGO LA、HARE、萬代扭蛋



+ 2

阪急三番街

阪急三番街與阪急電車、JR大阪站、地下鐵出口直接相連，一出閘口就能立刻開逛，交通便利度滿分！整個商場由南館與北館組成，集結約250間店鋪，從流行服飾、生活雜貨、餐廳美食、玩具到各式人氣卡通IP周邊通通找得到。逛累了不用煩惱用餐問題，直接前往「UMEDA FOOD HALL」，匯集了日式料理與人氣餐廳。特別推薦必逛「KIDDY LAND」，是動漫與卡通迷的天堂，無論喜歡哪個角色幾乎都能在這裡挖到寶；如果你偏愛平價又有質感的廚具與居家小物，那麼「KITCHEN KITCHEN」就很適合你。也因為交通超方便、選擇又多，阪急三番街成為了旅客們來梅田必訪的購物聖地之一！

阪急三番街

交通：阪急電車、JR大阪站-御堂筋北出口、地鐵梅田站-北出口直達

營業時間：商店10:00-21:00、咖啡廳和餐廳10:00-23:00

必逛：KIDDY LAND、KITCHEN KITCHEN、LEGO、SNOOPY TOWN SHOP、橡子共和國、MUJIcom、tutu anna、Afternoon Tea Living



阪急梅田本店

阪急梅田本店絕對是想一次買齊專櫃彩妝保養與高質感伴手禮的首選！這裡擁有大規模的化妝品銷售區，日本知名的專櫃品牌皆聚集於此～而買伴手禮請直接鎖定地下一樓，美食甜點選擇超多，像是「辻利兵衛」的抹茶大福、「HAPPY Turn’s」的米菓，以及被譽為「Pocky界LV」的「Bâton d'or」通通買得到。小編私心大推Bâton d'or，有多種口味可選，餅乾香氣與濃郁巧克力完美融合，一吃就知道是高級版Pocky，送禮也會超有面子，完全不怕踩雷！

阪急梅田本店

交通：從「大阪/梅田站」步行約2分鐘

營業時間：10:00-20:00（12樓、13樓餐廳11:00-22:00）



LUCUA＆LUCUA 1100

LUCUA大阪分為「LUCUA」與「LUCUA 1100」兩棟，兩棟皆與大阪站直接連通，館內也設有空橋可自由往返，逛起來非常順路又省時間！「LUCUA」的品牌風格偏向輕熟質感路線，單價稍高一些，集結多間人氣男女時尚品牌，像是BEAMS、FREAK’S STORE、MOUSSY等，整體氛圍時髦又有型；而「LUCUA 1100」則走年輕、平價取向，由於前身為伊勢丹百貨，館內仍能看到不少伊勢丹的選物店，還有超可愛的迪士尼商品專賣店，近期更進駐了很受歡迎的「@COSME 商店」，成為許多年輕人來梅田必逛、挖寶的購物熱點！

LUCUA＆LUCUA 1100

交通：「JR大阪站」中央口步行約1分鐘

營業時間：B2F～9F 購物10：30-20：30

B2F 地下美食街11：00-23：00

10F LUCUA餐廳層11：00-23：00

必逛：BEAMS、FREAK’S STORE、MOUSSY、@COSME、isetan seasonal selection、isetan cosmetics、isetan Urban Market、手作市場、Lycka



大丸梅田店

同樣跟「JR大阪站」相連的還有「大丸梅田店」，這裡又是一個動漫迷天堂～如果你是專門為動漫、玩具商品店而來，那麼可以直衝13樓！這裡一次聚集了寶可夢中心、任天堂直營店、ONE PIECE專賣店，甚至還有最近大人、小孩都瘋狂的Tomica商店！5樓更有三麗鷗專賣店，有帶小朋友的人小心囉～這裡真的一逛就會失心瘋呀！

大丸梅田店

交通：「JR大阪站」中央口步行約1分鐘

營業時間：10:00-20:00（14F餐廳11:00-23:00）

必逛：寶可夢中心、任天堂直營店、ONE PIECE專賣店、Tomica商店、三麗鷗、Hands



天神橋筋商店街

天神橋筋商店街是日本最長的商店街，全長約2.6公里，從頭走到尾大約就要40分鐘，看得出來規模有多驚人吧～整條商店街集結了藥妝店、小吃攤、伴手禮店、超市、日式雜貨等，約有800間店家進駐，熱鬧又充滿生活感。如果你逛膩了觀光感偏重的百貨商圈，不妨來這裡感受最道地的大阪日常風景，吃個章魚燒、可麗餅等街頭小吃，再到價格超實惠的玉出超市晃晃，，是貼近在地人生活的必訪商店街之一！

天神橋筋商店街

交通：天神橋筋六丁目站、扇町站、南森町站、JR天滿站，步行即可抵達

營業時間：每間店家不同



其他梅田必逛商場、景點

1. GRAND GREEN OSAKA

2024新開幕，結合大自然與咖啡廳、休憩空間的複合式公園。

2. GRAND FRONT 大阪

約260間店家，集結時尚購物、餐廳、美妝保養、居家用品等。

3. KITTE 大阪

2024新開幕，擁有超過100家店鋪，有多間日本特產店家。

4. 友都八喜相機多媒體梅田店

有大型規模電器行、運動用品店。

5. UNIQLO梅田

2025年新開幕，西日本最大規模UNIQLO旗艦店。

+ 1

梅田美食

すし酒場 さしす 新梅田食道街店

位在梅田地下街的「すし酒場 さしす」是超高人氣的壽司排隊名店，想吃真的要早點來報到，不然尖峰時段就要等上約一小時！店內最招牌、幾乎桌桌必點的就是「エビ７」，由7隻新鮮生蝦搭配生蛋與壽司飯堆疊而成，入口就是滿滿的鮮甜滑嫩，把蝦肉的彈、蛋黃的濃、醋飯的香完美融合～其他單點壽司也很厲害，無論是炙燒鮭魚、鮪魚赤身，每一貫都吃得出食材的新鮮度，毫無腥味、口感細緻，如果你在大阪想找一間好吃又有話題性的壽司店，這間真的值得來一趟！

すし酒場 さしす 新梅田食道街店

交通：從「大阪/梅田站」步行約6分鐘

營業時間：14:00-23:00（週末12:00開始營業）

小編小提醒：梅田有7間分店，可以根據自己方便的地點選擇唷！



Rikuro老爺爺起司蛋糕

來到大阪怎麼能錯過超有代表性的「Rikuro 老爺爺起司蛋糕」！每當店內響起現烤出爐的鈴聲，空氣中瞬間瀰漫著濃濃起司香，排隊的人群立刻精神一振，全都是為了那顆剛出爐的蓬鬆蛋糕。蛋糕一拿到手還熱呼呼的，質地輕柔又濕潤，輕輕一咬就化在嘴裡，蛋香與起司香交織得恰到好處，底部還藏著微甜的葡萄乾。內用會貼心幫你切好擺盤，不知不覺就能一人嗑完整顆，就算吃不完也能打包帶走超方便，但小編私心大推一定要現場吃，這種剛出爐的幸福感，真的只有在大阪才能體會得到！

Rikuro老爺爺起司蛋糕

交通：從「大阪/梅田站」步行約5分鐘（位於大丸百貨梅田店B1F）

營業時間：10:00-20:00



UNAGI IZUMO うなぎ 串焼き いづも

在社群上爆紅的浮誇系鰻魚飯就是「うなぎ 串焼き いづも」！想要打卡最吸睛的餐點一定要點「鰻玉丼」，以特調醬汁拌煮到香氣四溢的飯為底，鋪上厚到誇張、滿滿高湯香氣的玉子燒蛋捲，再放上超大片又肥嫩的蒲燒鰻魚，視覺跟味覺一次到位，絕對讓你吃的超滿足～吃不完可以打包帶走，店員還超貼心幫你包成飯糰形狀，帶回飯店吃也很方便！

UNAGI IZUMO うなぎ 串焼き いづも

交通：從「大阪/梅田站」步行約8分鐘

營業時間：11:00-23:00



Afternoon Tea LOVE＆TABLE

據說「Afternoon Tea LOVE＆TABLE」的千層蛋糕比鼎鼎大名的HARBS還厲害！這裡的水果千層蛋糕雖然價格比HARBS貴，但水果可是給的非常大方，大塊的草莓、奇異果、香蕉、黃桃夾在千層裡，配上甜而不膩的鮮奶油，每一口都好幸福！不同季節也會推出不同口味的千層蛋糕，甜點控們可別錯過啦～

Afternoon Tea LOVE＆TABLE

交通：從「大阪/梅田站」步行約5分鐘

營業時間：10:30-20:30



看完是不是發現梅田不只交通超方便，許多商場甚至直接與車站連通，完全不用怕迷路或風吹日曬雨淋！這裡一次集結購物、玩樂、拍照景點，還藏著多間實力派的特色餐廳，從早逛到晚都不是問題～下次來大阪如果還在煩惱行程安排，直接把一整天留給梅田絕對不會讓你失望！

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【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【梅田景點】大阪梅田逛街地圖！周邊景點、美食攻略大公開】