日本超市減價｜Aeon/Life/西友/LOPIA　店員揭4超市貼貼紙時間表

日本｜日本超市｜不少人去日本旅遊時，都會到當地的超級市場選購新鮮食品及熟食回酒店吃，但大家又有沒有發現每日到晚上特定時間，超市都會有一個區域的職員被遊客及本地人包圍？其實他們都是在等職員在食品上貼上減價貼紙，運氣好的話，更有機會搶到半價和牛！《香港01》「好食玩飛」記者為大家整理了日本超市搶半價食品攻略，包括減價時段、貼紙的分類等，想知如何搶到優惠？即看下文！



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日本超市減價攻略｜下午4時開始減價

去日本旅遊除了必逛便利店外，日本超市也是不可錯過的地方。現時日圓匯率低，加上超市在晚上會有食品減價時段，減價商品包括壽司及刺身、熟食便當、鮮肉、甜品等，所以要買到半價和牛做宵夜絕對不難！

有在日本超市打工的網民曾在網上分享，如果超市在晚上10時關門的話，一般在下午4時左右開始減價，其中有忌廉的甜品會進行第1輪先打8折。而在晚上6時後，基本上所有食品都會開始貼減價貼紙，這時候的忌廉甜品都會變為半價。

日本超市在晚上會有減價時段。（AI生成圖片）

日本超市減價攻略｜半價和牛晚上7時半開始搶？

而到晚上7時半左右，一般所有食物都會半額出售，大家可以在這個時候到超市搶購半價和牛、壽司、熟食等食品。到晚上8時半還有食物未賣掉的話，超市有機會會將食品價格直接減低，這時還可以「尋尋寶」。

但是否等到最後一刻才買到最便宜食品？原來到超市準備關門前，店員有機會將還未賣出的食品收起棄掉，所以大家要看準時間「出手」！至於24小時營業的超市，一般會在約在晚上7至8時之間貼當天需清空的熟食。

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日本超市減價攻略小知識：減價貼紙意思？

一般在日本超市中，職員都會貼上幾款打折貼紙，當中包括「半額」、「割引」、以及「円引き」。若果是貼上「半額」，即是代表該食品半價出售；而「割引」都會在旁邊寫上數字，例如3割引等於7折、5割引等於5折等。至於「円引き」同樣也會有數字在旁，等於會減去的金額，例如50円引き就等於減50円。大家要看清楚減價貼紙的文字，不要只看到數字就以為直接減該金額。

日本必行超市1｜Aeon(イオン)

相信大家對Aeon也不陌生，除了可以逛百貨部外，他們的超市也是不可以錯過。Aeon超市在全日本有多間分店，規模也十分大，售賣的商品種類相對較多。一般超市會在晚上8時開始貼上減價貼紙，大家可以留意刺身區及熟食區。

日本必行超市2｜Life（ライフ）

Life在關東、關西的分店極多，而且不少分店更營業至凌晨12時，更是平價連鎖超市。這間超市商品價格相對較為實惠，大家可以在這邊買到便宜的食品。而他們的打折時間主要在晚上8時開始，部分食品更會減至半價！

日本必行超市3｜西友超市（SEIYU）

西友超市在全日本有超過300間分店，絕大部分都是24小時營業，就算逛到深夜想買宵夜吃也沒問題。他們一般會在晚上8時開始減價，而到晚上10時後更會開始貼半價貼紙，這時候就可以去搶購半價壽司、熟食等。

日本必行超市4｜LOPIA（ロピア）

LOPIA是一間肉舖起家的連鎖超市，主打「用平民價格吃頂級品質」，店內冷藏櫃經常都鋪滿超平價的A5日本黑毛和牛，就算未到打折時段，和牛的價格也較便宜。由於他們一般在晚上9至10時左右就關門，所以主要在晚上7時左右開始減價。

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