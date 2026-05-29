泰國手信｜不只海苔和牛奶片！Lisa、王嘉爾都在用的薄荷聞香瓶

泰國必買伴手禮（手信）有哪些？相信許多人會想到的是皇家牛奶片、蜂蜜、小老闆海苔。不過，其實還有泰國零食以外的好物，泰星Lisa曾表示「หงส์ไทย」聞香瓶是她必備的隨身物品，無論到哪裡都會隨身攜帶。王嘉爾先前在用餐時，也被眼尖的粉絲發現他竟然也拿出了一樣的綠色聞香瓶。



不過「หงส์ไทย」究竟是什麼，為何曾讓泰國聞香瓶市場造成轟動與缺貨。

不只牛奶片、薄荷棒！泰國最強伴手禮是「它」

泰國炎熱的天氣，常常曬到讓人昏昏欲睡，因此有各式各樣的薄荷聞香產品。從傳統要轉開的，像筆一樣推入式的，雙孔讓兩個鼻子都能一次吸的，再到花香還有各式各樣綜合香味的。這一些產品在泰文裡統稱為「ยาดม（yadom，音似「鴨東」）」。其中最有名的就是「โป๊ยเซียน（poy-sian）」中文會稱為八仙牌。

而除了這種棒狀可以插進鼻子的薄荷棒，泰星Lisa就曾表示自己隨身必備「หงส์ไทย」。「หงส์ไทย」也是一種聞香產品，只是是用廣口頻裝，裡面有天然草藥。因為Lisa的喜愛，曾讓這款聞香瓶造成轟動與缺貨。

相關文章：泰國自由行｜數位入境卡TDAC中文填寫教學 手把手3分鐘搞掂

+ 10

「หงส์ไทย」讀音是（hongthai，音似「紅苔」）），「หงส์」是天鵝的意思、「ไทย」是泰國的意思，หงส์ไทย中文又被翻做天鵝牌。該牌主要販售三色聞香瓶，綠色是最經典的，有15種草本成分，帶有「熟成」草本香氣含有薄荷腦、樟腦、薄荷油、尤加利油，氣味濃郁清新、草本味明顯。黃色薄荷比例略少，尤加利油比例更高，有些類似按摩油或輕微的萬金油香，但氣味溫。白色主打薄荷精油香氣，還有樟腦與尤加利油等，薄荷味非常明顯，清新嗆鼻，開蓋即提神。

《風傳媒》編輯造訪泰國時看到各大藥妝店，整組的賣最經典的綠色聞香瓶，也可以散買，小罐的約39泰銖、大罐的約45泰銖，以容量來說大罐划算很多。

相關文章：泰國手信10大必買 還原泰街頭經典風味即食麵 榴槤乾/椰子脆片

+ 6

+ 5

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：不只牛奶片、薄荷棒！泰國最強伴手禮是「它」，賣到缺貨、女星Lisa也買爆】