日本假期2027｜黃金周、元旦外　還要避開哪些日子？國定連假一覽

日本旅遊｜日本假期｜不少港人也喜愛到日本旅行，但不小心碰上日本連假時，除了到景點打卡隨時要和當地人逼之外，機票酒店價格隨時會大幅飆升！想要避開人潮，以及避免用貴價機票去日本玩？《香港01》「好食玩飛」記者已經為大家整理好2027年的日本假期，包括日本的黃金周連假、秋分日連假等，即看下文啦！



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大家都會把握公眾假期連假去旅行，日本人也不例外。日本在2027年有17日公眾假期，包括1日為補假，部分日子更會連上周末，更有些假期只需請3日就可以連放9日假！

而日本人除了到國外旅遊外，其實不少人也會選擇在國內到其他縣來一個短途旅行，所以大家出發去日本前，最好先查清楚去旅行的日子會否撞上日本的假期，否則機票酒店隨時較其他日子更貴。

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日本假期攻略｜有哪些日子最好避開？

日本假期攻略｜1. 黃金周

相信不少人也聽過日本黃金周，除了外國遊客外，本地人也會在這個假期在日本國內遊玩或回鄉探親，隨時逼爆景點！而2027年的黃金周在5月1日至5月5日之間，由於4月29日也是假期之一，相信有不少日本人也會請4月30日假，直接連放7日。如果大家想在這段期間到日本旅遊，最好預先訂好餐廳位置、火車票、酒店等，否則有機會搶不到票。

日本假期攻略｜2. 敬老日+秋分

除了最好避開黃金周的日子到日本旅行外，敬老日及秋分日大家也可能要注意。2027年敬老日在9月20日、秋分則在9月23日，若請9月21、22、24日的假期，加上星期六日，便會有連續9日假。大家如果想在這段日子到日本旅遊的話，最好也要預先計劃好行程，以及買好車票、景點門票等。

日本假期攻略｜3. 盂蘭盆節

雖然日本的盂蘭盆節並非日本國定假期，但仍然是日本其中一個重要的節日，所以不少企業也會讓員工在這期間放假。而盂蘭盆節並沒有在日曆上寫明日子，一般會在8月中旬期間，這時日本各地也會舉行祭典，也有不少當地人會回鄉，所以大家如果打算在8月去日本旅行，出發前最好先查一下祭典日期，並預先買好車票。

日本假期攻略｜4. 元旦

每逢年尾，也有不少港人會到日本過聖誕及倒數。2027年1月1日在周五，日本不少企業也會提前在12月底讓員工放假，屆時將有不少商店會關門休息。大家如果碰上元旦假期到日本，就要注意商店的營業時間了。

日本假期一覽

元旦：1月1日

成人之日：1月11日

建國記念之日：2月11日

天皇誕生日：2月23日

春分：3月21日（因在星期日，所以3月22日為補假）

昭和之日：4月29日

憲法紀念日：5月3日

綠之日：5月4日

兒童節：5月5日

海之日：7月19日

山之日：8月11日

敬老日：9月20日

秋分：9月23日

運動之日：10月11日

文化日：11月3日

勤勞感謝日：11月23日



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