日本旅遊6大親身體驗　踩單車禁戴耳機　溫差愈大楓葉顏色愈鮮明

日本春天的櫻花、秋天的紅葉、冬季雪景等自然美景，近幾年吸引許多外國觀光客前來造訪，整個日本四處都能看見不少外國人的足跡。



正因為如此大家到日本玩的時候最好是先了解「日本觀光地的最新注意事項」，如此一來旅遊日本就能順心順利，隨時準備出發日本沒問題！

外國遊客滿滿滿！來日本之前一定要知道的注意事項

日本的四季風光十分美麗，使得日本的自然景點深受世界各地旅客的喜愛。但每到旅遊旺季想要踩點這些景點時，不僅要掌握當地的人潮狀況、交通運行情形，也要特別注意天氣變化、各地特有規則等等。

因此這次將由現任領隊兼旅遊作家島田Miyu來為我們解說「觀光客便利小資訊」＆「舒適安全遊玩小撇步」，她以實際造訪旅遊旺季的河口湖為例，分享親身經歷與觀察見聞，話不多說馬上看下去！

日本旅遊6大注意事項（01製圖）

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1. 日本許多觀光地沒有「電子支付」，一定要帶日圓現金

外國觀光客常去的東京、大阪、京都等地方現在基本上可支援非現金支付方式，但也有很多自然豐富的觀光景點，值得大家特地放遠腳步去一日遊、短期小旅行。但這些地區和都市比起來，非現金支付的普及程度相對低很多，也可能會出現無法用信用卡或電子支付的店家。像筆者每個月都會因領隊的工作前往世界各地，在非現金支付的普及程度方面，日本真的還有很大的進步空間。

即使是在日本數一數二的知名景點，像是河口湖、箱根、日光、高野山等等，還是有很多店或是服務體驗只收現金付款。特別是在這些地方舉辦的「●●祭典」之類的限定活動，很常看到消費者只能用現金交易的情形。

而且即便臨時想在當地領現金，附近搞不好也沒有便利商店、找不到ATM，沒想像中容易當場提領現金出來。要是遇到這種狀況真的會很困擾，建議在機場、城市內就先備足現金，最好也準備一些千元鈔票、零錢，會比一大堆萬元鈔還來得實用許多。

這張照片（上圖3）是筆者在秋天去「富士河口湖紅葉祭」時拍的，照片裡面可以看到湖邊有許多美食路邊攤、手作市集露天攤販，但幾乎所有的店家都只收現金。

重點筆記

一旦離開大都市可能會有許多店家不收信用卡、電子支付

當地的超商、ATM可能不多，最好事先準備好足夠的日圓現金

準備千元鈔票與零錢用起來會比較方便

＜只收現金交易的狀況＞

路邊攤／跳蚤市場、市集／商店街中的小店／在神社或寺廟抽籤、買御守／轉扭蛋機等



2. 當地交通請務必事先規劃

日本都市和郊區其中一個最大的差異，就是公共交通工具的便利程度。在大城市就算錯過一班電車或公車，過幾分鐘就會有下一個班次的車可以搭，也很容易就能找到其他替代路線使用。然而一旦身在郊區，離市中心越遠，可使用的大眾運輸工具和班次就會變得越少。

此外，在觀光旺季時會有來自世界各地的海外遊客、日本當地人蜂前去各大景點觀光，公車延遲或是客滿的情況也是屢見不鮮。

這時你可能會想「那搭計程車就好啦！」不過很有可能每個人都跟你打一樣的如意算盤。通常觀光地的飯店退房時間都差不多（大約早上8:30～10:00），這時段計程車幾乎供不應求，很可能會碰到叫不到車的狀況。有時可能還有機會在路上招呼站攔到計程車（在日本也可以直接在路邊攔車），但也是要看地方或當下時間，尤其觀光地大多數人都還是會先預約，路上的計程車可能都是已經被人預約的，還是不要過度寄望現場攔車會比較好。日本的叫車App在都市地區用很方便，但有可能到偏僻一點的地方就會叫不到車，也有可能電話預約只接受日語溝通等等，這些小細節也都是要注意的。

為了有時間應對上述情形，在安排行程時還是要預留一些時間起來，以免出意外行程受影響。

像楓葉季期間的富士河口湖周邊，即便是平日早上「河口湖」車站前面也是人潮洶湧，巴士隊伍會排得落落長，想打電話叫計程車，司機卻說「至少要20分鐘以上才能到。」

想預約隔天早上的計程車也是額滿無法預約，最後幸好下榻的飯店有提供特別接送服務才得以解決。即便是筆者這種自認已經是旅遊老手的人，碰到旅遊旺季也是難以避免這種意外情況。

所以除了確認當地大眾運輸的時刻表，也要預先查詢是否能安排計程車、飯店是否有提供接送服務等等，盡可能事先做好各種功課。

重點筆記

每個觀光景點的交通方式都不一樣，務必事先確認公車、電車的營運情況與時刻表；

很多觀光地區會有「周遊券」，可以不限次數搭乘特定交通工具，價格也相對划算；

可能會遇到叫車App不能用、電話只能用日文預約的狀況。若飯店有提供接送，也可以嘗試請飯店協助安排



3. 騎腳踏車、電動滑板車時，一定要好好遵守交通規定！

身處自然豐富的觀光景點，騎著腳踏車或電動滑板車，感受美麗風景環繞、清新空氣吹拂……這種玩法超值得推薦，現在在日本想要租用這些輕型交通工具也是越來越方便。

但因不了解規定、刻意無視規定導致的意外事故或糾紛也越來越多。特別是觀光地常會有較為狹窄的道路、擁擠路段、禁止車輛通行（行人專用道路），需要注意時速及行駛規定，也不能夠將車子隨便停放。

這些交通工具看似輕鬆便利，但使用不當也是會造成重大事故的。在租用駕駛前一定要先了解日本的交通規則、行駛禮儀，並將安全視為首要前提。

以下是日本最基本的行駛規定，上路前請務必牢記在心。

騎腳踏車的行駛規定

（1）原則上要騎在車道上（靠左騎行，而非騎在路中央）

（2）碰到「一時停止」（停車讓行）標示時要先停下

（3）一般來說腳踏車在特定情況下可以騎在人行道上，但一定還是行人優先（勿鳴鈴逼路人讓行）

（4）禁止並排騎車

（5）行駛間禁止使用智慧型手機、戴耳機（無論是講電話或聽音樂都禁止）

（6）禁止邊騎車邊撐傘

（7）和汽車一樣禁止酒後上路

（8）雖非強制，但還是建議佩戴安全帽（2023年4月1日起）



電動滑板車的行駛規定

（1）電動滑板車在日本歸類為「附特定小型原動機自行車（特定小型原動機付自転車）」，未滿16歲禁用

（2）原則上需靠道路左側行駛（禁止靠右行駛）

（3）禁止雙載

（4）碰到「一時停止」（停車讓行）標示時要先停下

（5）行駛間禁止使用智慧型手機、戴耳機（無論是講電話或聽音樂都禁止）

（6）和汽車一樣禁止酒後上路



筆者在河口湖、河口湖大橋周邊看過許多外國觀光客租腳踏車觀光，有些人會直接把腳踏車騎上人行道，這點實在是很難讓人忽視。原則上腳踏車要騎在車道上，就算騎在人行道也要讓行人優先，但當時發現有不少人騎車時會鳴鈴叫行人閃開，也有人騎自行車誤闖行人專用道而被提醒制止。

至於電動滑板車方面，日本的普及率還沒有像海外那麼普及，行人與汽車駕駛也不習慣應對於這種新型交通工具，使用時請確實遵守店家或工作人員的提醒事項、規定，確保安全的前提下開心上路。

4. 櫻花季、楓葉季等觀光旺季也要做好防寒保暖

日本的櫻花季、楓葉季的氣候基本上是宜人舒適的，但觀光客在挑選服裝時還是要特別注意，尤其是計畫前往山間的觀光景點更要預先做好防寒。

筆者在2024年的秋天去過河口湖，當年的氣溫偏高，楓紅季也較晚，但基本上日夜溫差越大，楓葉的色彩會越鮮明，這表示知名賞楓景點＝日夜溫差會很大、氣溫偏低。也有很多景點就在山麓或高海拔地區，天氣也更加變化多端。

即使白天陽光普照、天氣溫暖，入夜之後也可能急遽轉冷。如果晚上有要去看夜間點燈、燈飾景點之類的夜間觀光行程，可能會冷到像是冬天一樣，大樓林立的都市地區和自然豐富的郊外的氣候溫度也是大大不同。

可以先參考當地的天氣預報來挑選適合戶外活動的穿搭，也先準備好羽絨外套、手套、帽子、圍巾與暖暖包等保暖用品。有些人可能會想臨時再到當地買，但有可能碰到店鋪離車站較遠、很早就關店的情形，搞不好跑完行程店家也已經打烊了，需要多留神注意。

重點筆記

（1）賞櫻、賞楓、賞雪的景點大多都在河邊、湖邊、山區，晚上會很冷。就算白天很暖和，還是要做好完整的保暖措施

（2）當地未必能即時購買到需要的東西，建議出發前先準備好

（3）如果行程有安排登山或健行等活動，要挑選安全且合適的服裝上陣



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5. 地方店家營業時間可能較短，休息日也可能會臨時變更！

住在日本的筆者每次從海外回日本時，都會覺得「日本便利商店多，店家也店開得很晚，真方便！」但其實這狀況只限在大都市中心，一旦到了日本的郊區或偏僻一點的地方，就會發現很多店都很早就關門，讓人措手不及。

這些地方店家大多數是家族經營或個人小店，營業時間通常較短，不像大型連鎖店一樣開得很晚。很可能會遇到「本來想說回程順路再去，結果回來的時候已經關店了」的情形，要是用在都市觀光的邏輯去排行程，可能就會浪費掉這些機會。

像餐廳午餐時段可能只開「11:00〜14:00」，晚餐時段限「17:00〜20:00」。有些店平日營業時間會比較短，週末、國定假日才會延長營業時間，甚至有些店只有週末和國定假日會營業。有營業的店顧客也是集中在某時段前來，很常會客滿，即使有開門也可能早就被預約滿了，不開放現場客人入座。要是有特定想吃的餐廳，最好還是事先預約起來，無法預約也建議出發前先打電話確認營業時間、是否有空位。

還要注意Google地圖的資訊有時是沒更新過的，甚至沒按實際狀況刊登，像日本有些店家的網站或線上資訊都不會頻繁更新，常會碰到「Google地圖顯示營業中，但實際到現場卻根本沒開」的狀況。最好還是不要全然相信網絡或旅遊書上的資訊，直接打電話給店家確認才是最保險的。

重點筆記

（1）鄉下地方的店家都比較早關，一定要確認好營業時間

（2）網絡資訊可能不是即時最新資訊，要是有非去不可的口袋名單，務必先打電話確認

（3）晚餐一定要事先預約



之前筆者曾去踩點一間河口湖的知名麵包店，當時收銀台前面貼了一張公告寫著「目前本店營業時間僅至15:00」這項資訊在店家名片和Google地圖上都沒有提到，是到了現場才會知道的最新消息啊。

6. 「嫻靜觀光」也是禮尚玩日本必備守則

鄉下地方為了保護自然環境及當地居民的生活品質，對於噪音和觀光客的行為禮儀會比較苛刻一點。和親友等多人一起出遊，看到美麗的風景時經常會不小心放大音量，或是拍照時太興奮而吵鬧起來，但其實儘量安靜地欣賞四周大自然，也是非常重要的觀光禮儀。此外，鄉下地方的居民通常早睡早起，都會很早起開始活動，因此晚上要注意降低音量，避免打擾當地居民的生活作息。

還要提醒大家，不管眼前的景色多麼美麗吸引人，也請絕對不要擅闖觀光道路以外的私有地去拍照，也不能採摘當地的花草植物帶回家，千千萬萬要記住。

重點筆記

（1）「嫻靜觀光」是保護自然的重要守則，也是為當地居民的生活日常著想

（2）不要跑到觀光路線以外的地方隨意拍照、摘採植物



當個合格的旅人！好好享受日本的四季與風土民情

旅遊旺季時不管去哪個景點都是滿滿人潮，包含交通方式的備案、行程不要抓太趕等等，事前的規劃安排都是非常重要的。此外日本的城鄉差異也很大，像是離開都市就只能用現金交易、營業時間較短等等，甚至也有可能碰到與自己國家不同的文化、習慣或規則，先有準備才不怕萬一。

只要有一點基本常識與事先準備，就不怕無法對應臨時狀況。尤其日本知名的觀光景點搞不好比都市更容易找到能通中文、英文的工作人員，或是有英語標示、外語菜單等等，不怕語言成為旅遊的阻礙，玩起來更順利。大家出遊前也不妨多多參考這次的小撇步，尊重各地及鄉村潛規則的同時，也能更自然地親近日本文化，讓你的日本之旅玩得安心、安全又放心！

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