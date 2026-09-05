出國玩幾天就想家？作家揭旅遊3階段矛盾心理　網友：完全一樣

知名作家黃大米近日分享出國旅遊心得，揭露人類在旅程中的三階段心理變化，貼文曝光後引起廣大網友共鳴，許多人紛紛表示自己也有同樣的經歷。



黃大米在Facebook專頁發文表示，人類真的很矛盾又難討好。她指出，每次出國旅行前，自己都會不禁思考為什麼要讓自己這麼累，窩在家裡過日子不是很好嗎？但這種想法在抵達目的地後立刻改變。

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旅程初期的心態轉變

黃大米說，只要一抵達目的地，看到新的風景，心情就會變得很好，同時慶幸有出去玩。這種從排斥到期待的心理轉折，反映了許多旅客的共同經驗。新環境帶來的新鮮感與視覺刺激，往往能迅速消除出發前的疲憊感。

但這份熱情並非持久。黃大米坦言，玩了幾天以後，她就會開始想家，尤其是旅程倒數一、兩天，情況最為明顯。她會很想回家、很想吃台灣菜、很想喝珍珠奶茶。這種對家鄉的思念，隨著旅程接近尾聲而愈發濃烈。

返家前的鄉愁階段

黃大米最後表示，自己終於要結束旅程回台灣了，真的很開心。這段話道出了許多旅客的心聲——無論旅程有多精彩，最終還是會渴望回到熟悉的家鄉。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，表達自己的類似經驗。有網友說「依我多年來的經驗，第7天就會想家了」，另有網友表示「真的耶，完全一樣的心情轉折耶。回到家後不久，又想著飛出去了」。更有人直言：

「原來大家都有一樣的症頭」

「我和你一樣欸，8天行程我就想家了」



不過也有其他網友持不同看法，表示：

「你跟我想的不一樣耶，我想怎麼出去玩，怎麼一邊賺錢，才不會讓資金短缺，但出去走走看看是真的開心」

「我是不會。我如果出國玩，都玩到不想回來！」

「不會，我出國玩只怕錢不夠用，都玩到不想回來」



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