山姆／Costco大比併！盤點兩超市7大分別　Costco有一點完勝山姆

山姆／Costco大比併！早前深圳Costco開市客開幕吸引長長人龍，不少港人專誠北上朝聖，光是排隊入場掃貨已要等2至3小時，非常誇張！同為美式倉儲會員超市，很多稱Costco為山姆「死敵」，其實細心分析兩家店的產品、專屬服務以及配套，分別也頗大。今次《香港01》好食玩飛記者，從官方公布資料及網民掃貨經驗分享，歸納Costco開市客及山姆超市的特點，一文睇清兩者分別！



Costco開市客與山姆超市同為美式倉儲會員超市，被網友戲稱為「死敵」。（資料圖片）

山姆／Costco大比併【1】會員費及類型—— 山姆會籍類別較多 年費較平宜

山姆及Costco作為美式倉儲會員超市，兩者都需要成為會員方能入場購物，而成為會員後，兩者均會附送一張「親友卡」副卡。換而之，一人一年會藉，實際上可供兩人同時使用。不過，山姆設有「普通會員」及「卓越會員」2類會員，享不同禮遇，比Costco只有「金星會員」彈性更多。另外，不計開幕早鳥優惠，單看一年會費，山姆也較Costco平宜少許。

（圖片來源：左／截圖自山姆超市會員APP、右／截圖自Costco開市客會員APP

山姆超市會員一年會籍

收費：¥260／年（普通會員）、¥658／年（卓越會員，享2%積分返利）

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Costco開市客一年會籍

收費：¥299／年（金星會員）



*以上2大超市的本卡持有人，還可免費開通一張「會員親友卡」，不過須提交親友同住証明及該親友須年滿18歲。



山姆／Costco大比併【2】門店數目山姆較多

山姆是中國市場先入者，對比Costco在內地擁有較多分店。現時山姆在中國擁有超過50間分店，光是深圳已有4間，而Costco在全國只有7間店，近日才在深圳開設首間分店。

山姆門店較Costco多！（截圖自小紅書＠Discover）

山姆／Costco大比併【3】貨品來源—— Costco以進口貨為主 山姆自家品牌較多

貨品來源方面，Costco以進口貨為主，品質監控會較高，如招牌的牛肉及牛奶產品，均來自澳洲及美國等地，超市內又設有水缸，供人即場購買新鮮的阿拉斯加長腳蟹、加拿大波士頓龍蝦，各式魚類及貝類等海產。相比之下，山姆就較多自家品牌，主力賣乾貨為主，Member's Mark便是其中之一。

山姆／Costco大比併【4】產品標籤——山姆標籤分類較清晰

很多倉儲會員超市老鳥都知，只要看產品標籤就能掌握該產品的狀態，例如是否當季貨、會否補貨、是否最平宜的清倉價等等。山姆及Costco都有產品標籤分類，山姆用A、C、S等等去分類，較簡易清楚，而Costco則用「*」、「+」、價格末尾數字「99」或「97」等去分類，消費者較難牢記實際含意！

山姆產品標籤含意

「A」常規商品 「C」清倉商品 「S」季節性商品 「O」性價比高或新品

「MM」山姆自營商品 「D」將下架商品 「L」進口商品



黃色標籤代表限時特價商品

綠色標籤代表有機商品

白色標籤就是正常銷售商品



Costco產品標籤含意

「*」當季貨，賣光下季未必補貨 「＋」該商品已停產

價格未尾數字「99」表示為常規價

價格未尾數字「89」、「69」或「79」表示生產商給的清倉價

價格未尾數字「97」代表清倉價

價格未尾數字「98」代表不會再補貨商品

價格未尾數字「00」代表店家推介



山姆／Costco大比併【5】超市設計—— 山姆付款區較闊落、付款方式多 Costco一層過較易找心水產品

至於超市設計方面，網民表示山姆或Costco各有優缺點。不少人反映深圳Costco的付款區好細好窄，推購物車和人不能走同一個通道，而且必須把購物車上的產品續一遞給店員，特別在買量大、貨重的貨品情況下就更麻煩。相對之下，山姆的付款區較闊落，人車可排同一條隊，店員可直接在購物車中盤點貨品，相對來說方便得多。

不少網民反映深圳Costco的付款區好逼好窄。（圖片來源：小紅書＠LYU）

大量網民吐糟Costco的付款區設計不佳，影響購物體驗。（圖片來源：小紅書）

此外，山姆同一張單可選混合式付款，如同一張單的貨品中，可部分使用現金，部分使用支付寶或微信付款，而Costco只可選擇用一款方式付款。另外，山姆設有自助付款機，大家不用排長長的隊伍都可快速購物，Costco現時則未有這類設施。

不過，Costco的超市設計是一層過，不似山姆般有好幾層，不少網民指逛起上來更集中，不用上上落落更便利。

山姆／Costco大比併【6】專屬服務——Costco汽車免費充氣、驗眼、驗聽力

說到專屬服務，兩間超市的分別就較大。山姆提供的卓越會籍，儲積分換回贈券，不過普通會員不能受惠。相比之下，Costco的專屬服務就豐富得多，設有「輪胎中心」，供開車來的會員免費沖氣，買輪胎2條即減￥150優惠，以及購買輪胎可享60個月的免費補胎服務。此外，Costco內還有聽力師及視光師駐場，免費為大家做聽力報告及驗光服務，過程只需15至30分鐘，這一點可說是完勝山姆。

山姆／Costco大比併【7】網店及配送服務——山姆有線上購物及自家配送團隊

在網店及配送服務方面，山姆明顯較Costco優勢。山姆APP設有線上購物服務，並有自家配送團隊，全城送貨一小時極速送達服務。不過，Costco暫未有線上購物，而且也沒有配送團隊，客人必須親臨超市購物，再把買好的東西車去附近的順豐站寄返去家，運費較高，相對來說也較不方便。然而，亦有網民表示Costco才剛進駐深圳，仍有改進空間，期待往後也有與山姆睇齊的網店及配送服務。

山姆超市實體店購物 順豐營業站寄件方法

如選擇在實體店購物，再於順豐營業站寄件，可去山姆在深圳設立的2個地點，包括福田營業站點及龍華營業站點。2個順豐營業站均可從山姆超市步行抵達，當掃好QR Code、填好送貨地址，再交給順豐營業站包好，物品便可直接寄到香港屋企，過程輕鬆！

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（全文完）