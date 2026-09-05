佛山美食｜順德非遺粥底火鍋　牛骨湯慢燉3小時　鮮切牛肉超新鮮

辣油火鍋重油上火，清湯火鍋寡淡無味。專屬廣東人偏愛清鮮食補的火鍋哪裡找？來牛少順德粥底火鍋，解鎖地道嶺南清鮮風味。



從佛山小店到廣東排隊王，「牛少」到底是什麼來頭？

十年匠心堅守，成為廣東老饕私藏的寶藏店鋪

牛少創立於2016年，一晃紮根嶺南近十年。打破傳統牛肉火鍋模式，首創粥底涮鮮牛肉吃法，憑實打實的新鮮與匠心，一路拿下大灣區各大美食榜單，成為老廣聚餐的心頭好。

鮮肉每日兩趟配送，明檔現切看得見新鮮

能熬出好喝的粥，新鮮食材是底線。

店內牛肉每日分兩批配送到店，師傅在明檔區域現切現擺，肉質狀態看得見。想吃哪一盤，自己到自選區挑，鮮不鮮、嫩不嫩，眼睛先替嘴巴把關。

+ 3

海鮮全部碼頭直供，當日鮮活上桌，羅氏蝦、生蠔個個飽滿；時令蔬菜每日早市採購，全程無冷凍貨，從源頭鎖住原生鮮味。

一人一鍋隨心涮，約會家庭聚餐全適配

店內環境乾淨通透，桌椅間距寬鬆不擁擠，燈光柔和温潤，沒有嘈雜油煙味，用餐舒適度拉滿。

搭配貼心一人一鍋分餐設計，一人一個獨立小鍋，長輩喜歡清鮮養胃，小朋友可以吃得清淡一點，朋友聚餐想多試幾款食材，也不用搶鍋。

一鍋非遺慢熬粥底，是廣東人刻在骨子裡的食鮮智慧

百年非遺工藝，一鍋粥底熬了三小時

順德粥底火鍋是嶺南飲食文化的瑰寶，牛少完整傳承古法熬粥工藝，每一鍋粥底全部當餐現熬，文火慢燉熬足3小時。慢火熬煮，米粒開花、粥水綿密。

傳承百年非遺熬粥古法，以足量牛骨3小時熬出醇厚底湯，牛骨自帶濃郁肉香中和粥底寡淡，薏米温潤清爽、解膩祛濕，整體口味清淡柔和，不油不燥，食補屬性拉滿~

四步特色涮煮，層層增鮮成就靈魂鮮粥▼▼▼

一下海鮮：先涮海鮮，鮮活蝦、生蠔下鍋，海產鮮甜融入粥底，打底增鮮

二涮牛肉：滾燙粥水快速鎖肉汁，嫩肉搭配蛋液，肉香滲透粥裏

三下野菜菌菇：各類時蔬、菌菇釋放清甜，中和海鮮肉膩，豐富口感層次

四喝鮮粥：匯聚海鮮、牛肉與菌蔬的鮮香，越煮越濃、越喝越鮮



解鎖門店招牌風味，進店必點菜品清單來啦

牛少招牌必點，沒有食客能拒絕！

新鮮現切牛肉裹滿蛋液，下入滾燙粥底僅需涮10秒。蛋液瞬間包裹鎖住肉汁，撈起入口滑嫩彈牙，完全不柴。涮煮過後，蛋香、肉汁全部融進綿密粥底，越煮越醇厚，每一口粥都裹着濃郁牛肉香氣。

+ 1

明檔現切安格斯牛肉，肥瘦分佈均勻，肉質粉嫩通透。

薄切牛肉下鍋幾秒即可熟透，吸飽粥底米香，原汁原味，不用蘸料都好吃，追求肉感直接點半斤牛肉，吃肉超滿足。

吃肉專屬小tips：好一碗香濃蘸料，再鋪上一圈清爽辣椒圈，鮮切牛肉裹滿醬汁入口，肉的鮮甜疊加蘸料鹹香，辣椒圈帶來恰到好處的微辣提味，嫩滑不膩，層次感直接拉滿，一口解鎖牛肉的神仙吃法！



特色海鮮

喜歡吃蝦的朋友們一定要試試這個羅氏蝦。個頭飽滿均勻，蝦肉緊實厚實，自帶純粹清甜口感。

掰開蝦頭，醇厚蝦膏緩緩流溢，綿密鮮香直鑽鼻腔，膏香混着蝦肉清甜在嘴裏交融。蝦的鮮甜盡數融進粥水裏，吃完蝦肉再嗦淨蝦膏，喝上一碗吸足蝦鮮的綿粥，一口下去超滿足！

精選台山生蠔，肉質肥厚飽滿，汁水充盈。温潤粥底剛好柔和沖淡海腥，鎖住蠔肉本身的鮮甜，一口咬下直接爆汁，海洋鮮味在嘴裏迸發，鮮度直接拉滿。

牛少．順德粥底火鍋（萬民金海城店）

地址：佛山順德區樂從鎮萬民金海城4樓（影城對面）

營業時間：11:00-22:00

牛少．順德粥底火鍋（萬民金海城店）

地址：北滘鎮誠德路1號悦然廣場4樓

營業時間：10:00-22:00



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