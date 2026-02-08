佛山旅遊｜逛祖廟梁園感受歷史文化　美食必吃老字號早茶和牛雜

說到想去的城市，我的首選是佛山。因為它太好吃了！當然，關注佛山才不僅僅因為吃呢！



上一次引起我的注意，是因為《雄獅少年》。電影中高燃的舞獅，讓我惦記上了它的發源地佛山。春節期間，我又被佛山人滿街手寫春聯的架勢，狠狠種草了一波。其實遠遠不止舞獅、手寫春聯，佛山這座城市的底色，就很燃！

我們印象裏的佛山是超級能打的，畢竟它是和黃飛鴻、葉問、李小龍高度捆綁的城市。古話說」窮文富武」，練武是個體力活，不僅要有時間、營養跟得上，還要請得的起教頭，沒有金錢基礎是不行的。佛山倒是自古富庶，有家境殷實的底氣。

它出名不算遲。明清時期，它和漢口（湖北武漢）、景德鎮（江西）、朱仙鎮（河南開封）並稱為「四大名鎮」，又和北京、漢口、蘇州並稱為「天下四大聚」，也就是當時全國商業最繁華的地方。

到了近代，發展得也不賴。

有句話講「有家就有佛山造」，佛山各個區都有自己的核心產業，美的、健力寶、碧桂園、海天醬油……報得上名字的品牌就有一大串。

佛山民營經濟發達，有着國內數一數二的製造業，被稱作隱形富豪最多的城市。不過對於旅人來說，經濟再發達，我們只有羨慕的份。佛山對於傳統的尊重，才是更吸引我的特質。

在佛山玩，你會發現古老的屋宇、風俗、物產還俯視皆是。生猛而包容，讓這地充滿了複雜且迷人的張力，耐逛得很。

佛山，好嘢!

佛山怎麼玩？按照慣例我先給大家列一張表格總圖。可以先收藏，再慢慢看文章。

逛一座城市，我習慣先看行政區劃。如今我們聊的佛山，包括禪城、南海、順德、三水、高明五個區在內。但是歷史上被稱為天下四大名鎮之一的佛山，範圍大概主要是在禪城區這塊。

禪城的人文玩法，可以先看歷史文化街區。我扒了禪城區歷史文化街區保護規劃，目前佛山禪城區有品字街、梁園、蓮花南、任圍、祖廟—東華里、新安街、南風古灶、霍氏大宗祠八大歷史文化街區。

有歷史有看點的地方大部分都被圈進來了。基本上把這一塊玩透，佛山的嶺南風味就感受得差不離了。

1. 祖廟—東華里歷史文化街區

（1）佛山祖廟

佛山祖廟，是大家到佛山旅行必去的一站。它和肇慶的龍母廟、廣州的陳家祠並列為嶺南古建築的top3，是佛山人的文化地標，地位非常高。它始建於北宋，已經有一千多年曆史了，但還是非常美，光看照片就令人讚歎的那種！

逛佛山祖廟要記得抬頭，因為它的屋頂上有世界上最長的陶塑瓦脊！仔細找找，你可以看到300多個來自粵劇角色的彩釉人物，個個色彩明麗，生動傳神。建築中用了很多陶塑、木雕、磚雕、灰塑，雕刻起來非常精細，忍不住為民間匠人喝彩。

除了建築，祖廟可以逛的點也很多。比如兩大武林宗師黃飛鴻的紀念館和展現葉問生平的葉問堂也在這。在黃飛鴻紀念館裏，不僅1:1還原了電影中的寶芝林，還有1000多間黃飛鴻相關的文物，妥妥的武術迷的天堂。

廟裏還常年有地道的武術、醒獅、粵劇表演，看準時間就能夠一次解鎖三檔地道佛山文化節目。大家去之前，可以先上微信公眾號「佛山市祖廟博物館」，看看最新的演出消息。

我覺得祖廟就像是佛山文化的集合店，佛山身上的三個最鮮明的標籤：陶藝之鄉、武術之鄉、粵劇之鄉，在這裏都可以一站式採購。

佛山祖廟

地址：佛山市禪城區祖廟路21號



（2）嶺南天地

逛完祖廟，不遠處就是嶺南天地。它的前身是佛山著名的老街區東華里舊城，佛山清代富豪的聚集地（就像是北京的西城區）。後來對這裏的老建築做了修繕，又請來了佛山各大老字號商鋪，還引進了很多咖啡館、文創店，現在是屬於吃喝玩樂一條龍綜合街區。

最吸引我的是這裏有不少文創店，比如收藏了超過300頭獅子的龍獅文創館、陳永才剪紙藝苑、石灣美陶館等，都是非常有嶺南特色的文創，可以在這裏買到不少佛山手信。

我覺得慢慢吃慢慢逛，能在裏面呆上老半天。

嶺南天地

地址：佛山市禪城區良緣路與天地路交叉口東南角



2. 梁園歷史文化街區

梁園

梁園是嶺南園林的代表，在嶺南園林中可以排到TOP4。（另外三處是餘蔭山房、清暉園和可園）它最早建於明清時期，是當地詩書畫名家梁藹如、梁九章、梁九華、梁九圖叔侄四人所建私家園林的總稱。

所以我們去參觀的梁園是一個大合集，包括梁藹如的無怠懈齋，梁九章的寒香館，梁九華的群星草堂及梁九圖的十二石山齋和汾江草廬等五組各具特色的園林。

我覺得作為園林，亭台樓閣、石山小徑、小橋流水、奇花異草，這些基本元素自然佈局得很巧妙。但與此同時，它又很有嶺南特色。如果你逛過蘇州園林，還能對比不同地區的園林風格。

可以留意下雞蛋花、三角梅、鷹爪花等嶺南特色的植物，看看門窗格扇、花罩漏窗、木雕、磚雕、灰塑這些裝飾部件在嶺南是如何表現的，還是很有探索的樂趣。

梁園

地址：佛山市禪城區松風路先鋒古道93號



3. 南風古灶歷史文化街區

南風古灶

佛山在歷史上還有一個閃亮的標籤：南國陶都，它做陶的歷史已經有5000多年。當地人把陶窯稱為「灶」，南風古灶景區裏有兩座稱為陶瓷活化石的南風古灶和高灶，還是值得前去一看的。

因為五百年來它兩窯火不絕，還被列入了吉尼斯世界紀錄。圍繞着窯口，當地打造了陶藝一條街，我們不僅可以在這裏玩泥巴，還能淘到各種陶器。

這裏要鋪墊一下背景，南風古灶所在的石灣鎮生產的石灣窯，是非常出名的民窯（就是和官窯相對的陶瓷生產體系，也可以理解為私營陶瓷企業）。它生產石灣公仔、陶塑瓦脊和仿古陶器都超級厲害，像前邊我們提到的祖廟屋頂上的瓦脊小人，就來自石灣窯。

我覺得最好玩的是石灣公仔。「公仔」是粵語詞彙，最開始指的是傀儡、人偶一類的小玩意。因為製作石灣公仔用陶塑人，面部和身體通常不施加釉料，所以在質感和顏色上會更接近真人。

我知道石灣公仔，是因為這個迅哥監督你寫作業👇👇👇

是不是很得魯迅先生精髓了？

石灣公仔，可以說是民窯界的可愛選手了。如果到南風古灶玩，淘一淘陶藝品還是挺有意思的。

南風古灶

地址：佛山市禪城區高廟路5-6號



前面幾條街是佛山的逛街首選，如果時間充裕想要玩得更深入，推薦大家再看看下面這幾條街：

1. 蓮花南歷史文化街區

在這條隱秘的小街上，你可以看到很多建於清末民初的青磚石腳大屋，還有佛教的仁壽寺和基督教的萊恩堂值得留意。

2. 品字街歷史文化街區

這是佛山老城區有名的揮春一條街。每年春節前後，整條馬路都在寫春聯。街道兩旁有很多歷史感的老騎樓，也很適合來掃街拍照。

3. 任圍歷史文化街區

看清末民初嶺南民居的好地方，古樸的青磚牆、白色的麻石石腳、屋面黃色的陶瓦、精緻的門窗灰塑……滿滿的嶺南風格。

4. 新安街歷史文化街區

這條街曾經因為「炒鐵」（鍛鐵）業而聞名，也是見證過佛山手工業的輝煌。如今街裏還藏着一座400年曆史的國公古廟，它是佛山炒鐵行的師傅廟，也是佛山唯一現存的古代手工行業師傅廟啦。

這些街區有挺多老建築，街道中還散落了很多寶藏古蹟，我覺得是比較適合人文掃街，來偶遇驚喜的那種。

關於佛山好吃這件事我說上千遍也不會厭倦！

不僅好逛，佛山也超級好吃這件事，我想不需要再刻意強調了吧！高明瀨粉、禪城柱候牛雜、大良炒牛奶、三水蛋散、順德魚生、鳳城野雞卷、煎魚餅、雙皮奶、煲仔飯……一講到它，我就自動切換為報菜名模式。

佛山美食（嬉遊旅行指南提供）

順德作為尖子生，在食客中有口皆碑，地位很高。順德怎麼吃，這就是另一個話題了。

其實呢，佛山作為珠江三角洲的美食之鄉，粵菜發源地之一，各種主食小吃也是優秀得不行。在佛山禪城區，就可以吃得很盡興。編輯部已經前去探過好幾次路，我結合編輯部的勞動成果，針對禪城區的吃法，給大家再理一理。

嘆早茶去！

來到廣府地區，不可能不吃早茶。從一壺滾水靚茶開始，鮑汁鳳爪、甜薄撐、艇仔粥輪番登場。一盅兩件、飲茶吹水，才是打開佛山新一天的正確方式。

禪城區也是佛山老字號茶樓酒家聚集的地方。不少酒家還保留着90年代的古早味，舊時光的味道非常靈！

店鋪推薦

1. 天海酒家

天海酒家是人氣很旺的百年老字號，環境比較有年代感，但出品比較經典，價格也很親民。距離梁園300多米。

天海酒家

地址：佛山市禪城區升平路66-68號天海酒家(升平路店)



2. 金源酒家

前身是大名鼎鼎的粵海茶樓，還保留了老式茶樓的點心手推車，土著最愛之一。距離嶺南天地800多米。

金源酒家

地址：佛山市禪城區福寧路171號金源酒家(福寧路店)



3. 金城大酒店-中餐廳

同樣是開業超過20年的老字號，重裝開業之後環境更好了，招牌是百花腸。距離佛山祖廟600多米

金城大酒店-中餐廳

地址：佛山市禪城區汾江中路125號金城大酒店內金城大酒店



廣式糖水

廣東是甜品愛好者的天堂，來佛山自然少不了吃碗糖水。大街小巷各種糖水鋪子，花樣多，價格公道，份量也不大。每頓飯後都想來一碗。

我基本上剛吃完正餐，轉頭又鑽進了隔壁的糖水鋪子裏。雙皮奶、楊枝甘露、香芋西米、芝麻糊，就沒有不好吃的！

店鋪推薦

1. 輝記甜品店

在佛山的糖水店裏，輝記的名氣很大。這家糖水鋪陪伴佛山人幾十年了。做的是糖水裏的經典款，價格也很親民，基本上不超過10元人民幣。

輝記甜品店

地址：佛山市禪城區燎原路惺台公38號輝記甜品店



2. 同濟豆腐花

專做豆腐花的小店，夏天吃很消暑，推薦白涼粉豆腐花

同濟豆腐花

地址：佛山市禪城區同華東一路22號F同濟豆腐花店



3. 東記甜品

老字號糖水店，菜單種類超豐富，有佛山最好吃的椰子凍。

東記甜品

地址：佛山市禪城區福山街13號東記甜品(佛山總店)



牛雜

沒有牛雜的佛山之旅，是不完整的。一鍋咕嚕咕嚕冒着熱氣的牛雜，就是幸福感的代名詞！

牛雜一般是店裏提前煮好，客人自選蔬菜燙好之後，夥計會問你要哪些部位：牛腸、牛肺、牛腩、牛筋、軟骨……接着以令人眼花的速度將你點的牛雜剪成小塊。吃辣的朋友可以試試蒜蓉辣椒醬，不吃辣就淋上一勺海鮮醬，拌好之後就去享用吧。牛雜滾一滾，神仙企唔穩！

店鋪推薦

1. 修記牛雜店

藏在巷子裏的隱世老店，湯汁濃郁，牛雜入味，分量十足。

修記牛雜店

地址：佛山市禪城區同華東一路22號A-D修記牛雜店



2. 同濟牌坊美賢牛雜

這家牛雜也是幾十年的老手藝了。為了保持湯底的原汁原味，這裏的牛雜沒有粉和菜，只有牛雜蘿蔔豆腐和麪麵筋。

同濟牌坊美賢牛雜

地址：佛山市禪城區同濟路與垂虹路交叉口東南角同濟牌坊美賢牛什



以上這些店鋪都在禪城區，距幾個景點都很近，大家可以看情況隨意挑啦~

其實。像佛山這種耐吃的城市，美食根本沒辦法列舉好嘛！也真是一種幸福的苦惱。等條件允許，抄起攻略咱就衝吧！

出行貼士

交通：廣佛地鐵開通後，從廣州到佛山禪城區基本上1h左右就能搞定。

佛山有機場，不過航班並不多，大交通方式還是先飛到廣州白雲機場，再換乘地鐵或城際大巴。

住宿：佛山酒店優先推薦住在禪城區，可以選擇佛山恆安瑞士大酒店；還有一家皇冠假日，位置很市中心；

如果要住新區，酒店之前鹹魚打卡佛山保利洲際，酒店偏舊，但位置便利，邊上還有家希爾頓花園，景觀稍遜。



