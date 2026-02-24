中山美食10大推薦｜米芝蓮+黑珍珠推介！田園風Cafe／創意點心

中山美食推介2026｜隨着深中通道開通及「港車北上」政策，港人到中山旅遊更為方便，有不少港人都會趁著周末短假期直接開車到中山食玩買！《香港01》「好食玩飛」整合10大中山美食，有傳統及創新粵菜、日本料理、打卡Cafe等推薦，即看內文！



中山美食推介【1】西關樓·嶺南茶樓

西關樓·嶺南茶樓在中山有三家分店，分別位於石岐區、火炬開發區及港口鎮，主打精緻粵式點心，除了有西關蝦餃皇、豉汁蒸排骨、脆皮紅米腸等傳統點心，還有小黃鴨泡泡浴蛋撻、蘋果造型平安包、鮑魚燒賣等打卡able的創意小吃！

地址：中山市石岐區蓮塘路66號｜中山市火炬開發區聯富社區孫文東路686號二層J2-01A｜中山市港口鎮港口市場萬民匯4樓

人均價格：~¥80



中山美食推介【2】谷·現代粵菜

谷·現代粵菜位於萬谷菜籃子廣場頂層，主打精緻時尚的粵菜，曾獲黑珍珠及米芝蓮指南推介，被譽為是中山粵菜的「天花板」！餐廳環境奢華舒適，菜色將傳統粵菜與現代視覺美學結合，必食推介有魚子醬片皮鴨、黑豚肉叉燒秋梨、野菜石榴包、現代紅燒乳鴿等，部分包廂更可以俯瞰城市景色！

地址：中山市東區街道槎南路9號萬谷菜籃子廣場（萬谷VV Park）5樓

人均價格：~¥200



中山美食推介【3】石岐佬中山菜館

石岐佬中山菜館是中山的老字號粵菜館，餐廳的裝修風格宛如地道大排檔，提供開放式廚房及傳統美食製作攤位，所有餐點均現點現做。餐廳的必食推介有被譽為「中華第一乳鴿」的石岐乳鴿，還有比籃球還大的煎堆、真的有菠蘿的岐式菠蘿包，別具特色！

地址：中山市石岐區康華路36號

人均價格：~¥100



中山美食推介【4】岐贊老鋪·牧場水牛奶

岐贊老鋪·牧場水牛奶位於中山市受歡迎的購物和餐飲區孫文西路步行街內，是一家充滿懷舊氣息的小食甜品店，並提供戶外用餐區可以感受自然風景。餐廳主打水牛奶特色甜品，例如：奶油草莓雙皮奶、金莎脆皮湯圓雙皮奶、雷莎湯圓雙皮奶等，還有一系列厚乳酸奶、鮮乳酪CD千層酥、吐司等超多選擇！

地址：中山市石岐街道孫文西路31號

人均價格：~¥30



中山美食推介【5】Gettwo xDrink off

Gettwo xDrink off是位於中山東區的美式快餐店，採用美式復古工業風格裝潢，宛如置身LA，吸引不少人特以前來打卡！餐廳除了提供咖啡外，還供應主食、漢堡、小食及特色飲品，例如三眼仔造型的抹茶牛角仔、猛男Kitty特飲、超大牛角豬扒包、漢堡拼盤等。

地址：中山市東區街道柏苑寶麗坊6棟1-2號

人均價格：~¥55



中山美食推介【6】荷利炸物·日式炸牛排專門店

荷利炸物·日式炸牛排專門店主打高CP值的日式石燒炸牛扒定食，提供黑松露霜降牛排定食、石燒牛排、芝士牛肉漢堡排定食等牛扒，並可以根據個人喜好，在迷你石燒爐調整熟度。餐應另有提供咖喱炸雞飯、銷魂牛玉飯、奶油烏冬等無須額外烹調的選擇。

地址：石岐街道大信新都匯蓮塘東路11號13-14號鋪

人均價格：~¥110



中山美食推介【7】Old Boy Coffeecake

Old Boy Coffeecake是一家位於中山南朗的網紅咖啡店，擁有四季稻田景觀及多面落地大玻璃窗，完美融入大自然！除了環境優美，餐廳的蛋糕及咖啡也別具特色，蛋糕每日限量手工製作，甜度及分量都剛剛好，而且造型精緻可愛，十分打卡able！

地址：中山市南朗街道崖口新村大街崖口村

人均價格：~¥50



中山美食推介【8】Amorning Cafe

Amorning Cafe坐落於古老的社區內，是融合簡約奶油及復古風格的韓系精品咖啡店。除了供應高品質的咖啡，餐廳亦推出多款特色造型麵包，例如小熊麵包、小狗牛角包、荷包蛋小麵包、冰淇淋香草磅蛋糕、田園風提拉米蘇等，非常適合拍照打卡！

地址：中山市沙溪鎮溪角龍瑞村學府大街2號｜中山市東區街道花園新村裕華樓3幢4卡

人均價格：~¥50



中山美食推介【9】漁越·創意日式料理

漁越·創意日式料理是中山極受歡迎的日式料理店，以提供高品質及高性價比的壽司而聞名。餐廳選用的食材都非常新鮮，分量十足，必食推介有厚切三文魚腩壽司、招牌火炙手握鵝肝壽司、阿根廷極鮮原隻手握紅蝦壽司。

地址：中山市團結路11號佳樂公寓34卡

人均價格：~¥80



中山美食推介【10】賀禧·Omakase·燒鳥

賀禧·Omakase·燒鳥是不少香港人推薦名單之一！餐廳是在中山極具名氣的高級日式料理店，主打燒鳥與廚師發辦，半開放式的廚房可以近距離觀賞主廚在炭火上準備食材的過程。必食推介有炭火燒鳥拼盤、刺身拼盤、海膽和牛卷、燒雞皮、醬油漬左口魚壽司等。

地址：中山市東區興文路118号御峰臻品花園2幢8-9卡

人均價格：~¥300



中山酒店推介

中山酒店推介【1】中山泉眼温泉度假酒店（Quanyan Hotspring Holiday Hotel）

中山泉眼温泉度假酒店（Quanyan Hotspring Holiday Hotel）位於中山與珠海交界處的泉眼村，大部分客房亦配備獨立私家温泉。酒店擁有超過50個特色溫泉池，而且24小時開放，泉水源自地下約200米深處無污染岩層，是市區內的天然溫泉。酒店亦設有有雙軌高速滑道、水上排球、乒乓球、體能訓練設施等免費活動可以隨便玩！

中山泉眼温泉度假酒店（Quanyan Hotspring Holiday Hotel）

房價：人均HK$177起（泉棧9號樓大床房；包自助晚餐及自助宵夜、雙人溫泉門票）

地址：中山興泉路1號

交通：唐家灣站車程31分鐘

中山泉眼温泉度假酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Klook

中山酒店推介【2】美宿·雍陌民宿（中山温泉度假區店）（Meisu Humo Homestay）

美宿·雍陌民宿（中山温泉度假區店）（Meisu Humo Homestay）位於旅遊特色村「雍陌村」，位於中山溫泉球會附近，步行15分鐘就可以前往中山溫泉體驗古色古香及浸溫泉，周圍亦有公交站，算是方便！民宿採用新中式風格作設計，結合中國傳統神韻之餘，又具備現代感，同時配備小院、茶室、餐廳等環境幽靜，完全可以體驗文化魅力。

美宿·雍陌民宿（中山温泉度假區店）（Meisu Humo Homestay）

房價：人均HK$162起（別緻花園大床房）

地址：中山雍陌村上街129號

交通：中山站約43分鐘車程

美宿·雍陌民宿（中山温泉度假區店）搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

中山酒店推介【3】原野之上·原野之居（YUANYEZHISHANG）

原野之上·原野之居（YUANYEZHISHANG）坐落在五桂山，雖然酒店不設自家溫泉，但與中山溫泉、中山温泉水上樂園及中山泉眼温泉的距離也不算遠，去浸溫泉都一樣方便！酒店於2023年全新開幕，只有7間客房，每間房都有不同主題，設計簡約舒適，部分房間亦設有景觀浴缸，非常寫意！酒店附設游泳池、餐廳、露營地等空間，想燒烤都無問題！

原野之上·原野之居（YUANYEZHISHANG）

房價：人均HK$333起（暮雲；包早餐及MiniBar歡迎果盤）

地址：中山五桂山桂南旗溪村105號

交通：唐家灣站車程24分鐘

原野之上·原野之居搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

(全文完)