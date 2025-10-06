佛山美食｜順德養生石橄欖雞煲　涮15秒爽夾滑　炒米雞湯香脆交融

雞煲滾一滾，神仙都企唔穩！「仟仟陶鮮雞火鍋」順德萬象匯新店來啦！生態放養清遠雞、鮮雞現切；滋潤石橄欖湯底，４小時慢熬，山野珍貨疊加鮮味BUFF，湯靚雞脆，一口滋潤一口快樂。



「仟仟陶鮮雞火鍋」新店來啦！食材鮮，將「養生」貫徹到底！

對養生的熱愛，廣東人從未輸過。這家新開的「仟仟陶鮮雞火鍋」將火鍋的「養生」貫徹始終，湯鮮雞嫩，一齣道收穫了不少食客的好評。

山野氣息又充滿豐盈煙火氣的用餐環境，無論是親朋好友歡聚，還是二人約會都能滿足~

鮮雞現切+石橄欖湯底：1+1＞2的「養生秘訣」

哀牢山野生石橄欖湯底

主打的招牌石橄欖雞煲，來自雲南哀牢山採摘的野生石橄欖，一味藏在山裏的「寶草」，顏色深綠，帶有股淡淡的草藥香。石橄欖的甘青味融進湯中，柔和自然，每喝一口都能壓低上火的苗頭一分。

湯底每天鮮熬4h，喉嚨癢、咳嗽時、想降火的時候，建議來一碗石橄欖湯滋潤，不只是心理安慰，更是實實在在的滋養，為身體減負，這不比涼茶香多了？

生態放養x山林走地雞

「仟仟陶鮮雞火鍋」對雞肉的選擇，也是相當講究！選用在山林裏溜達300天的清遠雞，皮脆肉嫩。每隻雞都經過嚴苛的篩選，每天鮮送到店。

新鮮現切 手工拆骨取肉

明檔現點現切現賣，新鮮看得見！整雞剔骨取肉，片成薄片，每一塊都連皮帶肉，只為雞肉入口脆彈！

吃雞先涮肉 雞肉涮10-15s

石橄欖的清潤鑽進雞湯裏，清遠雞的嫩滑被徹底激發。

湯裏帶着淡淡回甘，雞肉涮10-15秒即可開吃！雞皮爽、雞肉滑，連老廣都誇「夠鮮夠正」！

+ 3

蘸上秘製醬料 美味層層進階

蘸上秘製蘸料，雞肉如同脱胎換骨般，口感變得奔放起來，感受脆彈鮮辣層層撞擊舌尖！

一勺炒米+雞湯 醇香與酥脆交融

涮完雞肉和雞雜，還能解鎖隱藏吃法，來一碗雞湯炒米。撒一把炒米，盛入滾燙雞湯，炒米在湯中浸泡，吸收了雞湯鮮美，變得更軟糯可口。而雞湯也因炒米的加入，口感更加豐富。

道道涮菜都是官配 和石橄欖雞煲超搭的👇👇👇

+ 9

1. 乳山大生蠔

足有手掌大的乳山大生蠔，都是當天送來新鮮現開，白皙柔嫩的表膚透出水潤感。生蠔絲滑下鍋，大海的鮮美彷彿都收納在了這顆飽滿肥美的生蠔中，入口爆漿，盡釋鮮甜。

2. 手打鮮蝦滑

手打鮮蝦滑軟糯Q彈，一吃便知道是實打實的真材實料！海蝦的鮮甜狠狠刺激味蕾，咬一口飆出飽滿的湯汁，加倍的滿足，愛它沒理由。

3. 鐵板炒飯

考驗廚師基本功的鐵板炒飯，入口鹹香濕潤，鐵板帶來的淡淡焦香感，幸福感Max！

4. 手工白餅

現點現揉的手作白餅，也是仟仟陶鮮雞火鍋的一大特色。撕開放入秘製現炒辣椒，咀嚼間辣勁從面香之中迸出，白餅自帶韌勁令人越嚼越香。

5. 天然鮮竹笙

天然鮮竹笙和石橄欖雞煲也太搭啦！細密的網狀結構讓它化身吸汁小能手，自然飽滿鮮甜，這滿足感不輸任何海鮮肉類。

6. 珍珠馬蹄

珍珠馬蹄個頭迷你，味道軟糯清甜，一口一個吃起來很上癮。

仟仟陶鮮雞火鍋(順德萬象匯店)

店鋪地址：佛山市順德區大良街道駒榮路3號萬象匯5樓

營業時間：10:00A.M.~10:00P.M.



【本文獲「佛山吃喝玩樂蒲」授權轉載，微信公眾號：pu0757】