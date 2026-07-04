廣州美食推介｜西華路8間平價小店：牛腩撈麵/乾炒牛河/薑撞奶

廣州美食好吃的太多，根本不知道該怎麼給大家推薦。想了半天，最後還是決定給大家推薦西華路。其實西華路已經火了蠻久了，我四五年前去廣州吃東西，大家會推薦這裏，沒想到都2026年了，西華路依舊火得很。



不過我這次選西華路，很大一個原因就是我朋友的朋友的推薦，她從小就住這兒附近，她給我推薦了幾家她小時候就經常吃的「街坊飯堂」。

我們互相加微信寒暄完後，她說的第一句話就是「還挺奇怪的，西華路能火成這樣。」

時隔四年多，我再次來到了西華路，火爆程度確實讓我大開眼界，印象中都是街坊的店鋪現在已經被遊客攻陷了。導致許多老廣聽到西華路還會皺起眉頭，慢慢從本地口碑走向了「西華路有什麼好去」的境地。

怎麼說呢，對遊客來說，西華路食物可能不是最好吃，但卻什麼都有。不貴味道也不錯，要嘗的味都有，確實是一站式覓食的好去處。

廣州西華路美食推薦：

1. 才福面家

愛吃麵條的朋友推薦這家才福面家，是一家價格親民的麵館。店面不大，但是金漆大字招牌超醒目。

麵條可選勁道的竹升面、軟滑的伊麵、爽滑的河粉，滿足不同口感偏好。點撈麵時可加5元（人民幣，下同）多份面，分量超足，男生也能吃飽。

這家我推薦鮮蝦雲吞麵和牛腩撈麵。

麵條很筋道，鮮蝦雲吞皮薄餡足，每隻都包着整隻大蝦仁，湯底聽說是用大地魚、豬骨慢慢熬出來的，清香鮮甜。牛腩燉得軟爛入味，醬汁濃郁，每根麵條都裹滿腩汁，香味直接拉滿。

才福面家

地址：荔灣區西華路156號

|營業時間：07:00-20:00

人均：18元



2. 哥林多

這家哥林多其實很火了，我本來是不想推薦的，但是我真的很愛吃這個！

現烤現做的手工三明治，是很多當地街坊小時候就愛吃的早餐，但是現在排隊確實誇張，建議大家降低期待。

我看很多人在反饋排隊或者送奶茶的問題，其實是這樣的：10點前買送奶茶但選擇少，只供應三種基礎款，而且沒有烤底的三明治。10點後全品類供應但無奶茶，大家想要的烤底三明治都得等到10點後。

香烤吞拿魚蛋三明治最有名，現烤的吐司表面酥脆到掉渣，裏面鋪滿吞拿魚沙拉和一整個香嫩煎蛋，外脆裏香軟，鹹甜得當。

老闆總會提醒：3分鐘內吃完最佳，這是品嚐酥脆口感的黃金時間。可以打包回來，空氣炸鍋熱一下，又是脆脆的方包。

哥林多

地址：荔灣區西華路223號之4

營業時間：09:00-23:00

人均：10元



3. 華記石磨美食

西華路上這家華記石磨腸粉，是本地街坊早餐清單裏的常駐選手，好吃還便宜，默默圈粉無數街坊，穩定、地道、夠家常！環境就是樸素的社區小店，吃飯時間和街坊拼桌是常態，滿是市井煙火氣。

做粉的阿姨手速快出殘影，米漿「唰」地淋盤，幾十秒就蒸出亮晶晶的腸粉，刮板一掀，熱氣裹着米香撲面而來。

一定要嚐嚐他們家的牛肉腸粉，10塊錢就行！

米漿每日石磨現磨，保留純粹米香，粉皮薄如蟬翼、滑嫩不爛，裹着鮮嫩牛肉，淋上土榨花生油，入口軟滑不膩，豉香與米香融合得恰到好處。

分量不多，如果還想吃可以嚐嚐雞蛋粉，完全就是樸素但是驚豔的代表。也可以配一碗魚片粥，粥底綿密、魚片鮮香，解膩又暖胃，早餐一套十幾元吃到撐。

華記石磨美食

地址：荔灣區西華路377號

時間：06:00-21:00

人均：15元



4. 三和美食

這家是本地朋友說從小吃到大的，西華路元老級別的街坊粥粉面店，平價管飽，環境就是典型的西關老店，店面不大、桌椅簡單。

招牌必點是他們家的乾炒牛河，鑊氣十足、河粉幹身不油膩，邊緣微微焦香，牛肉也蠻大片的。

我本身就很愛吃乾炒牛河，吃過很多地方很多店了，也得認可一句「優秀牛河」。

這家店的生滾粥也很有名，艇仔粥、狀元及第粥料多實在，魚片、豬雜、花生、油條碎都給得挺大方，粥底清甜不寡淡，推薦！

三和美食

地址：荔灣區西華路484號

時間：06:30-次日01:00

人均：25元



5. 沙灣甜品食店

西華路的糖水江湖裏有幾家店，我覺得是不能不提到的，那就是沙灣甜品食店、蘭芳園、英姐鮮奶和芝麻糊世家。而沙灣甜品食店應該算是本地人推薦比較多的。

每份甜品的價格都在15元以內，性價比還不錯，都是現點現做的。雖然店鋪裏是擠擠的，但是好吃戰勝一切。

沙灣薑撞奶是店裏的TOP1，現點現撞的靈魂甜品！新鮮水牛奶加上現磨薑汁，上桌後靜置幾分鐘凝固，入口滑嫩如布丁，薑香濃郁卻不嗆喉，甜度剛好。

不愛薑味的就試試經典的紅豆雙皮奶，口感綿密，奶香濃郁，是出了廣東很難吃到的濃郁雙皮奶。

沙灣甜品食店

地址：荔灣區西華路第一津33號101鋪

時間：09:00-24:00

人均：15元



6. 林師傅食雜店

這家根據那位本地朋友的說法來說，其實不如以前好吃了，但是還是西華路非常有代表性的牛雜粉，特色就是藥材湯底和手工瀨粉。

手工瀨粉還是很不錯的，雪白細長、口感軟糯，搭配秘製牛腩汁，牛腩燉得軟爛入味，每一口都裹滿濃郁湯汁，但是我覺得分量有點少。

吃瀨粉還可以點一份牛雜蘿蔔哦，蘿蔔吸滿湯汁，清甜入味。當然也可以直接點牛雜粉、牛腩粉，其中比較有代表性的就是牛三星湯粉，因為這個湯底有股淡淡的中藥味，蓋過了本該有點腥的內臟，挺不錯的。

但還是那個問題，這家的分量真的不多，性價比稍弱。

林師傅食雜店

地址：荔灣區西華路485號

營業時間：09:00-次日1:00

人均：12元



7. 長壽瀨粉（西華店）

這家瀨粉藏在西華肉菜市場後的小巷子，之前從長壽路遷過來的，西華路主路拐進安隆裏走幾步就到，旁邊還有一家很出名的粉面店「食得好」。

非常非常local的一家蒼蠅小館，網上還有團購套餐，12元不到就能吃到大碗的叉燒瀨粉。

這家的豬油渣瀨粉真的非常香，完全就是靈魂點綴。手工瀨粉軟滑帶韌勁，撒上豬油渣、蝦米和冬菇，米香濃郁，搭配辣榨菜，解膩又開胃。

逛完還可以逛逛本地的菜市場，應季的水果蔬菜海鮮應有盡有，還能買到好吃不貴的燒臘。

長壽瀨粉

地址：荔灣區西華路523號

營業時間：11:00-14:30，17:00-21:00

人均：15元



8. 登豐海鮮酒家

像登豐這樣水平的酒家，在廣州是不少的，但是這家開了30幾年的「社區食堂」，因為便宜大碗，深受本地食客的喜愛。

這裏完全就是西華路家庭聚餐和朋友小聚的首選餐廳，就算是吃貴貴的海鮮人均也才剛過100元。不過如果是人多的話，建議提前打電話預約哦。

這家的白切雞貌似很有名，放眼望去，幾乎每桌都有。半隻只要39元，真的好便宜哦，品質也並沒有因為價格打折扣，依舊是皮嫩且肉不柴。

蓮藕湯也推薦，蓮藕很粉，湯頭清甜又濃郁，冬天喝很滋補的感覺。

大家從彩虹橋或者西門口的地鐵站下車，步行至西華路就行。

登豐海鮮酒家

地址：荔灣區西華路523號（粵桂賓館1-3樓）

營業時間：11:00-14:30，17:00-22:00

人均：60元



一些特別特別熱門的店鋪，什麼荔林食店、珍珍小食店、芳記小食店等，排隊不長的話，其實也可以去嚐嚐，我始終相信那麼受歡迎還是會有其理由的。

西華路老字號美食推薦清單：

才福面家

哥林多（荔灣店）

華記石磨美食

長壽瀨粉店

林師傅

三和美食店

沙灣甜品食店

登豐海鮮酒家



除此之外還推薦：

荔林食店

珍珍小食店

永昌餅家

芳記小食店

英姐鮮奶

西村富記魚蛋粉

芝麻糊世家

牛佬牛雜湯

食盈碗仔翅

文記河粉

騰元生煎

食得好美食店

威邵雞煲店



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