惠州旅遊看海懶人包｜雙月灣吃海鮮/海龜灣看海龜/獅子島人少景美

提到夏天，於小編而言，還是海邊最適配。



不是說其他季節的海不好，冬天的海有冬天的孤寂美，春天的海有春天的清透感。但只有夏天，才能讓你心安理得地發呆一整天，在太陽落山之前，把腳泡在海水裏，什麼都不想。

今天講講惠州的海。

實話說，惠州的海，沒有三亞的名氣，沒有廈門的文藝，也沒有萬寧的網紅濾鏡。但正因為沒有那麼「出名」，它保留了一種樸素又真實的海邊氛圍。ps.只限於非五一和國慶節的時候。

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在海邊的小鎮上吃一碗二十來塊的海鮮麵，可以花很少的錢住進推窗見海的房間，可以在一片沒什麼人的沙灘上，安安靜靜地等一場日落。

所以今天的文章，就是一篇惠州看海大攻略。怎麼去、住哪裏、吃什麼、玩哪些地方，我會用一篇文章給大家捋清楚。

除了大家耳熟能詳的雙月灣和巽寮灣，我也會介紹幾個我自己私藏的小眾海岸線——人少、水清、出片，關鍵是，不用擠。這篇文章寫完，我自己都想再去惠州再躺兩天了。

惠州的海，在哪裏？

先說一個很多人的知識盲區：惠州城區，是不沿海的。在惠州站下車，出站之後往任何一個方向走，都聞不到海的味道。如果直接在導航裏搜「惠州市海邊」，它會把你帶到一片荒蕪的江邊，人也懵了。

而惠州真正能看海、能度假的地方，主要集中在惠東縣。

惠東縣在惠州的東部，面朝大亞灣和紅海灣，海岸線綿延200多公里，光是海灣就有十幾個。雙月灣、巽寮灣、海龜灣、黑排角……這些名字你可能聽過一兩個，但它們加起來，才只是惠東海岸線的冰山一角。

我第一次去惠東的時候，是抱着「去看看而已」的心態。結果到了之後才發現這片海的質地，比我想象的要好太多。水清、沙細、人少（如果不去那些最熱門的灣的話），而且有一種很接地氣的海邊氛圍，不是那種被包裝得很精緻的度假區。

所以，如果你打算去惠州看海，就直接鎖定在惠東縣吧。

怎麼去惠州最方便？

如果你目標是去看海，直接買高鐵票到惠東站。從惠東站出來，去雙月灣大約40分鐘車程，去巽寮灣大約30分鐘。

出站之後有幾個選擇：

1. 海濱旅遊專線：惠州已經開通了「惠州北站—巽寮灣雙月灣」的定製專線。覆蓋惠東站等多個乘車點，全程票價35元（人民幣，下同），直接把你送到景區門口。這個我強烈推薦，省心省力，不用擔心被宰。

2. 順風車／滴滴：惠東站出來順風車挺多的，到雙月灣大概40-50元／人，拼車的話更划算。適合行李多或者和朋友一起出行的。

3. 自駕：珠三角的朋友自駕過來是最方便的。走惠深沿海高速，廣州／深圳過來大概2-3小時。需要注意的是，旺季周末巽寮灣和雙月灣會限行，提前查好政策，別到了門口進不去。



惠州看海住哪裏？

我幫大家梳理了幾個主要區域，各有不同，大家可以按需選擇。

1. 雙月灣片區

雙月灣之所以叫「雙月」，是因為從高空看，兩片海灣像兩輪新月背靠背挨在一起。一片是波濤洶湧的外海，一片是風平浪靜的內灣，反差感很強。

雙月灣片區住宿推薦萬科雙月灣一帶的公寓和酒店。（嬉遊旅行指南提供）

住在這邊，推薦萬科雙月灣一帶的公寓和酒店。萬科的樓盤很大，海景房選擇多，從兩三百的性價比房型，到上千的豪海景房都有。

雙月灣這邊還有一個優勢：吃飯方便。

整個片區開發比較成熟，海邊一條路全是餐廳、大排檔、咖啡館，晚上很熱鬧，適合喜歡有人間煙火氣的朋友。

2. 巽寮灣片區

巽寮灣的開發比雙月灣更早，配套也更完善一些。海域乾淨，沙灘的沙質細膩，踩上去軟綿綿的，很適合帶娃家庭。

巽寮灣片區住宿推薦巽寮灣金海灣大道兩側的海景酒店。（嬉遊旅行指南提供）

住宿的話，推薦巽寮灣金海灣大道兩側的海景酒店。價格從三百到上千不等，豐儉由人。如果預算充足，可以選擇帶私人沙灘的度假酒店，下樓就是海，不用跟別人搶位置。缺點就是旺季人會很多。

如果你計劃五一、國慶過來，做好心理準備，沙灘上鋪毛巾可能要見縫插針。

3. 平海鎮／港口鎮

如果想住得便宜、吃得地道，可以考慮住在平海鎮或港口鎮。

平海鎮／港口鎮這兩個鎮子有很多本地人開的民宿，吃飯也更實惠，基本不存在「景區溢價」的問題。（嬉遊旅行指南提供）

這兩個鎮子離海邊不遠，但房價比景區內便宜一大截。鎮上有很多本地人開的民宿，吃飯也更實惠，基本不存在「景區溢價」的問題。只不過想去海邊的話，要騎個小電驢或者開車過去，大概10-15分鐘。

惠州海邊怎麼吃？

來海邊不吃海鮮，就像來北京不吃烤鴨。不是說不行，但總覺得差點意思。

惠東有幾個海鮮市場，最大的是惠東港口海鮮市場和巽寮灣海鮮市場。

市場的玩法很簡單：自己進去挑海鮮，秤重計價，然後拿到旁邊的餐廳付加工費。加工費一般是按菜品算，白灼10元、清蒸15元、椒鹽20元……各家略有不同。

這種方式的最大優勢是新鮮和可控。自己挑的蝦、蟹、魚，品質心裏有數。但缺點也很明顯。你需要一點挑選海鮮的技巧。如果完全不懂，容易被缺斤少兩，或者買到不新鮮的貨。

建議去市場前，可以先在社交平台上搜一下「惠州海鮮市場避坑指南」做個功課。另外，市場裏一般都有「公平秤」，買完之後去複核一下，30秒的事，買個安心。

不想去市場的朋友，我也推薦幾家餐廳，可以作為參考。

港灣海鮮餐廳：就在海邊，環境不錯，價格中等偏上，勝在方便，玩完沙灘走兩步就到。

漁港大排檔：本地人也會去的店，價格實惠，份量足，就是環境比較接地氣。

巽寮灣灣仔海鮮餐廳：靠海的位置很好，海鮮新鮮，做法也比較地道。

阿婆角海鮮街：這裏是一整條街的海鮮餐廳，可以貨比三家，記得進店前先看菜單價格，避免「看海價」。



惠州的海應該怎麼玩？

說完交通、住宿、吃，接下來是文章的重頭戲——惠州到底有哪些值得去的海邊？

我會按照「大眾經典→小眾私藏」的順序來介紹。如果你是第一次去，可以從經典款開始；如果你已經去過雙月灣和巽寮灣，可以直接跳到後半段啦！

1. 雙月灣

雙月灣是惠州的門面，名氣最大，配套最成熟。

我第一次去雙月灣之前，其實對它沒什麼期待。名氣大的地方，往往意味着「人多、商業化、不值得」。但到了之後發現，雙月灣確實有它的道理。

兩片海灣，兩副面孔——南灣波濤洶湧，北灣風平浪靜。這種奇特的地理現象，是因為大亞灣和紅海灣的海水在這裏交匯，形成了不同的海況。在同一個地方，能看到兩種完全不同的海。

南灣那一側，浪打在礁石上濺起幾米高的水花，氣勢很足，站在觀景台上看着都會覺得心潮澎湃。北灣那一側，水面平靜得像湖一樣，帶着小孩在安全區域泡腳、玩沙都很合適。

雙月灣還有一個打卡點是雙月灣觀景台。

需要爬一段山路，大概15-20分鐘，但到了山頂之後，能俯瞰整個雙月形的海灣全景。這個角度的照片，基本是每個人來惠州必拍的。

如果時間充裕，可以在雙月灣待上一天。上午在北灣玩水，下午去南灣看浪，傍晚在沙灘上等一場日落，晚上去海邊大排檔吃海鮮。節奏放慢，才是度假的正確打開方式。

2. 巽寮灣

巽寮灣的沙質，是我在惠州踩過的沙灘裏最細膩的之一。海水也很乾淨，晴天的時候呈現出一種通透的藍綠色，當地人叫它「玻璃海」。

我上次在巽寮灣，看到一個小朋友拿着小鏟子在沙灘上挖了整整兩個小時，挖到一隻小螃蟹，興奮得滿沙灘跑。這種簡單粗暴的快樂，大概就是巽寮灣存在的意義吧。

這裏的海上項目也很豐富——快艇、香蕉船、摩托艇、帆板……沙灘邊上就能報名，有教練帶着，新手也不用擔心安全問題。

巽寮灣還有一個優點就是配套全。海邊從早到晚都有人，晚上沙灘上會有煙花、篝火、燒烤攤，熱鬧到11點以後。如果你喜歡這種嗨到極致的氛圍，巽寮灣會比雙月灣更對你胃口。

但再次提醒——旺季慎選。五一、國慶的巽寮灣，下餃子一樣的場面……如果想清靜一點，建議平日去，或者秋冬季節來，海還是那片海，但人少了一大半，而且秋冬的惠州，氣温也在20度左右，穿着薄外套在海邊散步，也是很舒服的。

3. 海龜灣

接下來要說的這幾個地方，就屬於「小眾但值得專程跑一趟」的級別了。

先說海龜灣。它位於惠東港口鎮，是中國大陸18000公里海岸線上唯一的國家級海龜自然保護區。說實話，我第一次聽到這個頭銜的時候，是有點激動的。在這個越來越卷的旅遊時代，還能找到一個「唯一」的東西，不容易。

海龜灣最出名的，是它那一條600米長的沿海棧道。棧道修在懸崖邊上，一側是山，一側是海，走在其上，腳下就是波光粼粼的碧藍海水。海水清澈得像玻璃一樣，低頭能看到海底的礁石和慢悠悠遊過的魚。

另外《國家地理》曾經評過「中國最美海岸線」，海龜灣的棧道，就是其中之一。這個榮譽不是白給的，去過的人都會懂。

每年6-9月是海龜產卵季，運氣好的話，能在保護區的沙灘上看到海龜產卵的場面。當然這個要看緣分，不是每次去都能遇到。

但即使看不到海龜產卵，保護區裏也有海龜館，可以近距離看到各種年齡層的海龜，從手掌大的小海龜到幾百斤的大傢伙，很震撼。

海龜灣還有一個萌點，就是海龜自然保護區的科普館。裏面有各種關於海龜的展覽，帶娃來的話，順便做一次海洋環保教育，比在書本上看直觀多了。

門票不貴，幾十塊錢，性價比很高。而且門票收入是用來支持海龜保護工作的，所以你買票的時候，順便也在做公益了。

4. 黑排角

如果你問我，惠州最讓我驚喜的海邊是哪裏，我會提名黑排角。黑排角在惠東稔平半島的另一側，不在主流旅遊路線上，所以知道的人不多。

這裏最特別的地方，是它的黑色礁石。

不同於常見的金色沙灘、白色礁石，這裏的海岸線全是黑色的火山岩礁石，經過千萬年的海浪衝刷，表面光滑得像打了蠟。退潮的時候，礁石間會形成天然的小水窪，裏面困着小魚小蝦小螃蟹——帶小孩來趕海，能玩整整一個下午。

黑排角的海水，也是我目前在惠州見過最清的。因為還沒有被過度開發，海岸線保持着一種原始的野性美。站在黑色的礁石上，背後是碧藍到發亮的海水，那種畫面感，有點像電腦桌面的程度。

黑排角也有一個需要注意的地方，它更適合徒步愛好者。這裏沒有成熟的景區配套，沒有更衣室、沒有沖涼房、沒有小賣部。來這裏的人，基本都是揹着包、穿着徒步鞋、帶着乾糧和水來的。

如果你只是想輕鬆地玩水拍照，黑排角可能會讓你覺得「不夠方便」；但如果你喜歡人少、原始、出片的地方，這裏絕對是你的菜。另外，去黑排角建議穿防滑的鞋，黑色礁石雖然好看，但沾了水之後有點滑，安全第一。

5. 獅子島

最後說一個最近在小紅書上慢慢火起來的地方——獅子島。

獅子島在惠東平海鎮南門海附近，因島上有一塊像獅子的礁石而得名。但這塊礁石其實離岸邊挺遠的，要眯着眼睛看很久，才能勉強看出「有點像獅子」，不過這不影響獅子島本身的美。

這裏的海水質地很好，目前來看沙灘人還不算多，而且因為面向西南，是看日落的絕佳位置。這邊也可以少有的海邊可以露營、趕海的地方。

但是這裏很少看到有垃圾桶，所以一定要自備垃圾袋，愛護環境人人有責！

獅子島目前還沒有被大規模開發，所以沒有門票，也沒有太多的商業痕跡。如果你想拍一組「人少景美」的海邊照片，獅子島值得專程來一趟。

最後再給大家碼幾個實用訊息。

1. 查潮汐表！

如果你想趕海（就是在沙灘上撿貝殼、抓小螃蟹），一定要提前查當天的潮汐表。退潮前後一小時是黃金時間，能撿到的東西最多。

2. 防曬做得比平時更狠一點。

防曬霜、帽子、墨鏡、防曬衣，能穿的都穿上。而且，海邊的太陽是「不知不覺把你曬傷」的那種。等玩完回到房間照鏡子才發現——哇，今天收穫了一個新的自己。

3.海景房要確認是「真海景」。

訂房的時候，一定要看清楚照片和評論。有些酒店寫着「海景房」，結果是側海景、遠海景、甚至「海平面以上5釐米」的海景……預訂之前多看評論區的實拍圖，能避免80%的失望。

4. 旺季一定要提前訂房。

五一、國慶、暑假這三個時間段，惠州海邊房價能翻2-3倍，而且好房源會被秒光。如果確定要去，至少提前一個月訂，選擇多，價格也更友好。



最後，去海邊要確保安全第一，出片其次。

惠州看海實用訊息

交通：高鐵買票到「惠東站」，出站後乘海濱旅遊專線（35元）或順風車（約40-50元／人）前往景區；自駕走惠深沿海高速，注意旺季周末巽寮灣／雙月灣限行。

推薦海灘：雙月灣（兩灣反差）、巽寮灣（玻璃海、細沙灘）；海龜灣（棧道＋海龜保護區，門票約幾十元）、黑排角（黑礁石、原始海岸線，適合徒步）、獅子島（日落、人少、原生態）

最佳時間：4-10月適合下海玩水，避開五一、國慶旺季，平日體驗感更好，冬季人少房價低，適合看海不下水的朋友們。



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