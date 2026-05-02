佛山南海美食必吃8間：農莊燒鴨/木瓜煲雞/豉汁白鱔　味美份量足

大家好，我又來佛山吃吃喝喝了。



今天這篇攻略請收好。這個寶藏之地，毗鄰順德，挨着禪城，好吃程度不輸前兩者，關鍵是名聲還沒傳出省外，遊客絕沒有前兩者多！

全國人民都知道尋美食到順德了，可少有人知道，作為廣東「四小虎」、改革開放最前沿的南海，也是一片美食熱土。就拿著名的順德魚生來說，這魚其實是產自隔壁南海的九江鎮。

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要知道南海連續10年榮獲全國綜合實力百強區第二名，雖說現在靠的是發展產業經濟，但南海人向來富庶，以前主要靠農業、漁業，遍地都是桑基魚塘，來九江吃魚生，可不就是直達原產地了嘛。

說到九江，九江雙蒸的名聲可能更大。不要誤會，不是江西的九江，是南海的九江。「九江雙蒸酒」創始於清道光年間，距今已有近200年曆史，是廣東人的家鄉水。九江雙蒸入菜的用途也很大，就跟紹興黃酒在江南地區的地位一樣。

只有到了深入嶺南腹地的南海，你才能發現廣府菜的精華。南北融合、改良口味是不存在的。這裏講究一個「鮮」字，選材鮮活，多用清蒸、白切、白灼等手法，講究烹飪火候，注重保持食物的原汁原味。

反覆來了幾次南海，發現踩雷概率幾乎為0。這裏既有高端大氣的名廚酒樓，也有小家碧玉的特色餐館。美食老饕來了也絕不會失望。更令南海美食擁有群眾基礎的一大原因是，這裏物價喜人且菜量驚人。在廣州吃一頓早茶的錢，能在南海吃一桌魚宴了。

下面就開始我的南海美食報告。

佛山南海美食推薦

河鮮

1. 觀山美廚．精緻粵菜(西樵店)

既然南海漁業發達，當然先說吃魚。嚐了第一口，我再三確認這真的是那不值錢的草魚嗎，竟能如此鮮嫩。魚肉下面墊着豆腐，不仔細品嚐真分辨不出誰更嫩了。

吊水皖魚就是將草魚轉移到吊水池，進行不投餵的暫養，時間通常為20-60天。在這個過程中，魚體內的藥物殘留和土腥味會逐漸減少，肉質和口感得到提升。‌

吊水鯇魚真的沒有什麼土腥味，肉質結實緊緻。更令我驚歎的是，多刺的草魚竟然被完全剔骨，幾乎吃不到一根魚刺，這樣吃魚真是超過癮的。

再說菜量，單看魚你可能不知道，那對比下普通盤子吧，這一條魚足夠3-4個人吃了。所以，人少去吃，想點第三個菜，服務員都不讓。

觀山美廚．精緻粵菜(西樵店)

地址：佛山市南海區樵高路2號

推薦菜：清蒸山泉吊水鯇魚



2. 江景灣河鮮坊

西江邊的小飯館，靠江吃江，離渡頭很近。來這裏嚐嚐南海人如何把鮮活的食材激發出鮮美的本味。

豉汁白鱔，真的好好吃。其它地方叫鰻魚，廣東人叫白鱔。不管是烤鰻魚還是清蒸鰻魚，習慣了鰻魚糯糯的口感，第一次吃到這脆生生有勁道的鰻魚，有點意思。個頭不大，有點像野生的，就這麼簡單的切片加上豆豉一蒸，好鮮美！

紫蘇炒蜆，分量也很足，鮮香入味，帶着紫蘇的清香。

前面提過桑基魚塘，不僅養魚養蠶，這桑葉還能做菜。上湯桑葉，做法倒是沒有酒樓般講究，桑葉本身沒有特殊味道，清淡可口，不失為搭配解膩的好配菜。

江景灣河鮮坊

地址：太平水運新村41號

推薦菜：豉汁白鱔



3. 食家

想吃魚生，被當地人推薦來了這家。點菜時再次被提醒：量很大哦，3個人都吃不完的。聽勸，但是不能白來。於是就點了一個魚生，魚骨做成椒鹽。

因為現點現殺，片好的魚肉還要冰鎮一會讓肉質更緊實，所以等待魚生上桌需要一些時間。魚生一端上來，就知道等得很值得。這盤子就佔滿了一整個大圓桌，南方人着實震驚。吃的時候，可以把按照自己的口味加入佐料和魚生拌勻一起吃。還有一種特色吃法是「撈起魚生」，將魚生和各種配料撈在一起，一桌人要念「撈起撈起，風生水起」，是本地人吃魚生的儀式感。

椒鹽魚骨做得一般，炸得不夠脆。如果一大桌人來吃，農家菜是不錯的。‌

食家

地址：洪聖村路與新堤東路交叉口東北方向50米

推薦菜：魚生



其它推薦：

金牌農莊（地址：二基圍自編1號）：隔了100米，同一個老闆開的，除了沒有魚生，其它菜都有。為什麼叫金牌農莊，大概是老闆的龍舟隊拿過金牌。



肉香

1. 燒鴨佬農莊

村裏開了15年的農莊，外面看着非常不起眼。可是，酒香還怕巷子深嗎？農莊像個小宴會廳，估計村裏宴請酒席少不了這裏辦的吧。

招牌必點就是燒鴨。如果來得巧，趕上剛出爐的燒鴨，那可太幸運了。當燒鴨端上來的瞬間，這令人垂涎的色澤已經讓我不想耽誤時間拍照了。

趕緊記錄兩張就開動了。燒鴨皮實在是太脆了，肉還很入味多汁，香到嗦骨頭，可以算今生吃過的燒鴨top3。整整半隻，只要38元（人民幣），還要什麼米其林啊！

還有一道自制魚腐煲，魚腐濃郁鮮美Q彈有韌性。我後來嘗試網購皺紗魚腐，都沒有找到任何一款平替！

燒鴨佬農莊

地址：西樵鎮環山大道（近儒溪村江邊新橋頭）寶蓮寺西南

推薦菜：明爐燒鴨、自制魚腐煲



2. 海邊餐廳

這家位於平沙島西邊的小餐廳，是看夕陽的好地方。雖說它叫海邊餐廳，但其實招牌菜是一鍋雞湯。

用新鮮木瓜煲雞，大部分人應該都是第一次聽說。有加牛奶和不加牛奶兩個版本。我試了牛奶版，沒有想象中奶香濃郁，倒是木瓜讓雞湯有了清甜的風味。

因為是走地雞，雞肉肉質超級緊實（我更喜歡煲得酥爛的口感一些）。其它小炒調味不錯，食材新鮮。雖說是在小島上，食材是不缺的。你要見過島上農民自產自銷的新鮮瓜果蔬菜，也不會想錯過的。

海邊餐廳

地址：西樵鎮平沙島平平線與平沙線交叉口東南520米

推薦菜：木瓜煲雞



3. 嚴哥農莊

西樵山風景秀美，還有兩個仙境中的村子，雲端村和雲路村。這裏好幾家農家菜，口碑都不錯的，本地人都是提前預訂，上山開席。山中景色也是很送飯呢。

走低雞、泉水魚，自然不必多說了，都是山裏的尖貨。

我最想誇的是這盤酸菜炒臘肉。老闆自己做的酸菜，真是酸爽送飯，老闆還會加點辣椒來提味。這臘肉也是自己醃的，醬香、酒香濃郁，還帶一絲甜，像豬肉脯的口感。兩碗飯配這道菜，我都說少了。

嚴哥農莊

地址：西樵鎮雲端村6號

推薦菜：酸菜臘肉



小吃

1. 粵點越有．茶點．粵菜（樵嶺國際店）

本地人排隊也要吃的早茶店，就屬這一家了吧。這也是我在南海唯一排隊的一家店。性價比高到讓我吃驚，人均70人民幣可以扶牆出。口味呢，完全不輸廣州、順德名店。

真的如同店名一般，「越點越有」！不論蝦餃、簸箕粉，還是菠蘿包、窩蛋牛肉粥，分不出哪個是招牌，就都很好吃。再一次證明了，在廣佛地區難吃的店是開不下去的，能排隊的店更是有兩把刷子。

粵點越有．茶點．粵菜（樵嶺國際店）

地址：江浦東路樵嶺國際購物公園二期11棟3樓

推薦菜：全部



2. 葫蘆明雲吞店

最後推薦一家九江的小店，當地人說開了50年了！門頭依然平平無奇甚至可以說破破爛爛，但味道卻是令人難忘。

簡單的淨雲吞，從每一顆雲吞的褶子上都能看出有多飽滿有料，出鍋後會撒上韭菜葉提香。

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生滾粥的選擇，就多到需要我認真思考幾分鐘的程度了。這一步能輕鬆區分熟客和遊客，一進門就點好老套路的，熟得不能再熟了。每一份都是現做的。我點的魚片粥，魚肉直接現片現漿。

一碗看似樸實無華的白粥，卻是無法自拔的鮮美。九江美食，是不是過於低調了。

在外的九江人都會懷念的煎堆仔，糯唧唧星人也是瘋狂愛上。實心版麻球，外層芝麻香，裏面的紅豆餡也不會太甜，冷了也好吃。

葫蘆明雲吞店

地址：建中南路15號

推薦菜：淨雲吞、生滾魚片粥、煎堆仔



南海好玩的真的不少，但它不是城市裏那種精緻感，而是慢悠悠的生活模板。

西樵鎮玩兩天，可以一天平沙島和太平墟，加一天西樵山。要是還有時間，去下儒溪村、松塘村。九江鎮也可以逛一天，璜磯村、煙南村，體驗龍舟文化。

我就重點講下西樵山的玩法。

西樵山新增加了索道，現在主要有三種方式上山：

1. 索道纜車：西門（遊客服務中心）

2. 旅遊觀光車：南門、北門

3. 步行：西門（白雲洞奎光樓）、南門（東區）人行步道、北門



不想爬山的，就上下都坐纜車或觀光車，觀光車線路很豐富，幾乎能到每一個景點，一票可以反覆上下車的。纜車票和觀光車票不通用的。纜車只能到天湖公園，想坐車去其它景點還要單獨購買車票。

坐纜車上山，先看到的是天湖，這是火山口形成的天然湖泊，煙雨中朦朧靜美。雲霧散去後，會顯露出觀音大士像。經過天湖公園，可以前往寶峰寺瞻觀南海觀音，還可以俯瞰西樵鎮全貌。

西樵山最佳賞花時間就在春季。桃花園、茶花園，還有黃花風鈴木、金魚草、洋紫荊……競相綻放。

四方竹也是西樵山的八絕之一，這種竹子莖杆是方形的，非常少見。

南海寶藏美食還有很多值得挖掘的，而且我真的很喜歡這樣適合慢遊的小城，不用人擠人，不用忙於打卡，相當舒適。歡迎大家推薦更多好吃好玩的給我～

出行貼士

交通：

1. 飛機至廣州白雲機場，駕車至南海約1-1.5小時；機場大巴可直達南海區西樵鎮。

2. 飛機至佛山沙堤機場，駕車至南海區約半小時。

3. 高鐵至廣州南站，駕車至南海約50分鐘；或乘坐佛山地鐵２號線到達南莊後打車。

4. 高鐵至佛山西站，駕車至南海約35分鐘。

住宿：

1. 西樵鎮：推薦西樵山希爾頓歡朋酒店，靠近西樵山西門；金鼎泰豐酒店，23年新裝修，機場巴士直達。

2. 九江鎮：推薦九江希爾頓惠庭酒店，周邊很多九江特色小吃。



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