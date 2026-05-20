佛山美食10大推介｜非遺粥底火鍋！順德魚生／桑拿雞／正宗雙皮奶

佛山美食推介2026｜佛山是一個將地道粵味完美融合的美食天堂，每次造訪都有驚喜！《香港01》「好食玩飛」為你整合佛山10大美食推介，除了有必吃、4分鐘即熟的鮮嫩桑拿雞、米香濃郁的非遺粥底火鍋外，更有入圍2026必吃榜的爆汁滋補豬腰湯、大排長龍的街坊傳奇排骨飯，以及刀工極致的一魚四吃魚生拼盤！即睇內文！



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佛山美食推介【1】旺角益食家——必試鮮嫩即蒸桑拿雞＋惹味大盤魚

旺角益食家是本地無人不知的十年老店，雖隱世於不起眼的村巷路口，但憑著極致的鮮味，下午兩點多就已接近滿座，去之前記得先打電話訂位。

首推每枱必點的招牌桑拿雞，後廚現殺的雞肉片得極薄，鋪在荷葉和番薯上現蒸，雞皮爽脆、肉質嫩彈多汁，而蒸鍋底部慢火熬煮的木瓜紅棗雞骨湯，融合了上層滴下的精華雞汁，鮮甜無比，連帶吸飽雞油的番薯也香甜軟糯，簡直是一絕；另一款大盤魚同樣驚艷，食材新鮮且起骨無刺，滑嫩魚肉沾滿惹味醬汁，絕對不會令你失望！

旺角益食家

地址：佛山市南海區雲郭村口

交通：位置較偏，建議自駕或打車前往，車輛可停泊於路邊

人均收費：人均¥85起



佛山美食推介【2】民信老舖——百年中華名小吃！必試極致濃郁雙皮奶＋外脆內軟炸牛奶

這間始創於1930年的民信老舖是佛山家喻戶曉的非遺老字號，在佛山多地都有分店，古色古香的店面每逢假期都大排長龍，是遊客必食的甜品天花板。來到這裡，必定要試傳承百年的正宗順德雙皮奶，店家堅持用水牛奶製作，舀起時奶皮厚身甘香，入口絲滑細嫩，醇厚奶香在口腔炸開，甜而不膩；另一款人氣之選炸牛奶外皮金黃酥脆，內裡奶凍滑嫩流心，冷熱交織的層次感極豐富，再配上真材實料的薑撞奶與原隻椰皇燉奶，吃完這碗才算真正來過佛山！

民信老舖（雙皮奶博物館店）

地址：佛山市順德區大良街道大良華蓋路1號

交通：距地鐵3號線大良鐘樓站E出口，步行約650米

人均收費：人均¥26起



佛山美食推介【3】容邊排骨飯——順德排骨飯必食榜！

這間位於順德的容邊排骨飯是當地紅透半邊天的傳奇老字號，每日一開門就大排長龍，好多遊客專程開車來到這裡就爲了這碗排骨飯。首推招牌特色蒸排骨，每份都是後廚現蒸，雖然需要耐心等候半小時左右，但入口肉質緊實，咬下去肉汁直接在嘴裡炸開，蒜香混著醬香極度入味。重口味的朋友還可以點乾蒸排骨拼粉腸，粉腸洗得極乾淨、毫無肉腥味，口感脆嫩爆漿，再搭配鮮嫩彈牙的肉丸，試過一次就徹底愛上！

+ 1

容邊排骨飯

地址：佛山市順德區天河路7號

交通：距容邊巴士站，步行約403米

人均收費：人均¥44起



佛山美食推介【4】大良毋米粥——粥水涮萬物！本地人狂推的非遺粥底火鍋

這間店是歷經五代匠心、始於1910年的百年非遺代表性項目，店內主打濃稠綿密的白米漿鍋底，全程都有專業服務員貼心幫忙下菜、精準掌控時間並分菜到碗，對於外地遊客來講簡直是完美體驗。

+ 8

這裡的靈魂吃法必須遵循「先海鮮、後肉類、再蔬菜」的順序：首推必點飽滿無沙的白貝與鮮活Q彈的精選沙蝦，在熱騰騰的粥底滾過後直接鎖住海鮮的清甜；肉類強推加入了馬蹄和檸檬草碎的手打肉滑，口感層次豐富且完全不膩。另外，不要錯過現炸得外酥裡軟的太艮堡油條，如果怕吃不完油條還可以貼心地點半份。結尾再飲返一碗醇厚濃稠的粥底，將食材鮮味發揮到淋漓盡致，體驗什麼叫食在順德！

大良毋米粥（錦龍路總店）

地址：佛山市順德區錦龍路270號

交通：距地鐵3號線環市北站A出口，步行約420米

人均收費：人均¥126起



佛山美食推介【5】百益桑拿雞——4分鐘極致鮮味！皮脆肉嫩的原生態無添加神級桑拿雞

百益桑拿雞這間店嚴選原生態走地雞，起骨斬件後平鋪在桑葉上現蒸，沒有任何繁複的調味，全憑高壓蒸氣精準桑拿足四分鐘即可揭蓋。蒸好的雞肉皮脆肉嫩、緊實爆汁，還裹著桑葉的陣陣清香，蘸點靈魂沙薑醬油和小米辣，簡直是人間美味；再放入各式蒸蔬菜，清甜又解膩。

最正的是蒸鍋底部那鍋加了玉竹、五指毛桃、紅棗與枸杞的湯底，隨著上層蒸雞時的精華肉汁一滴滴順著蒸碟融入湯中，最後喝上一碗，自帶獨特椰香且清甜滋補，讓人從頭暖到腳！

百益桑拿雞（禪城店）

地址：佛山市禪城區祖廟街道錦華路82號德勝樓3樓

交通：距地鐵廣佛線普君北路站E出口，步行約1.3公里

人均收費：人均¥81起



佛山美食推介【6】新順發魚店‧金牌魚生——順德魚生！極致刀工一魚四吃

這間被無數食家狂推的新順發魚店，憑著現點現殺的極致鮮味，成為十分出名的順德魚生聖地。必試招牌新順發魚生，搭配檸檬葉絲、炸芋絲等十多種極具儀式感的配料，師傅極致的刀工將魚片切得薄如蟬翼、透著微光，淋上花生油簡單一撈起，入口冰爽鮮甜，毫無腥味！

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店家主打一魚四吃，撈魚生、涼拌魚皮、椒鹽骨腩與綿滑魚粥一次滿足；晶瑩剔透的羅氏蝦刺身Q彈爆甜；熟食推薦紅燒脆皮乳鴿，玻璃皮酥脆、肉嫩漏油，再搭配鑊氣十足又爽脆的豉油皇鵝腸與淡淡竹香的竹筒粉絲蒸帶子，這餐冰火交織的順德盛宴絕對讓你大呼過癮！

新順發魚店‧金牌魚生（大良店）

地址：佛山市順德區同興路8號廣地商貿城3棟175舖-180

交通：距巴士站大良醫院站，步行約311米

人均收費：人均¥103起



佛山美食推介【7】豬腰一家‧地道佛山味——必試爆汁滋補豬腰湯

這間豬腰一家入圍了大眾點評2026年必吃榜，首推招牌豬腰湯，豬腰處理得很乾淨，沒有任何腥騷味，湯内還有肥美生蠔、豬腦和一口爆汁的雞子，料多到就快要溢出來！除了滋補湯，還推介皮滑肉嫩的春季清香雞、鮮嫩無刺的老薑鹹檸檬焗鱸魚、外焦內嫩的金獎黑燒肉與沙薑豬手。

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豬腰一家‧地道佛山味（禪城店）

地址：佛山市禪城區華遠東路平遠南街1號

交通：距地鐵廣佛線季華園站A出口，步行約1.1公里

人均收費：人均¥78起



佛山美食推介【8】炡坊黃鱔飯——必試肥美無骨黃鱔絲

這間憑著極致鑊氣征服無數街坊的炡坊黃鱔飯，是來到佛山的必食小店。首推每枱必點的招牌黃鱔飯，店家下料極足，米飯鋪滿去骨肥美的長鱔絲，毫無腥味，底部的飯焦燒得金黃酥脆。熟食方面同樣驚艷，招牌椒鹽乳鴿外皮裹滿椒鹽與沙薑的獨特鹹香，肉質軟嫩、汁水飽滿；蒸竹節腸個頭碩大，口感脆嫩且完全不難嚼。最後再來一份外焦裡嫩、自帶雞蛋香的石鍋豆腐，絕對讓你一吃難忘！

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炡坊黃鱔飯（駿豐大廈店）

地址：佛山市禪城區體育三街9號駿豐大廈二樓

交通：距地鐵廣佛線同濟路站B出口，步行約740米

人均收費：人均¥68起



佛山美食推介【9】錦記石橄欖無骨雞煲——清甜養生神湯！極致鮮嫩現殺無骨文昌雞

位於金沙洲的錦記石橄欖無骨雞煲，以不同的養生鍋底和現殺現煮的無骨文昌雞而出名。首推石橄欖石斛鍋底，直接倒入清甜的農夫山泉礦泉水，加入潮汕小果單葉石橄欖與新鮮雞骨慢火熬製，湯頭清熱甘甜。

必點主打現殺現做無骨文昌雞，雞肉起片起骨、皮薄骨細，放入滾湯中只需精準涮煮8秒，入口嫩滑、大啖吃肉超級過癮。吃完肉後，一定要記得試下吸收了雞肉精華的甘甜神湯，從頭暖到腳；配菜方面，吸飽湯汁的肉丸、魚餃、炸腐竹及即食麵都口感超正！

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錦記石橄欖無骨雞煲（金沙洲店）

地址：佛山市南海區大瀝鎮黃岐泌冲建設大道2號泰成中心辦公樓105舖

交通：距巴士站海北大道口站，步行約103米

人均收費：人均¥67起



佛山美食推介【10】松記食店——四十年清水火鍋傳奇！極致脆彈鯇魚片

這間始於1983年的匠心老字號順德松記，專注廣東清水打邊爐40年。首推他們家流傳幾十年的老代表作：用檸檬葉醃製、脆彈可口的脆肉鯇魚片，只需蘸最簡單的蔥薑豉油，就能完全帶出魚肉的鮮甜。

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必點肉質緊實的牛展、脆嫩的竹腸與口感脆爽過人的豬牙肉，再加上帶有陳皮香的手打雙滑、現點現殺的江西草雞，以及裹滿鮮蝦蟹子的雲吞，慢慢浸、慢慢嘆，來到佛山一定要專程來試！

松記食店

地址：佛山市順德區容桂街道合祥路3號

交通：距巴士站紅星居委會站，步行約541米

人均收費：人均¥113起



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