買平機票攻略2026｜空姐親揭7秘訣！千萬別選周末　這2天訂最便宜

旅遊｜便宜機票｜港人熱愛旅遊，當然要時刻把握搶平機票的機會，但到底要等航空公司推機票優惠還是真的有買平機票攻略？有空中服務員曾在社交網站中分享到7個較容易買到平機票的方法，當中包括要在周二及周三訂機票，因為大多數航空公司通常在周二晚上7點開放預訂系統。想知還有甚麼攻略？即看下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

🙌香港01獨家Trip.com 2%機票優惠碼

平機票購買攻略｜空姐分享7個方法

不少人經常都會尋找買平機票的方法，希望用最便宜的價錢便可以去旅行。有空中服務員曾在社交網站中分享了7個較容易搶到平機票的攻略！

深圳酒店攻略！近地鐵＋高CP值＋小編推介

平機票購買攻略｜1. 周二及周三預訂

該名空姐指周二及周三是購買機票的最佳時間之一，因為航空公司知道大多數乘客只有在假日放假時才有時間預訂機票，而且根據統計數據顯示，大多數人只會在周五、周六及周日瀏覽機票價格，所以大多數航空公司通常在周二晚上7點重置訂位系統。

平機票購買攻略｜2. 提前21日預訂

另外，大家可以至少提前21天預訂機票，因為大多數航空公司都設定了系統以盡可能售出機票為目標，所以系統會對非常便宜的機票設定一定的配額。她舉例指，系統會規定從吉隆坡飛往倫敦的航班，只有前20名乘客可以享有最低票價；接下來的200名乘客將享有中等票價，其餘乘客的票價可能會更高，航空公司會根據自身所需的利潤空間來設定吉隆坡至倫敦航線的機票價格。

該名空姐指航空公司系統會對非常便宜的機票設定一定的配額。（AI生成圖片）

平機票購買攻略｜3. 選擇周二及周三的航班

除了在周二及周三訂機票外，大家也可以選擇在這2日出發，因為大多數航空公司將這2日設為訂票系統「淡季」。而知名格價平台也在網上指出，商務旅客的差旅慣例多集中在周五至周日搭飛機，令周末航班的客座率與定價維持在高位，而平日航線則因需求較低常出現價格調整空間，所以規劃行程時可嘗試將出發與回程日期設定在周二至周四。

規劃行程時可嘗試將出發與回程日期設定在周二至周四。（AI生成圖片）

平機票購買攻略｜4. 選擇次要機場降落

大家在買機票時，可以試選擇目的地的「次要機場」降落。以英國為例，如果想去倫敦，很多人通常會選擇降落在希斯路機場，但下次可以選擇在希斯路機場附近的小型機場，如曼徹斯特機場降落，然後再搭火車前往倫敦，費用會相對更便宜！

平機票購買攻略｜5. 清除瀏覽器記錄

如果大家正在搜尋機票，並在過去30日內曾造訪機票預訂網站，記得要清除瀏覽器的記錄！因為航空公司的預訂系統會透過這些記錄推斷曾多次造訪過該網站，所以即使多次查詢機票價格，預訂系統仍會設定相同的價錢、甚至會上漲。

購買機票前記得要清除瀏覽器記錄。（AI生成圖片）

平機票購買攻略｜6. 掌握優惠時間

該名空姐亦分享到，大多數航空公司會在國際航班開票前11到12周左右推出「最優惠價格」，所以大家可以把握這段期間購買平機票。

平機票購買攻略｜7. 多比較不同網站價格

在預訂機票時，除了到心儀的航空公司網頁搜尋機票外，也可善用其他機票格價網站，隨時會找到比官網購買更便宜的價格！

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略