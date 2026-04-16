平機票6隱藏攻略｜Skyscanner教星期幾出發極關鍵　學識機票慳20%

買平機票攻略2026｜在全球燃油價格持續飆升下，買平機票已成為人人的必修課。與其被動等減價，不如主動掌握買平機票大法！《香港01》好食玩飛頻道整理出訂平機票的6大貼士，其中Skyscanner近日指岀，原來選擇星期三岀發的票價是最便宜，可慳高達20%！想下次旅行慳到盡？即睇以下攻略。



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平機票攻略2026｜僅25%旅客掌握「周三低價規律」

根據外媒GOBankingRates報道，全球旅遊搜尋引擎Skyscanner對用戶數據進行分析後指出，2026年平均機票價格最低的出發日是星期三。調查顯示，僅約25%受訪者能準確認為星期三最便宜，高達31%旅客誤以為星期二出發的票價才是最低；另約12%人則認為星期一出發較划算。

分析後指岀，平均機票價格最低的出發是星期三。（AI生成圖片）

平機票攻略2026｜周三需求最弱、釋出競爭價機會最高

Skyscanner指出，機票價格受供求影響，由於周末與連假是旅遊高峰期，因此票價會水漲船高。相比之下，尤其是星期三，旅客商務與休閒需求相對弱，航空公司為提升載客率，會釋出更具競爭力價格。Skyscanner續指，機票價格會隨航線與月份有所改變，不過避開尖峰時段確實能降低支出。

另一網上旅遊平台KAYAK也在2026趨勢報告中指岀，對於2026年的國際航線，選擇「周三出發、周三回程」是全周平均票價最低的組合。數據顯示，該安排能比周末出發及回程的組合節省約15%至20%費用。

平機票攻略2026｜旅遊專家建議：提前3至5個月預訂最穩陣

平機票攻略2026｜買平機票5大攻略

除了避開旺季和擇好日子購買機票之外，小編為大家整理了5個更容易買到CP值高機票的小貼士，其中一項實測最有用！

買平機票攻略1.｜善用價格提醒功能

Skycanner於官網建議，在計劃好旅遊目的地及岀發時間後，就設定價格提醒通知，只要價格有任何波動，或​​岀現漏洞票價、早鳥優惠等，會及時收到通知，絕不錯過最好的入手時機。

買平機票攻略2.｜配合VPN使用不同幣值結算

使用VPN及程式內轉換貨幣，價格有不同變化。小編使用Trip.com平台實測，先使用日圓購買泰國來回程機票，在5月份岀發只需36,200円（約港幣1,780元）；同一班次下，使用港幣搜尋，卻需要1,971港元，足足相差了190元。不過要注意，此方法需使用免海外手續費的信用卡。

VPN及轉換貨幣後價格約為港幣1780元。（Trip.com網頁）

使用港幣搜尋價格為1,971港元。（Trip.com網頁）

買平機票攻略3.｜善用24小時免費退票規則

旅客在查詢機票的時候，通常會擔心買完再有平機票。許多美國航空公司例如Expedia等等的訂購機票平台，設有提供24小時內免費全額退款的服務。旅客可以於24小時內繼續觀望價格，如果發現價格變便宜，先再退訂重買。

買平機票攻略4.｜利用紅眼航班

通常在凌晨時間的點航班需求比較低，大多數旅客都不喜歡在半夜或清晨出發，不過航空公司為增加銷售率，便會把凌晨時間的航班促售，把價格降低，吸引旅費預算不高的旅客選擇。除了票價便宜，這類航班通常比較準，且機場人流極少，過關和取行李都非常快。

買平機票攻略5.｜關注航空公司快閃優惠

許多航空公司在特定節日例如黑色星期五、週年慶等等日子會有折扣，可以加入航空公司的常客計劃帳戶，某些航司會寄送「生日優惠碼」或優先通知會員。例如，香港快運（HK Express）或亞洲航空（AirAsia）經常有「0元機票」促銷，只有訂閱了電子報的人能提早24小時搶購。

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