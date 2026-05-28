深圳好去處｜市區遠足3路線　沿途欣賞絕美山野湖泊　附難易程度

出發，漫步山野，感受自然的脈動。



見山、見湖、見綠，去感受山野河流的自然律動。推薦三條市區郊遊徒步路線：深圳最大水庫、新千島湖秘境、城市山野長廊。

1. 深圳最大水庫開放，比看海更治癒

A. 鐵崗水庫，看湛藍水景

最近剛開放不久的深圳「鐵崗水庫」大壩區域，是深圳境內面積最大的水庫，同屬於鯤鵬徑鐵崗水庫支線，山水景色不輸深圳灣海景。目前開放的路線大概1.5km，一路走來都十分幽靜，人流量也不算多，適合閒逛、拍照，大口吸氧，加上坡度舒緩，新手來說也十分友好。

+ 3

遼闊水域，含氧量超高

一眼望去，便會被遼闊的水庫景色驚豔到，碧波盪漾，水天一色，微風拂面，遠處的原生態小島傳來幾聲鳥鳴，這裏沒有城市的喧囂，沒有人潮的擁擠，只有自然的聲音和無限美好的風光。

B. 西鄉河碧道，置身溪流鄉

從鐵崗水庫西門出來，不遠處就是寶安人都熟悉的西鄉河碧道，全長7.64公里，可玩水、釣魚、徒步、騎行。

城市小綠洲

每一段河道都有着它獨特的風貌，時而波光粼粼，時而靜水流深，在陽光明媚的日子裏，沿着河道騎行是再治癒不過的事情了。

C. 企龍山公園，邂逅秘密花園

靠近西鄉河碧道的企龍山公園，小眾且寶藏，擁有多條登山口，無論是環山公路，還是階梯步道，沿途都能收穫絕美視野風光。

一路上灰白色的階梯扶手，設計得十分野趣，與無邊森林相融一體，拾級而上，如同走在天梯一般，即將進入另一個世界。

因為登山難度不大，一路可以走走停停，盡情駐足欣賞風景，遠處層巒疊嶂的山峰，靜謐的水庫湖泊，近處的城市建築，隨着海拔的升高，視野愈加開闊。

D. 尖崗山公園，俯瞰洋樓富人區

在尖崗山公園，沿着千級階梯棧道一路向上，30分鐘登頂，即可俯瞰寶安最大的富人別墅群。

橙黃的別墅隱藏在碧綠的山野之間，視覺對比強烈，遠遠望去彷彿是電影中的場景，在山頂清風的陪伴下，盡享片刻愜意美好。

徒步路線：鐵崗水庫-->西鄉河碧道-->企龍山公園-->尖崗山公園

總共花費時長：3-4小時

徒步難度：兩顆星



2. 深圳徒步新路線，登頂光明「千島湖秘境」

A. 蠄蜍石，小眾山海美景

光明森林公園除了大頂嶺綠道之外，這裏的郊野徑同樣令人期待。前往光明森林公園的郊野徑路線，在「蠄蜍石」俯瞰光明版「千島湖秘境」。

越過重重山坡，抵達蠄蜍石。一汪碧藍色毫無徵兆地映入眼簾，大大小小的「島嶼」點綴在光明湖中央，這裏也是本次徒步路線的最佳觀景點。

B. 大頂嶺綠道，輕鬆漫步山水長廊

大頂嶺綠道藏於光明區的光明森林公園之中，起於滑草場旁入口，全長6.4KM。

這裏山環水繞，步道平緩，即使是假期出行人流量也不算多，能看到三三兩兩結伴而行的登山客、騎行客，是周末休閒吸氧的絕佳去處。

+ 3

蜿蜒的綠道貫穿於葱葱綠意之中，沿線都是無盡的樹木與花草，天氣好的時候，伴着陽光從樹林的縫隙間傾灑下來，簡直有種誤入「綠野仙蹤」的錯覺。

高低起伏、彎曲如盤蛇的綠道也很適合騎行，在下坡時感受乘風滑行，翻山越彎的快感。野徑則可以更加深入自然，感受一草一木的呼吸。

山林綠野間的浮島，浮橋-探橋-懸橋

踏上綠道，趁着微風，漫步於林間，感受自然與生命力，大頂嶺綠道沿途還設有三座熱門橋——懸橋、探橋、浮橋，幾何美感交錯，像一座孤島，遺世而獨立。

由「滑草場」進入「大頂嶺綠道」，步行10分鐘左右就能看到浮橋。3個大小不一的白圈屹立山谷中央，通體白色，幾何美感錯落，如孤島，猶如外星飛碟降臨地球。

+ 1

簡單乾淨的幾何形態，藏匿在山林之中，全程設置浮橋步道，運用鏤空的橋面設計，低頭透過間隙，可以看到腳下鬱鬱葱葱的樹林。

走過浮橋，繼續往前探索，便是探橋。探橋位於綠道中段，距離入口2.1KM。

探橋整體形似一個巨型「乒乓球拍」，橋面由鐵釦和粗大的尼龍繩織網組成，可以順着彈性十足的織網，走到另一邊欣賞眼前的湖景，亦可順着階梯下行，別有一番樂趣。

過了探橋沿着山坡綠道就可以走到懸橋，懸橋位於綠道尾部，距離入口4.2KM。

懸橋懸浮在半空中，橫跨在山谷之間，聯通荔枝山和碧眼水庫。行走在橋上，時不時還能感受到晃晃蕩蕩的驚險刺激。

徒步路線：光明森林公園入口-->大頂嶺綠道-->浮橋-->鳳凰徑(三段)-->野豬林-->蠄蜍石

總共花費時長：3小時

徒步難度：四顆星



3. 山野徒步綠道，市中心天然氧吧

A. 8公里綠意長廊

全長8公里的龍華人才綠道，大概是深圳最適合散步的綠道之一，串園景，連山城，一路上都是綠意盎然。

綠道始於深圳北站中心公園，串聯5大主題景點，將人才元素融入綠道景觀，全程平緩綠道，好走不廢腿，又能更貼近自然。

B. 群賢廣場

綠道的第一站，從「群賢廣場」開始。沿着蜿蜒曲折的「改革之路」拾級而上，穿梭在時間軸和深圳「里程碑」中，便能看到人才驛站，室內設有多功能廳、展廳、報告廳、會議室、書吧和人才服務站，不定期舉辦各種活動。

C. 求知花園

「求知花園」的中心是一棵枝繁葉茂的鳳凰木，取名「智慧樹」，鳳凰花開時，滿是橙色繁花向陽而生。

求知花園的周圍免費的遊樂區，是大小朋友們都喜歡的遊玩點，挖掘機、鞦韆、攀巖、滑梯......這裏快樂無限，童心無限。

面朝森林，「躺平」在超舒適的椅子裏，望着因風吹過而泛起層層漣漪的樹葉，這一刻，愜意一詞也隨之變得具像化。

D. 拼搏岩嶺

綠道的「拼搏岩嶺」位於半坡懸崖之上，抬頭還能看到昔日採石場遺址的崖壁景觀。用石頭構築的景觀上，一條條流行語錄串聯起當年「深圳精神」等系列大事件。

E. 奉獻之路

沿着蜿蜒于山林溪谷間的「奉獻之路」方向行進，眼前的景色隨着攀登高度變換，城景與山脈重疊，從林間「冒頭」，一路俯瞰聖莫麗斯，水榭山，還能遠眺玉龍公園，白石龍公園。

F. 蝶變溪谷

「蝶變溪谷」是綠道的終點，在潺潺的溪水沿線，搭配寓意幸福的植物，高架橋下繁花似景、彩蝶紛飛，與彩繪的橋體形成一道靚麗的風景線。

徒步路線：深圳北站中心公園-->群賢廣場-->求知花園-->拼搏岩嶺-->奉獻之路-->蝶變溪谷

總共花費時長：2小時

徒步難度：一顆星



今天就去山野感受純粹的快樂。

深圳市區輕徒步（合集）

1. 鐵崗水庫-->西鄉河碧道-->企龍山公園-->尖崗山公園

2. 光明森林公園入口-->大頂嶺綠道-->浮橋-->鳳凰徑(三段)-- >野豬林-->蠄蜍石

3. 龍華人才綠道



【注意事項】

1. 登山徒步需要充足體力，切勿空腹運動；

2. 穿着舒適，方便運動即可；

3. 自備充足的飲用水和食物，隨時補充能量；

4. 時刻謹記「山野無痕」，請自備垃圾袋，切勿亂扔垃圾。



【本文獲「ShenzhenStyle」授權轉載，微信公眾號：style-0755】