名古屋機場酒店10間｜5分鐘到機場／免費溫泉／近商場／人均$191

名古屋機場酒店10間｜如果夜機抵達名古屋，不想太奔波出入市區，不妨預訂機場附近的酒店，而且機場附近還有AEON、UNIQLO、BIC CAMERA等等，早上退房後可以直接去血拼再出市區！今次《香港01》就會為大家介紹10間位於名古屋中部機場附近的酒店，不少還有免費接駁車，方便來回！



名古屋機場即中部國際機場，鄰近有5間酒店，都是無需坐市步行可直達，分別是中部機場酒店、名古屋中部國際機場福朋喜來登酒店、舒適酒店中央國際機場、東橫INN中部國際機場本館及2號館，房價以機場酒店而言尚算適中，非常適合晚機抵達或需要早機出發的朋友。而與機場一站之隔的JR常滑站，就有J酒店Rinku、名古屋常滑春天陽光酒店、露櫻酒店常滑站前店等等選擇

名古屋機場酒店推介【1】中部機場酒店（Centrair Hotel）

中部機場酒店（Centrair Hotel）在2005年開業、2018年曾經裝修，是一間擁有376間客房的酒店。酒店跟機場相鄰，從中部機場T1客運大樓走路過去就是酒店三樓的Lobby，位置極佳！特別適合晚機去、早機返的旅客。酒店出門就已經有便利店，附近也有餐廳。大多數是簡約的商務房型，但亦有主題房！如果跟小朋友一起去旅遊，不妨選擇Hello Kitty主題房！

中部機場酒店（Centrair Hotel）

房價：人均HK$265起（中心側標準單床房）

地址：愛知縣常滑市中部國際機場4-10-5

交通：中部國際機場JR站步行約7分鐘；中部國際機場步行約9分鐘

名古屋機場酒店推介【2】東橫INN中部國際機場本館（Toyoko Inn Chubu International Airport No1）

東橫INN中部國際機場本館（Toyoko Inn Chubu International Airport No1）的地點極佳，只需要步行10分鐘即可到達，是CP值較高的商務酒店，而且酒店房價本身就包免費自助早餐，早上起床吃飽準備展開旅程或回港都感到非常滿足！前台有自助入住，亦可以請職員協助。酒店雖然已經有一段時間，但整體乾淨舒適，酒店門口已經是便利店，如果太夜過去可以不妨「便利店放題」。

東橫INN中部國際機場本館（Toyoko Inn Chubu International Airport No1）

房價：人均$202（經濟雙人房；包早餐）

地址：愛知縣常滑市新特麗亞4-2-5

交通：中部國際機場JR站步行約10分鐘；中部國際機場步行約17分鐘

名古屋機場酒店推介【3】名古屋中部國際機場福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Nagoya, Chubu International Airport）

名古屋中部國際機場福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Nagoya, Chubu International Airport）可從機場T1客運大樓三樓一直走到酒店，約6分鐘步行時間，同時亦提供免費接駁車，出入非常方便，而酒店到名古屋市中心約28分鐘左右。酒店客房數量多達319間，大部份住客表示客房面積較大、較舒適，雖然酒店位於機場附近，但隔音非常好！基本都聽不到飛機升降的噪音。酒店位於海旁，餐廳部份位置可以看到海景，更可以在客房內看到日出！酒店一樓有個迷你超市，方便住客購買日用品或食物。

名古屋中部國際機場福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Nagoya, Chubu International Airport）

房價：人均$363（經濟雙人房）

地址：愛知縣常滑市中部國際機場4-10-5

交通：中部國際機場步行約10分鐘

名古屋機場酒店推介【4】J酒店Rinku（J Hotel Rinku）

J酒店Rinku（J Hotel Rinku）鄰近中部國際機場，位於臨空常滑站附近，酒店更提供免費接駁車接載客人到機場或常滑站，而步行5分鐘更可到達AEON Mall，自駕人士可以向前台取免費泊車卷即可免費泊車。酒店有180間客房，酒店在2023年剛翻新，客房算寬敞，有空間可以打開大型行李箱，部份客房有無敵大海景。

J酒店Rinku（J Hotel Rinku）

房價：人均$265（大床房；包早餐）

地址：愛知縣常滑市臨空町3-2-1

交通：中部國際機場步行約10分鐘

名古屋機場酒店推介【5】名古屋常滑春天陽光酒店（Spring Sunny Hotel Nagoya Tokoname Ekimae）

位置相當好，非常近JR常滑站，酒店附近有一間便利店，去AEON Mall也非常方便。酒店設施多元，有大浴場可以免費泡澡，如果同行有小朋友還可以帶到漫畫室遊玩，酒店更會提供免費咖啡。提供185間客房，不少住客反映設施有年代感，但整體潔淨！櫃台有中文職員，較容易溝通。

名古屋常滑春天陽光酒店（Spring Sunny Hotel Nagoya Tokoname Ekimae）

房價：人均$259（雙床房）

地址：愛知縣常滑市新開町3-174-1

交通：JR常滑站步行約4分鐘；中部國際機場行車約9分鐘

名古屋機場酒店推介【6】露櫻酒店常滑站前店（Hotel Route-Inn Tokoname Ekimae）

鄰近海灘，距離陶瓷散步道、明太子園不到15分鐘路程，自駕遊人士可享用酒店提供的免費自助泊車服務。在2004年開業，酒店擁有客房250間，屬於經濟的商務酒店，客房內設施一應俱全，雪櫃、浴缸全部都有，亦有其他商務設施，例如如電腦站、乾洗或洗衣服務，入住人士均包免費自助早餐，據住客分享，早餐的食物種類多、新鮮，性價比很高。

露櫻酒店常滑站前店（Hotel Route-Inn Tokoname Ekimae）

房價：人均$259（小型雙人床房；包早餐）

地址：愛知縣常滑市鯉江本町2-73

交通：JR常滑站步行約4分鐘、中部國際機場行車約10分鐘

名古屋機場酒店推介【7】舒適酒店中央國際機場（Comfort Hotel Central International Airport）

中部國際機場有連接通道直達，只需步行5分鐘路程。酒店有酒店內有349間客房，而且帶有基本設備，例如雪櫃、書桌、保險箱等等，而酒店提供電腦、乾衣、洗衣服務，更設有24小時健身中心。景觀方面，酒店有一面對著機場，另一面對大海，所以部份客房可以看到海景。早上6:00至9:30，所有住客都可以享受免費自助早餐，而且大堂亦有免費的果汁、咖啡提供。酒店更提供免費自助泊車服務給自駕遊住客。

舒適酒店中央國際機場（Comfort Hotel Central International Airport）

房價：人均$191（標準大床房；包早餐）

地址：愛知縣常滑市新特麗亞 4-2-3

交通：中部國際機場步行約7分鐘

名古屋溫泉酒店推介【8】名古屋希爾頓酒店（Hilton Nagoya Hotel）

名古屋希爾頓酒店（Hilton Nagoya Hotel）位於市中心，距離白山溫泉車程13分鐘，鄰近白川公園、名古屋市美術館、四間道、朝日神社等景點。酒店於2016年翻新，擁有450間房，配備浴缸及淋浴、特長睡床、迷你吧等，另設有日式套房。酒店附設多間餐廳及咖啡廳、24小時健身房、室內泳池、網球場、浴場、桑拿等，亦提供免費自行車租借服務。

名古屋希爾頓酒店（Hilton Nagoya Hotel）

房價：人均HK$482起（希爾頓大床房）

地址：名古屋市中區榮1-3-3

交通：伏見站步行7分鐘

名古屋溫泉酒店推介【9】三井花園酒店名古屋普米爾（Mitsui Garden Hotel Nagoya Premier）

三井花園酒店名古屋普米爾（Mitsui Garden Hotel Nagoya Premier）距離白山溫泉車程11分鐘，鄰近名古屋站、室外展望台、四間道、柳橋中央市場等景點。酒店擁有295間房，配備浴缸、浴衣、音響等，豪華客房另帶有觀景浴缸。酒店亦附設公共浴池、洗衣間及餐廳。

三井花園酒店名古屋普米爾（Mitsui Garden Hotel Nagoya Premier）

房價：人均HK$355起（中等雙人床房）

地址：愛知縣名古屋市中村區名站4-11-27

交通：國際中心站步行5分鐘

名古屋溫泉酒店推介【10】名古屋萬豪酒店（Nagoya Marriott Associa Hotel）

名古屋萬豪酒店（Nagoya Marriott Associa Hotel）位於市中心，距離白山溫泉車程11分鐘，酒店下方有11層的百貨公司和2層的服裝商店，距離車站亦不過5分鐘步程，地理位置極佳。酒店擁有774間房，配備浴缸、迷你吧等。酒店亦提供室內游泳池、公共浴池、桑拿及健身室等設施。

名古屋萬豪酒店（Nagoya Marriott Associa Hotel）

房價：人均HK$671起（標準大床房）

地址：名古屋市中村區名站1-1-4

交通：名古屋站步行5分鐘

