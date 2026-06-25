名古屋景點20推介｜名古屋城/吉卜力公園/常滑招財貓　附交通方法

撰文：楊子豐 何加祺
出版：更新：

名古屋景點推介｜名古屋作為日本的第3大城市，以豐富的歷史文化、自然景色及主題樂園聞名。除了必去三大名城之一的名古屋城外，《香港01》「好食玩飛」記者今次親身飛到名古屋直擊有哪裡是最好打卡位，並整理了20大名古屋市區及近郊景點推介給大家。即睇下文！

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名古屋在哪裡？有甚麼好玩的？

名古屋位於東京與京都之間，是日本三大都市之一。在日本戰國時代的「戰國三傑」：織田信長、豐臣秀吉和德川家康與這裡淵源甚深，因此除了名古屋城外，還有清洲城、犬山城等知名戰國時期的歷史建築。

此外，名古屋亦有多個主題樂園、水族館及博物館，無論是大人還是小朋友都能樂在其中。不但如此，名古屋更是美食天堂，在欣賞景點的同時，可盡情品嚐蒲燒鰻魚飯、味噌炸豬排、炸雞翼等名古屋必試美食。

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名古屋景點推介——市區篇

名古屋景點推介【1】名古屋常滑陶瓷小鎮＋永旺夢樂城常滑——必睇巨大招財貓

名古屋常滑是日本著名的「六大古窯」之一，以豐富的陶瓷歷史與招財貓的故鄉聞名。記者今次親身去到常滑，到訪陶瓷器散步道以及和招財貓大道打打卡。其中陶瓷器散步道充滿懷舊氛圍，可以看到古老的登窯及煙囪。招財貓大道則位於常滑站旁，可以打卡39隻由不同陶藝師製作的陶貓。而最令記者興奮的就是超巨型的招財貓！這隻招財貓在坐車到常滑站時，離遠已經可以看到，非常搶眼。

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另外，同樣在附近的永旺夢樂城常滑也有一隻全世界最大的招財貓，在這邊逛街時別忘了和它打卡！給大家一個小貼士，常滑站與名古屋機場只相隔一個站，推介大家可以在坐飛機前到這邊逛半日，而陶瓷器步道附近都有一些小食店及Cafe可以坐下休息一會。

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地址：愛知縣常滑市榮町 3-8
交通：常滑站步行5分鐘

名古屋景點推介【2】名古屋城——三大名城之一、俯瞰名古屋市景

作為日本三大名城之一的名古屋城，可說是到訪名古屋必去的地標，記者今次亦有過來打個卡。名古屋城佔地面積約2,000平方米，擁有金鯱、天守閣、本丸御殿等多個著名景點。高踞在天守閣的金鯱，是名古屋城的標誌，同時也是日本最大的鯱魚裝飾。而核心建築天守閣高達5層，可以自由俯瞰名古屋市景；本丸御殿則是當年德川家的居所，也是日本現存大規模木造建築之一。提提大家，目前名古屋城的天守閣因抗震能力不足的考量而關閉中，故無法進內參觀。

地址：愛知縣名古屋市中區本丸1番1號
交通方式：名古屋城站步行5分鐘
票價：大人500日圓、中學生以下免費

名古屋景點推介【3】大須觀音寺——名古屋著名寺廟、必逛大須商店街

記者亦去了位於名古屋市中區大須的大須觀音寺，這裡是名古屋市內最著名的寺廟之一。而寺部的本堂是一座木造建築，內部供奉著一尊高約3公尺的聖觀音菩薩像，是當地著名的地標，不少遊客也會過來求籤和買御守。此外，參拜完觀音寺還可到附近的大須商店街，這裡有不少美食餐廳、伴手禮及生活雜貨的商店，而且這邊「有瓦遮頭」，就算下雨想逛街也不用怕。

地址：愛知縣名古屋市中區大須2-21-17
交通：大須觀音站步行1分鐘

名古屋景點推介【4】中部電力未來塔——免費看風景、鄰近榮商圈

位於榮商圈旁邊的中部電力未來塔也是名古屋地標景點之一，除了榮商圈，附近也有綠洲21可以購物。記者今次在傍晚時份到達，推介大家可以到未來塔的3樓欣賞景色，因為3樓是免費開放，可以在室內一邊逛記念品店、一邊看日落及夜景，而且這邊的座位充足，在這裡休息一下。

地址：460-0003名古屋市中區錦3-6-15
交通：榮步行3分鐘

名古屋景點推介【5】星之丘Terrace——逾50間商店 超美打卡位

星之丘Terrace位於星之丘站，由地鐵站出口前往只需1分鐘。這邊不單止可以逛街，還有漂亮打卡位。記者今次前來發現，這裡有超過50間商店及食肆，當中包括港人最愛逛的UNIQLO和LOFT。由名古屋站出發到星之丘只需20分鐘車程，隔一個站就可以去到東山動物園，適合一家大細過來逛一日。

地址：466-0802名古屋市千種區星丘元町16-50
交通：星之丘站步行1分鐘

名古屋景點推介【6】名古屋 Sky Promenade——高空戶外觀景台

名古屋 Sky Promenade是位於Midland Square的44至46樓，約220米高的戶外觀景台。觀景台的44樓設有雙筒望遠鏡和長椅，45至46樓則是環形走道，可以欣賞到接近360度的名古屋市景！

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地址：愛知縣名古屋市中村區名站四丁目7番1號Midland Square 44-46樓
交通：名古屋站步行1分鐘
票價：大人50港元、中學生及長者25港元、小學生免費

名古屋景點推介【7】名古屋便便博物館——打卡發光便便小徑

名古屋便便博物館以「MAX 可愛便便世界」為主題，是繼東京之後的第二個永久博物館，擁有過千發光便便小徑、便便火山、名古屋風霓虹燈等區域等你打卡！此外，還有我的便當製造機、糞便遊戲區、便便大喊等沉浸式互動區域可以玩遊戲！

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地址：愛知縣名古屋市港區港明2丁目3-2LaLaport 名古屋港AQULS 3樓
交通：港區役所站步行2分鐘
票價：大人99.75港元、小童54.87港元

名古屋景點推介【8】白鳥庭園——日本中部最大庭園

「白鳥庭園」是日本中部地區中最大的日本傳統庭園。庭園佔地3.7公頃，以「水的故事」為主題，擁有巨大的池塘及小溪。園內分為八種景觀，合稱「白鳥八景」，四季都有不同面貌！

地址：名古屋市熱田區熱田西町2-5
交通：熱田神宮西站步行10分鐘

名古屋景點推介【9】熱田nagAya——全新大型商店街、江戶時代長屋

名古屋的全新地標「熱田nagAya」就在熱門景點熱田神宮旁邊，且鄰近神宮前車站，從名鐵名古屋車站搭車，只需6分鐘就可到達；在中部國際機場車站出發亦只需21分鐘，相當便利。

「熱田nagAya」雲集了16間人氣美食店，包括有70多年歷史的手握飯糰店和NAGOMI、百年茶葉專賣店妙香園、老字號和洋菓子店あずき茶屋 亀屋芳広等等，在這裡都能吃到。而整個商區的建築採用了愛知縣傳統木造長屋設計，有著濃濃江戶時代特色，從不同角度觀賞，都有與別不同的風貌，非常適合拍懷舊風的照片。

地址：愛知縣名古屋市熱田區神宮三丁目608
交通：神宮前站步行6分鐘

名古屋景點推介【10】熱田神宮——多達6,000件的刀劍文物

位於名古屋市熱田區的熱田神宮，是日本三大神宮之一，當中寶物館更收藏著多達6,000件的刀劍文物，而最著名的日本皇室三種神器之一「草薙劍」也在這裡供奉。此外，熱田神宮擁有正殿、別宮、神樂殿等多個著名宮殿，如果有幸的話，還有機會看到每年舉辦約十次的特殊祭神典禮。

地址：愛知縣名古屋市熱田區神宮1丁目1番1號
交通：熱田神宮傳馬町站步行7分鐘
票價：成人500日圓、中小學生200日圓；共通券：成人800日圓、中小學生300日圓

名古屋景點推介【11】東山動植物園——每年200萬人進場的必訪動植物園

位於名古屋市千種區的東山動植物園，於1937年開園，有著古老的歷史，也是日本第三大動物園。動物園佔地面積約60公頃，共飼育約7,000種植物、450隻動物，包括大象、老虎、獅子、猩猩等。另外，園區除了有動物園和植物園之外，還設有遊樂園、天空瞭望塔等多種設施，每年也會吸引超過200萬人次進場，是名古屋市內最受歡迎的景點之一，非常適合帶小朋友去放電。

地址：愛知縣名古屋市千種區東山元町3-70
交通：東山公園站步行3分鐘
票價：500日圓

名古屋景點推介【12】名古屋港水族館——500多種海洋生物、海豚表演

名古屋港水族館是日本其中一個大型的水族館，也是名古屋人氣景點。水族館分為北館和南館，共飼養逾500多種海洋生物，如海豚、鯨魚、企鵝、海豹等。北館的主題是「35億年的遙遠旅途」，展示了從單細胞生物到現代海洋生物的演化過程；南館則以「南極之旅」為主題，展出了南極地區各式各樣的海洋生物。而名古屋港水族館還有非常受歡迎的海豚表演，可看到聰穎的海豚展現各種高難度的動作，以及牠們與人類互動的可愛模樣。

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地址：愛知縣名古屋市港區港町1番3號
交通：名古屋港站步行5分鐘
票價：高中生以上2,030日圓、初中及小學生1,010日圓、幼兒（4歳以上）500日圓

名古屋景點推介【13】磁浮・鐵道館——鐵路迷必訪1:1歷代真車

「磁浮・鐵道館」是一座以磁浮列車為主題的博物館。博物館展示了磁浮列車的發展歷史和技術原理，全場還有1:1的真車，而且連舊款式的老列車也有，非常值得入場欣賞。另外，展館還設有磁浮列車試乘的互動式體驗設施，可親身體驗磁浮列車的超高速行駛。「磁浮・鐵道館」是名古屋市內獨特的景點，即使不是鐵路迷，也能在展館中發現更多樂趣。

地址：愛知縣名古屋市港區金城埠頭3丁目2-2
交通：金城埠頭車站步行2分鐘
票價：成人1,000日圓、中小學生500日圓、未滿三歲幼兒200日圓

名古屋景點推介【14】日本樂高樂園——大人與小朋友同樂的主題樂園

位於名古屋金城埠頭的日本樂高樂園，屬於亞洲第二座樂高樂園。園區分為8大主題，包括樂高®城市、冒險樂園、騎士王國、樂高®旋風忍者世界、迷你樂園、工廠探險、海盜海岸及積木王國，共擁有超過1,700萬塊樂高積木與10,000個樂高模型，除了可參觀各式各樣的樂高展覽館外，還有各種遊樂設施和表演，如以忍者為主題的木偶表演，充滿忍者世界的神秘感，大人也能在園內恢復童真，是大人和小朋友也能好好放鬆的主題樂園。

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地址：愛知縣名古屋市港區金城埠頭二丁目2番地1
交通：金城埠頭站步行6分鐘
票價：成人4,500日圓起、18歲以下3,300日圓起（門票價格以官網資訊為準）

名古屋景點推介——近郊篇

名古屋景點推介【15】名花之里——全日本最大型燈光秀！打卡燈河、光之隧道

名花之里（なばなの裏）是位於三重縣桑名市的植物園，設有大型花卉園區、足湯等。而在每年5月底及10月底則會舉辦冬季燈光匯演，是全日本最大型的燈光秀！燈光匯演的重點包括燈河、光之隧道、光之海和雙子樹，日夜都可以看到絕美景色！

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地址：三重縣桑名市長島町駒江漆畑270
交通：桑名站轉乘三重交通直達巴士，車程約10分鐘

名古屋景點推介【16】熊野古道——參拜世界遺產神社+那智瀑布！

離開繁華的名古屋市，可到位於日本三重縣、奈良縣及和歌山縣之間的熊野古道，參拜世界遺產熊野三山神社（熊野那智大社、熊野早玉大社、熊野本宮大社）及那智瀑布，體玩融合自然、傳統和寧靜的古老精神意義。此外，還可從車窗欣賞世界遺產獅子山和熊野海灘，一覽熊野的雄偉壯觀。

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名古屋景點推介【17】吉卜力公園——走入吉卜力夢幻國度

由吉卜力動畫工作室親自授權的吉卜力公園，位於愛知縣長久手市的愛・地球博記念公園內，以吉卜力工作室的經典動畫作品為主題。雖說是近郊，但從名古屋站過去，也不用一小時就能到達，相當便利。

吉卜力公園於2022年11月1日開園，佔地面積約7.1公頃。共有5個不同風格的園區。無論你是《千與千尋》、《龍貓》還是《魔女宅急便》粉絲，都能在這個公園找到盡情打卡的位置，就像走進吉卜力動畫的夢幻世界。

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地址：愛知縣長久手市茨回間乙1533-1愛·地球博記念公園
交通：名古屋站搭乘東山線地鐵至藤丘站，轉乘愛知高速交通的東部丘陵線，於愛・地球博記念公園站下車。
票價：成人1,500日圓起、小孩1,000日圓起

名古屋景點推介【18】犬山城——具代表性的天守閣之一

日本現存12座天守閣之一的犬山城，位於愛知縣犬山市。城池由1537年建立，有超過500年歷史。從名古屋市區出發，搭乘名鐵犬山線只需約25分鐘就可到達犬山城站。沿路會經過犬山城下町，與犬山城一樣，該地區都保留著當年的城郭結構，非常古色古香，下町有許多咖啡館和小店，可稍作休息再前往犬山城。

犬山城屬於日本最小的天守閣，同時也是日本具代表性的天守閣之一。城郭建築屬於「望樓型天守」，結構呈3重外觀，內部4層、地下2層，具有獨特的風貌，在天守最上階，能看非常漂亮的城市景色。

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地址：愛知県犬山市犬山北古券65-2
交通：犬山站步行17分鐘
票價：成人550日圓、中小學生110日圓

名古屋景點推介【19】清洲城——日本戰國、《千與千尋》迷必去

如果對日本戰國歷史情有獨鍾，或是喜歡《千與千尋》的朋友，這座位於愛知縣清須市的清洲城就不能錯過。清洲城建於14世紀末，東西寬1.6公里，南北長2.8公里，是日本戰國時代的重要城池，也是織田信長出戰的城據地，以及他統一尾張的起點。

城內除了會展出多款戰國時期的歷史展品外，還有穿戴武士盔甲的體驗，可穿著武士盔甲打卡留念。此外，步入城門前的那座紅橋，非常像《千與千尋》中，主角走入油屋的經典情景，因此也吸引了不少旅客前來打卡。而在主城的附近，還有一個藝能文化館，可參觀各式各樣的歷史文物。

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地址：愛知縣清須市朝日城屋敷1-1
交通：清洲車站步行15分鐘
票價：成人400日圓、中小學生200日圓、幼兒免費

名古屋景點推介【20】博物館明治村——穿越回到明治時代

博物館明治村是一座以明治時代為主題的野外博物館，其佔地面積約100萬平方公尺，不僅展示了明治時代的建築，還有當時的文物和生活方式。踏進明治村，就有種穿越時空回到明治時期的夢幻感。

博物館明治村共有60多座明治時代的建築，包括學校、商店、住宅等，這些建築融合了日本傳統木造與西方石造、磚瓦的技術，非常有藝術及歷史價值，著名景點包括聖約翰教堂、日本赤十字社中央病院、蒸汽機關車等，無論在哪個景點都能拍出懷古照片。

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地址：愛知縣犬山市字内山1番地
交通：犬山車站東口搭乘明治村線的岐阜巴士約20分鐘便可到達。
票價：成人2,000日圓、高中生1,200日圓、中小學生700日圓

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