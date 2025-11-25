名古屋Outlet推介3大｜Nike/Beams/LE CREUSET全有折　附交通方法

名古屋Outlet｜名古屋購物｜名古屋｜去日本旅行，許多人都喜歡到Outlet尋寶，除了可以一站式購入多個品牌外，免稅加上折扣後價格更可以低至3折。《香港01》好食玩飛記者就整理了名古屋的3大Outlet，其中有規模宏大超過260品牌的長島三井OUTLET PARK、也有全新開幕交通更方便的岡崎三井Outlet Park，即看下文了解各Outlet的交通方法、必逛品牌和美食吧！



名古屋Outlet【1】三井OUTLET PARK爵士之夢長島——名古屋規模最大

三井OUTLET PARK爵士之夢長島位於名古屋近郊區域長島溫泉度假村，是3間Outlet中規模最大，佔地約49萬平方呎，有約264個品牌，當中有174個品牌是免稅的。Outlet內樓高兩層，其中1樓主要是服飾品牌及名牌，而2樓就主要是運動品牌和廚具，最高折扣可以達到3折，更有機會折上折。而據網民經驗，這間Outlet的人流較少，所以款式、貨存有機會較多且逛得更自在。

Outlet緊鄰的度假村內還有逾60項娛樂設施的長島溫泉樂園、佔地約3萬3千平方米的長島溫泉 湯阿彌之島、還有名古屋麵包超人兒童博物館等。大家不妨考慮加入2天1夜的行程！

名古屋Outlet｜三井OUTLET PARK爵士之夢長島品牌推介

時尚品牌：GUCCI、BALENCIAGA、COACH、Beams、Calvin Klein、DIESEL、POLO RALPH LAUREN、FURLA、SEIKO

家品雜貨：LE CREUSET、Francfranc BAZAR、BRUNO、BOTANIST Factory、PET THREE

童裝：fred perry outlet、UNITED ARROWS LTD.OUTLET、miki HOUSE REPRO、mezzo piano

運動及戶外品牌：Nike、adidas、New Balance、UNDER ARMOUR、new balance、THE NORTH FACE



名古屋Outlet｜三井OUTLET PARK爵士之夢長島美食

Outlet有不少人氣美食餐廳進駐，包括有Eggs'n Things、gelato pique cafe creperie、BOUL'ANGE Cafe、金子半之助、雞三和、名產松阪肉 朝日屋等，逛累了都不用怕！

名古屋Outlet｜三井OUTLET PARK爵士之夢長島交通

前往三井OUTLET PARK爵士之夢長島可從名古屋站或桑名站出發。（官方圖片）

前往三井OUTLET PARK爵士之夢長島有3個交通方法，首先可以從名古屋JR站乘坐名鐵巴士出發，並在長島溫泉站下車，車程需時50分鐘，巴士上車位置可查看下圖。另外，亦可以先乘近鐵或JR到桑名站，再轉乘三重巴士同樣到長島溫泉站下車，全程約需40分鐘。

名古屋Outlet【2】土岐Premium Outlets——風涼水冷山景Outlet

土岐Premium Outlets位於岐阜縣土岐市，整個Outlet依山而建，山景優美，氣氛休閒，因此也成為遊客打卡地。而Outlet內有約180間店鋪，雖然數量比以上長島少，但亦不乏多個人氣精品品牌及運動品牌，貨品低至3至7折。

土岐Premium Outlets（官方網站截圖）

名古屋Outlet｜土岐Premium Outlets品牌推介

時尚品牌：BOSS、COACH、Michael Kors、Azul by Moussy、Beams

家品雜貨：LE CREUSET、T-fal、Thermos

童裝：Gap、Mezzo Piano、Miki House

運動及戶外品牌：Nike、Adidas、Salomon、Columbia Sportswear、Coleman、Under Armour



名古屋Outlet｜土岐Premium Outlets美食

土岐 Premium Outlets共有27間餐飲選擇，不但有Tully's Coffee、Doutor 和 Mos＆Cafe 等知名連鎖品牌，還有飛驒高山醬油拉麵吉田屋、招牌炸雞與親子丼的鳥開総本家，以及 Nana's Green Tea 和 Dela Pasta Kitchen 等特色餐廳。

名古屋Outlet｜土岐Premium Outlets交通

前往土岐Premium Outlets有3個交通方式，若搭乘JR的話可以在中央本線「多治見」站下車再轉乘東鐵巴士約30分鐘，於「土岐PREMIUM OUTLETS」下車即達。另外，亦可以從各線「名古屋」車站搭乘直達巴士 (經由桃花台)前往。

另外，亦可以從各線「名古屋」車站搭乘直達巴士 (經由桃花台)前往。而自駕的話從東海環狀自動車道土岐南多治見IC交流道約5分鐘車程即達。

「多治見」站下車再轉乘東鐵巴士約30分鐘，於「土岐PREMIUM OUTLETS」下車即達。（官方網站截圖）

名古屋Outlet【3】三井Outlet Park 岡崎——最新開幕

提到交通最方便的名古屋Outlet，當然是三井OUTLET PARK岡崎莫屬，這間更是新開的Outlet，在今年11月4日全新開幕。這裡集結了180個品牌，從時尚服飾、戶外運動用品到生活居家雜貨應有盡有，其中有157間是 Outlet門市。

三井Outlet Park 岡崎（小紅書@东京美妆业打工人momo）

名古屋Outlet｜三井OUTLET PARK 岡崎品牌推介

時尚品牌： UNITED ARROWS、JOURNAL STANDARD、NANO universe、URBAN RESEARCH、MICHAEL KORS、TOMMY HILFIGER、POLO RALPH LAUREN、Kate Spade、FURLA

家品雜貨： WEDGWOOD、Royal Copenhagen、iittala、ReFa、Francfranc

運動及戶外品牌： Lululemon、THE NORTH FACE、adidas、New Balance



名古屋Outlet｜三井OUTLET PARK 岡崎美食

美食方面，三井OUTLET PARK 岡崎內不僅有 Espresso D Works、Gong cha及 CHEESE GARDEN 等人氣咖啡甜點店，二樓美食廣場則網羅12間多國餐廳。最特別的是東側戶外「岡崎市場」，這個公園式美食區共有23間店舖，有燒肉、鰻魚飯與迴轉壽司等日式美食，也有和菓子與麵包等輕食，選擇多樣。

戶外岡崎市場共有23間店舖，有燒肉、鰻魚飯與迴轉壽司等日式美食，也有和菓子與麵包等輕食。（官方網站截圖）

名古屋Outlet｜三井OUTLET PARK 岡崎交通

三井Outlet Park岡崎交通便利，搭乘名鐵至本宿站步行13分鐘即達。駕車亦十分快捷，距離新東名高速岡崎東 IC及東名高速音羽蒲郡 IC僅需10分鐘車程。

三井Outlet Park岡崎交通便利，搭乘名鐵至本宿站步行13分鐘即達。（官方網站截圖）

