第一次安排越南富國島自由行，最棒的玩法就是把「酒店度假、主題樂園、海島夕陽、夜市美食」全部排進行程裏。富國島不像河內、胡志明市那樣充滿城市感，這裏更適合放慢腳步，把時間留給海景酒店、跨海纜車、水上樂園和黃昏沙灘。



這次小編安排了一趟富國島四天三夜行程，第一天先入住北島酒店，再到珍珠樂園與富國大世界；第二天搭乘全球最長跨海纜車前往香島水上樂園，傍晚回到夕陽小鎮看Kiss Bridge與大型水舞煙火秀；第三天則把節奏放慢，安排日落沙灘、陽東市區與富國夜市，最後一天用一份超好吃的越式法國麵包收尾。想第一次玩富國島又不想行程太趕，這篇富國島自由行攻略可以直接收藏！

富國島四天三夜行程 Day1

1. 星灣皇冠假日酒店：北島度假感滿滿，親子、情侶都適合

第一天抵達富國島後，小編會建議先把行李放到酒店，讓自己真正切換成度假模式。這次入住的星灣皇冠假日酒店 Crowne Plaza Phu Quoc Starbay by IHG 位在富國島北部，距離珍珠樂園、富國大世界都很近，對想把北島景點排在同一天的旅人來說非常方便。

酒店整體很有海島度假感，房間寬敞乾淨，部分房型還能看到海景，早上拉開窗簾就能看見放鬆的海岸風景。最棒的是酒店設施很豐富，不只有泳池、沙灘、健身房和SPA，也有兒童遊戲室、電玩遊戲室、沙灘排球、射箭、小高爾夫等活動，就算整天待在酒店也不會無聊。

早餐也很值得期待，越南河粉、法式麵包、咖啡都很有水準，尤其河粉湯頭順口，早上來一碗真的很滿足。若是親子旅遊或想安排一趟放鬆型富國島住宿，這間酒店會是很適合的起點。

星灣皇冠假日酒店

地址：Khu Du Lich Bai Dai, Phú Quốc, An Giang, 越南

電話：+84 297 3683 999



2. 珍珠樂園 VinWonders Phú Quốc：越南版迪士尼

放好行李後，第一站直接安排珍珠樂園 VinWonders Phú Quốc。這裏被稱為「越南版迪士尼」，園區規模很大，從歐風街景、童話城堡、遊樂設施到水族館都有，真的很適合安排一整天來玩。

+ 2

最推薦的亮點是園區內的海王宮殿水族館，外觀像一隻巨大海龜，非常吸睛。裏面可以看到企鵝、鯊魚、海底隧道、巨型水族箱，還有美人魚表演與餵食秀，很適合親子家庭。喜歡刺激設施的人，也可以挑戰自由落體、激流泛舟、雲霄飛車等遊樂項目；如果想消暑，園區內還有水上樂園，可以玩滑水道、漂漂河、造浪池與兒童戲水區。

不過珍珠樂園真的很大，若想把水族館、陸上設施、水上樂園和表演都玩完，建議一早就入園比較不會太趕。園內餐飲選擇不少，但價格會比市區高一些，可以依照自己的行程彈性安排。

珍珠樂園 VinWonders Phú Quốc

地址：Khu Bãi Dài, Phu Quoc, An Giang 92512, 越南

電話：+84 1900 6677

營業時間：09:00–19:30



3. 富國大世界 Grand World Phu Quoc：不夜城晚餐散步首選

傍晚離開珍珠樂園後，小編會安排到富國大世界 Grand World Phu Quoc 吃晚餐、散步看表演。這裏被稱為富國島「不夜城」，整個區域融合歐式建築、商店街、運河、夜市、表演與打卡裝置，晚上來非常有氣氛。

富國大世界最吸引人的地方，是它真的很適合慢慢逛。白天可以拍歐洲風街景、威尼斯運河、竹子傳奇建築與泰迪熊博物館；晚上則可以看燈光秀、表演與煙火，氣氛完全不同。若時間允許，也可以搭貢多拉船感受威尼斯風情，或安排觀看《越南精華》實景演出，從舞台、燈光到文化元素都很有看頭。

這裏餐飲選擇很多，從越南料理、海鮮、小吃到酒吧都有，適合當作第一天晚餐與夜間行程。逛完回酒店也不會太遠，對住北島的旅人來說很順路。

富國大世界 Grand World Phu Quoc

地址：Bãi Dài, Phú Quốc, An Giang, 越南

電話：+84 24 3911 8899

營業時間：24小時營業



富國島四天三夜行程 Day2

1. Hon Thom跨海纜車：全球最長跨海三索纜車

第二天小編會把重點放在富國島南部，第一站就是搭乘 Hon Thom 跨海纜車。這條纜車曾獲金氏世界紀錄（健力士世界紀錄）認證，全長約7,899.9公尺，是全球最長跨海三索纜車之一，從An Thoi站一路跨海前往香島，搭乘時間約15分鐘。

小編覺得這段纜車體驗真的很值得排進富國島行程，因為坐在車廂裏可以從高空俯瞰南島海域、漁船、小島與清澈海水，景色非常壯觀。出發站本身也很好拍，建築是古羅馬風格，還沒上纜車就已經有滿滿打卡感。

要注意的是纜車有固定運行時段，中間會有休息時間，建議提早抵達纜車站，不要壓線才到。回程也要留意末班時間，特別是假日或熱門時段人潮多，建議下午4點左右就準備離開香島，排隊回主島比較安心。

Hon Thom跨海纜車

地址：Bãi Đất Đỏ, Phú Quốc, An Giang, 越南

電話：+84 1800 1000

營業時間：09:30–11:30、13:30–14:00、15:30–17:30



2. 香島水上樂園 Aquatopia Water Park：富國島最消暑行程

搭完纜車後，就會抵達香島上的 Aquatopia Water Park。這裏是富國島很受歡迎的水上樂園，園區以熱帶異國風情打造，有超過20種水上設施，從刺激滑水道、家庭滑道、漂漂河到兒童戲水區都有，非常適合安排半天玩水。

香島水上樂園很適合朋友、情侶和親子家庭一起來，喜歡刺激的人可以挑戰大喇叭、垂直滑道；想放鬆的人則可以躺在漂漂河上慢慢漂流。園區也有餐廳、咖啡廳和休息空間，玩累了可以補充水分與簡單用餐。

建議大家一到園區就先換好泳衣，熱門設施先玩，下午再慢慢逛其他區域。富國島天氣炎熱，防曬一定要補勤一點，拖鞋、防水袋、毛巾也都建議自備。

香島水上樂園 Aquatopia Water Park

地址：An Thới – Hòn Thơm, Bãi Nam, Phú Quốc, An Giang, 越南

營業時間：09:00–17:00



3. 夕陽小鎮 Sunset Town：亞洲版地中海小鎮

從香島搭纜車回到主島後，接著就能順路逛夕陽小鎮 Sunset Town。這裏是富國島近年超熱門的打卡景點，由Sun Group打造，整個小鎮充滿歐式建築、彩色街景、噴水池廣場與地中海度假氛圍，走在裏面真的會有一種秒飛歐洲的錯覺。

小編很推薦下午4點左右回到夕陽小鎮，剛好可以避開太熱的時段，慢慢散步拍照，再一路等到夕陽。小鎮裏有羅馬競技場風格的纜車站、威尼斯聖馬可鐘樓、噴水池廣場、沙灘區與海景咖啡廳，每個角落都很好拍。

其中最有代表性的景點就是 Kiss Bridge 親吻橋。橋的設計靈感來自牛郎織女，左右兩側橋身在海面上延伸，最中間留下一段距離，夕陽時分站在橋上拍照真的很浪漫。若不想只在遠處拍，建議可以購票上橋，取景角度會更完整。

夕陽小鎮 Sunset Town

地址：Phu Quoc, An Giang 92513, 越南

電話：+84 886 045 888

營業時間：24小時營業



4. Kiss of the Sea：水火光影結合煙火秀

如果晚上還有體力，小編會非常推薦直接在夕陽小鎮看 Kiss of the Sea。這是一場結合水舞、火焰、舞蹈、音樂、投影與煙火的大型戶外表演，以跨時空的愛情故事為主軸，視覺效果非常華麗。

表演場地就在夕陽小鎮一帶，玩完香島、拍完Kiss Bridge，再接著看表演，行程動線很順。整場演出節奏很快，最後搭配煙火收尾，真的有一種把富國島夜晚氣氛推到最高點的感覺。若是情侶旅行或第一次來富國島，這個行程很適合安排進去。

Kiss of the Sea

地址：夕陽小鎮 Sunset Town 周邊



富國島四天三夜行程 Day3

日落沙灘 Sunset Sanato Beach：富國島最浪漫沙灘

第三天小編會建議不要排太滿，早上先在酒店慢慢吃早餐、游泳或放空，下午再出發去市區與沙灘。日落沙灘 Sunset Sanato Beach 是富國島非常熱門的夕陽景點，這裏有細緻沙灘、躺椅、餐廳，以及許多大型裝置藝術，像是海上大象、精靈、水母、鳥巢樹屋與天堂階梯，都很適合拍照。

日落沙灘屬於私人沙灘對外開放，外來旅客需要購票入場。傍晚時段人潮會比較多，但也是最美的時間。坐在沙灘上看夕陽慢慢落進海平面，再配上一杯飲料，真的很有海島旅行的浪漫感。如果你是喜歡拍照的人，建議可以穿亮色或海島風穿搭，拍起來會更有度假感。這裏距離機場不遠，也很適合排在抵達日或離開前一天傍晚。

日落沙灘 Sunset Sanato Beach

地址：Duong Bao Hamlet, Duong To Commune, Phu Quoc Island

電話：+84 297 626 6662

營業時間：09:00–21:00



富國島景點推薦

陽東市區與富國夜市：海鮮大排檔、越南小吃、珍珠伴手禮一次收

晚上就可以安排到陽東市區與富國夜市。這裏是富國島最熱鬧的夜間區域之一，從海鮮大排檔、越南小吃、炒冰、香蕉煎餅，到珍珠飾品與伴手禮（手信）攤位都有，很適合當作富國島自由行的最後採買與晚餐行程。

富國夜市主要分為美食區與購物區，第一段多半是海鮮、烤物與當地小吃，越往裏面走則會看到珍珠飾品、手工藝品、魚露、胡椒、蜜餞水果等富國島特產。若想吃海鮮，建議選擇人潮較多、食材看起來新鮮的攤位，也盡量吃熟食比較安心。富國夜市不一定是精緻型行程，但非常接地氣，可以感受到當地觀光夜市的熱鬧氛圍。若想帶伴手禮回去，這裏也很適合一次買齊。

陽東市區與富國夜市

地址：54 Đường Nguyễn Trãi, Khu 1, Phú Quốc, An Giang, 越南

營業時間：17:00–00:00



富國島四天三夜行程 Day4

Bánh Mì Sài Gòn Phú Quốc：越式法國麵包超有記憶點

最後一天小編會建議不要排太趕，先在酒店享受早餐、退房後，再去吃一間很值得收藏的越式法國麵包 Bánh Mì Sài Gòn Phú Quốc。這間店的麵包外皮酥脆、內裏柔軟，咬下去會聽到清脆聲音，內餡也給得很實在。

這裏和傳統越式法國麵包稍微不同，口味比較偏創意路線，有鹹蛋黃、牛油果、牛肉、芝士、Mix等選擇。若敢吃牛油果，很推薦試試Mix口味，味道濃郁又有層次；喜歡重口味的人也可以加小辣，會更香。店內咖啡、鹽咖啡也受到不少旅客推薦，很適合作為回程前的輕食收尾。

不過店內沒有冷氣，若是中午前往會比較熱，建議可以早一點來，或外帶到車上、機場前享用。對小編來說，這是富國島四天三夜行程最後一站很完美的小亮點。

Bánh Mì Sài Gòn Phú Quốc

地址：100 Đường Trần Hưng Đạo, Khu Phố 7, Phú Quốc, An Giang 92506, 越南

電話：+84 878 876 869

營業時間：08:00–17:00



富國島四天三夜常見問題

富國島自由行需要租電單車嗎？ 如果只跑主要景點，可以用的士或叫車服務會比較方便，尤其是親子或多人同行。若想自由探索市區、沙灘與小店，租電單車會更彈性，但要注意當地交通習慣。 富國島最推薦看夕陽的地方是哪裏？ 推薦夕陽小鎮與日落沙灘Sunset Sanato Beach。夕陽小鎮有歐式建築與Kiss Bridge，拍起來很浪漫；日落沙灘則有海邊裝置藝術，適合喜歡拍照打卡的人。 富國島行程要住北島還是市區？ 如果想玩珍珠樂園、富國大世界，住北島很方便；如果想逛夜市、吃市區美食或離機場近，住陽東市區會比較順。第一次來也可以前兩晚住北島、最後一晚住市區，行程會更彈性。

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