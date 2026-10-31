新加坡美食｜6大必吃推薦　肉骨茶湯可無限續湯　米芝蓮精選餐廳

新加坡美食可說是世界聞名，由於是一個多種族國家，文化融合了馬來、中華、印度等豐富面貌，進而形成了獨特的新加坡飲食風味，像是海南雞飯、肉骨茶、叻沙等特色料理皆著名且受到歡迎。



如果你最近要規劃新加坡自由行，歡迎參考我們嚴選的新加坡美食名店，從吃進入一個國家，並以當地人的生活方式，探討其中樂趣！

新加坡美食推薦（01製圖）

新加坡美食👇👇👇

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1. 喜園咖啡店

鄰近地鐵政府大廈站的「喜園咖啡店」，周邊有讚美廣場、萊佛士城等知名新加坡景點，且一早就開門營業，所以深受當地人跟遊客的喜愛。喜園咖啡店提供各式飲料和餐點，櫃檯還擺放許多傳統南洋糕點，而店家的高人氣餐點為含有飲料、雞蛋、烤咖椰麵包的套餐組合，據說在半熟的雞蛋淋上醬油並撒上白胡椒粉是最道地的吃法！

喜園咖啡店

地址：37 Beach Rd, #01-01, Singapore 189678

營業時間：07:30-19:00



2. 中峇魯海南起骨雞飯

到新加坡，就是要吃海南雞飯啊！在地飄香30年的「中峇魯海南起骨雞飯」，位於中峇魯美食中心，曾被米芝蓮指南必比登（Bibendum）推薦，主要提供蒸海南雞飯、烤海南雞飯、海南炸雞蓋飯等等，其特色為飯粒粒分明，淋上雞油更添香氣，再加上軟嫩好入口的雞肉，也推薦沾一沾店家特製辣醬，感受豐富的味覺層次。值得一提的是，店家還免費提供雞湯，歡迎大家自取。

中峇魯海南起骨雞飯

地址：111 Somerset Rd, #01-K10, 新加坡 238164

電話：+65 6323 0191

營業時間：09:30-20:00



3. Legendary Bak Kut Teh 發傳人肉骨茶

新加坡肉骨茶主要分為潮州白湯派和福建黑湯派，而傳承三代的「發傳人肉骨茶」湯頭為蒜頭搭配胡椒熬煮的白湯派，喝起來胡椒味特別濃郁，重口味的人應該會很喜歡！發傳人肉骨茶的排骨鮮嫩，一入口很容易便骨肉分離，且份量十足。除此之外，也有不少饕客推薦他們家的豬腳，軟嫩又美味，並且肉骨茶湯可以無限續湯，喝到飽喔。

Legendary Bak Kut Teh 發傳人肉骨茶

地址：46 South Bridge Rd, 新加坡 058679

電話：+65 6535 9969

營業時間：10:00-22:00



4. 168 春滿園 沙爹

沙爹是源自於印尼的烤肉串料理，主要是將肉類醃製後炭烤，再搭配花生醬、洋蔥等配料。 距離牛車水地鐵站步行僅約五分鐘路程的「春滿園 沙爹」，則風光榮獲米芝蓮指南必比登推薦，店家提供豬肉沙爹、雞肉沙爹、羊肉沙爹和沙爹飯，沙爹醬吃得到花生的顆粒，配上洋蔥和黃瓜，甜鹹的口感完全是恰到好處，令人印象深刻。

168 春滿園 沙爹

地址：050335新加坡 Smith St, 335号, Market & Food Centre, Chinatown Complex, #02-168

電話：+65 9475 2907

營業時間：09:00-19:00（週一公休）



5. 結霜橋叻沙

喜歡吃叻沙嗎？靠近惹蘭勿剎地鐵站伙食街的「結霜橋叻沙」，至今仍堅持以傳統炭爐煮法湯頭，至於菜單僅提供叻沙，點餐時只需說要幾碗即可。結霜橋叻沙的特色是選用粗米粉，並依循古法將湯頭結合了椰奶、血蛤、魚板、花枝、班蘭葉等等，整體來說湯頭香醇溫順，相當濃郁卻不會膩口，這也難怪排過隊的人都說值得推薦！

結霜橋叻沙

地址：27 Jalan Berseh, #01-100, 新加坡 200027

營業時間：09:30-16:00（週三公休）



6. 天天海南雞飯

同樣也是米芝蓮指南必比登推薦的「天天海南雞飯」，位在新加坡麥士威熟食中心，而店面則有排隊區和取餐區兩種，海南雞飯依份量分成小、中、大，可以依喜好選擇燒雞或白斬雞。店家在熱騰騰的油飯加上白斬雞，淋上油辣醬、醬油和薑蓉調配成的秘製醬汁，使得冷熱、辣鹹等各種口感在舌尖上釋放，每一口都讓人吃得津津有味！

天天海南雞飯

地址：1 Kadayanallur St, #01-10/11 Maxwell Food Centre, 新加坡 069184

電話：+65 9691 4852

營業時間：10:00-20:00（週一公休）



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新加坡美食常見問題

必吃的新加坡美食有哪些？ 除了上述提到的肉骨茶、海南雞飯、叻沙、沙嗲、咖椰吐司之外，必吃的新加坡美食還有辣椒螃蟹、印度煎餅、椰漿飯、黑菜頭粿等等。 新加坡美食價格如何？ 由於新加坡的物價普遍較高，因此飲食價格範圍廣泛，從經濟實惠的街頭小吃、熟食中心到高檔餐廳都有。一般而言，在熟食中心用餐的花費，每餐大約在3-20新幣之間，而在餐廳則可能更高，約介於50到100新幣之間。

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