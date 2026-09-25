全球10大避寒城市推薦　世界最美麗城市之一　體驗衝浪浮潛觀鯨魚

每年冬天看著窗外陰雨綿綿、體感溫度驟降，心情也不禁鬱卒起來，忍不住想念起熱情的陽光與短袖短褲的自在？與其縮在被窩裡發抖，不如現在就替自己計畫一場「避寒逃跑計畫」！當北半球正值冷冽冬季，南半球正展開燦爛的夏季，而許多東南亞島嶼也正進入最乾爽舒適的旅遊黃金期！



以下幫大家精選了全球10大避寒城市，從擁有夢幻「麵粉沙」的長灘島，到一生必去一次的藍色天堂馬爾代夫（馬爾地夫），甚至是直奔南半球擁抱澳洲雪梨的陽光，快跟著這份清單打包行李，去國外感受溫暖的夏日風情吧！

全球避寒城市推薦

1. 馬爾代夫

走進印度洋的「藍色天堂」，享受絕美玻璃海與頂級奢華度假村。

11-3月平均氣溫：約27°C～30°C

推薦亮點：此時正值乾季，是馬爾代夫最佳旅遊季節，氣候涼爽穩定且降雨量少，非常適合逃離寒冷的冬天，換上輕便的夏季服飾，擁抱熱情的陽光！

馬爾代夫最著名的特色在於其「一島一飯店」的設計，每個島嶼都擁有超乎想像的豪華度假村，具備極佳的隱密性，是蜜月旅行與奢華度假的首選。旅客可以選擇在「居民島」體驗在地穆斯林文化與純樸生活，或是入住豪華「渡假村」享受水下餐廳、頂級SPA、落日酒吧等設施。（禁止酒駕，未滿十八歲禁止飲酒）

冬季的海水透明度達到顛峰，對於熱愛潛水或浮潛的旅人來說，可以一睹水下世界的奇觀，南、北馬列環礁可以與海底沈船相遇，其他潛點也可以享受與蝠魟、鯨鯊、護士鯊共游的浪漫體驗。在這片夢境般的島嶼上，於波光粼粼的海面下與水中生物悠遊其中，絕對會是此生難忘的一次旅途回憶！

2. 泰國：布吉島

感受與世隔絕的自由快樂！在泰國最大島嶼盡享蔚藍大海與魔幻慶典。

11-3月平均氣溫：約25°C～34°C

推薦亮點：此時氣候相對乾燥舒適，是一年之中雨量最少的季節，非常適合進行各種觀光遊覽與水上活動，在細柔白沙與湛藍大海間享受悠閒的度假時光！

布吉島作為海島度假的首選之一，不僅擁有得天獨厚的自然美景，更融合了東西方建築與豐富的歷史底蘊。旅人可以前往歷史悠久的「查龍寺」感受壯麗的宗教氛圍，或攀登至山頂瞻仰45米高的「布吉大佛」，360度眺望安達曼海的絕美景色。若想利用假期狂歡，島上擁有獲選全球50大最佳景點的「夢幻嘉年華樂園」，其華麗的夜間遊行與燈光秀創下了多項世界紀錄，能帶給旅人超越想像的感官饗宴。

來到布吉島絕對不能錯過豐富的水下世界！旅人可以搭乘快艇前往「皇帝島」或「珊瑚島」，在清澈見底的海水中進行浮潛，觀察多采多姿的魚群與驚豔的珊瑚礁景致。此外，全泰國最大的「布吉水族館」更提供了與魚兒共餐的海底餐廳體驗，並有精彩的美人魚表演，讓人彷彿置身於魔幻的童話世界。無論是三五好友狂歡、情侶約會，還是想要靜心放空，冬季的布吉島都能滿足你對幸福生活的所有想像！

3. 越南：富國島

說飛就飛！在越南最大島嶼邂逅玻璃海與夢幻日落小鎮。

11-3月平均氣溫：約25°C～32°C

推薦亮點：此時正值乾季，不僅陽光普照、天氣穩定，濕度也較低，是逃離寒冬、盡情享受日光浴與水上活動的黃金時刻！

富國島是近年海外度假的高人氣首選，身為越南最大島嶼。島上有許多壯麗吸睛的景點，擁有300座繽紛別墅的「地中海小鎮（日落小鎮）」擁有300座繽紛別墅，搭配太陽逐漸西下的光影變化，景色浪漫無比。鄰近的「親吻之橋」全長800公尺，融合牛郎織女傳說，是情侶朝聖的絕佳景點。若想探索原始美景，北端的「海星沙灘」擁有清澈見底的海水，能近距離目睹大紅海星遍佈海岸、宛如畫作的夢幻奇觀。

這裡也非常適合親子同遊，島上擁有越南最大的「珍珠野生動物園」，可搭乘巴士近距離觀察150種稀有動物，還能到長頸鹿餐廳與牠們互動餵食。緊鄰的「珍珠奇幻樂園」被譽為越南迪士尼，包含水陸樂園與巨型海龜水族館，豐富的主題區絕對讓人拍照拍到瘋掉。此外，搭乘世界最長的跨海纜車前往「太陽世界香島自然公園」，能從高空俯覽全島美景。夜晚則能前往「大世界不夜城」觀賞免費光雕秀，或到「陽東夜市」品嚐現烤海鮮與椰子冰。在這個四季如夏的島嶼，本該充滿寒意的冬季將化為陽光下的幸福感動！

4. 菲律賓：長灘島

赤腳踏上最美「麵粉沙灘」享用芒果冰沙，度過天堂般的夢幻假期！

11-3月平均氣溫：約25°C～30°C

推薦亮點：此時氣候相對涼爽舒適，非常適合怕熱又想避寒的旅人，在細長的潔白沙灘上享受溫暖日光浴，是避開香港陰雨冬季的絕佳選擇！

長灘島（Boracay）擁有世界十大海灘、亞洲最美沙灘的美譽，其中最著名的「白沙灘White Beach」總長達4公里，沙質細緻如粉，被稱為「麵粉沙」，赤腳踩踏的柔軟觸感令人驚艷。這裡不僅是放空的好去處，還有豐富的水上活動，如跳島、跳水及潛水，位於長灘島東側的「布拉波沙灘 Bulabog Beach」更是衝浪、風帆等水上運動愛好者的天堂。

除了自然景緻，長灘島也融合了多元的異國特色美食，擁有旅人最愛的芒果冰沙與椰子冰淇淋，以及深受殖民歷史影響的道地西班牙料理和美式燒烤。想要瘋狂購物或尋覓美食，熱鬧的S2區域 D'Mall 購物中心能滿足所有需求；若想尋求隱密與寧靜，北部的普卡沙灘（Puka Beach）或被山丘環繞的巴林海沙灘（Balinghai Beach）則是完美的私人逃避所。在這個平易近人卻美麗如仙境的小島上，無論是蜜月還是親子假期，都能在溫暖冬陽下創造永生難忘的夢幻回憶！

5. 西班牙：塞維亞

全歐最暖冬陽！漫步橘樹街道與世界級古蹟的藝術之都。

11-3月平均氣溫：早晚溫差大，白天約15°C～22°C，夜晚約5°C～10°C

推薦亮點：塞維亞是歐洲冬季最溫暖的城市之一，當香港濕冷時，這裡白天陽光普照，氣溫非常舒適。雖然早晚溫差大，但只要準備好穿脫的外套，就能在舒適的暖陽下感受熱情的南歐風情！

塞維亞被譽為西班牙溫暖跳動的靈魂，舊城區景點非常集中，步行就能逛完歐洲第三大的「塞維亞主教座堂」與擁有絕美細膩雕刻的伊斯蘭宮殿「塞維亞王宮」，以及擁有壯麗對稱建築與噴泉的「西班牙廣場」，周圍58座代表各處文化的瓷磚長椅美得讓人目不轉睛！

除了古蹟，這裡也有充滿現代感的景點，如全世界最大的木建築「都市陽傘」，外型酷似蘑菇，登上頂樓露台可以360度俯瞰全城景色。在塞維亞，你可以慢下節奏，走進狹窄巷弄尋找特色餐廳，或是坐在街角酒館點份生火腿搭配紅酒，感受充滿活力的城市脈動。

6. 美國：夏威夷

在熱帶天堂來場叢林冒險！探索壯闊火山與威基基海灘的落日餘暉。

11-3月平均氣溫：約20°C～27°C

推薦亮點：夏威夷檀香山的冬季氣候舒適涼爽且晴時多雲，1月平均高溫約26°C，是最適合進行戶外旅遊的季節。當香港正值陰冷低溫，這裡溫暖如春的天氣讓旅人能換上短袖輕裝，在陽光下享受登山或水上活動！

夏威夷不僅有迷人的沙灘，獨特的火山地形更是世界級看點。必訪的大島擁有全世界最活躍的火山，而歐胡島的古蘭尼牧場更是《侏羅紀公園》等大片的拍攝地，度假之餘還能來場驚險的叢林冒險。此外，冬季（12月至5月）正值夏威夷的觀鯨季節，1月起更是最佳觀賞期；北海岸則會迎來壯觀的大浪，是觀賞職業衝浪的熱血時節。

水上活動依然是夏威夷的重頭戲，浮潛聖地「恐龍灣」擁有美麗的弧形沙灘與豐富海洋生態。旅人更不能錯過著名的「威基基海灘」，走出度假村就能體驗衝浪、獨木舟或日光浴。漫步在一排排棕櫚樹下，清澈的海水搭配絕美的落日夕景，在冬日陽光下感受熱帶島嶼最極致的浪漫！

7. 墨西哥：瓦哈卡

走進《玩轉極樂園》（又稱《可可夜總會》）的文化原鄉！在萬壽菊與歷史建築中體驗最熱情的人間慶典。

11-3月平均氣溫：約9°C～26°C

推薦亮點：瓦哈卡全年溫暖，11月至隔年2月正值旱季，天氣穩定且晴朗，幾乎沒有降雨。當香港正值陰冷潮濕的冬季，瓦哈卡白天的暖陽維持在舒適的26°C左右，濕度極低，非常適合避寒。雖然早晚溫差大，低溫可降至9°C左右，但白晝的陽光是探索這座文化古城的絕佳時機！

瓦哈卡是墨西哥最具文化底蘊的城市之一，也是《玩轉極樂園》（Coco）亡靈節慶典的最佳體驗地。當香港正進入11月寒意時，瓦哈卡街道正飄散著萬壽菊香氣，祭壇上擺滿糖骷髏，展現對生命豁達的慶祝。旅人可漫步於16世紀興建、以精緻巴洛克裝飾與金箔天花板聞名的「聖多明哥教堂」，或前往充滿生氣的「中央市場」品嚐墨西哥玉米餅與炸蚱蜢，並選購精美的傳統陶器與手工藝品。

除了人文魅力，瓦哈卡也擁有豐富的自然景緻。若想徹底放鬆，位於南部的茲波利特海灘（Playa Zipolite）是墨西哥最著名的全裸沙灘，全長2公里的沙灘海浪溫和，不僅是衝浪愛好者的天堂，更以友善的LGBTQ+文化與悠閒的瑜伽中心聞名。在這個充滿鮮豔建築與藝術氣息的城市，溫暖的冬日陽光將接住每一位尋求身心放鬆的旅人！

8. 澳洲：雪梨

跳進南半球的燦爛盛夏！在海天一色的港灣城市享受慢活與冒險。

11-3月平均氣溫：約18°C～26°C

推薦亮點：位於南半球的澳洲，天氣與北半球完全相反，當香港正值12月至2月的寒冬，雪梨正迎來陽光普照的夏季。此時日照時間長、氣候炎熱且戶外活動極其豐富，非常適合想要徹底逃離低溫，換上短袖與夾腳拖，直接擁抱南半球熱情陽光的旅人！

雪梨是一座完美結合現代建築與自然美景的港灣都市。旅人可以造訪舉世聞名的「雪梨歌劇院」，欣賞這座20世紀最具代表性的建築，或漫步於鄰近的「環形碼頭」與「港灣大橋」，感受繁華城市的璀璨魅力。若偏好浪漫氛圍，夜晚的「達令港」擁有繽紛夜景與多采多姿的河畔表演，是享受愜意時光的絕佳去處。

對於熱愛大自然的旅人，雪梨的魅力不僅止於城市。你可以前往衝浪天堂「邦代海灘（Bondi Beach）」，在半月形的金黃沙灘上享受日光浴，體驗世界級的衝浪文化。或是走入世界遺產「藍山國家公園」，在淡藍色薄霧籠罩的桉樹林中探索瀑布與峽谷。此外，雪梨擁有多座指標性動物園，如「塔龍加動物園」與「雪梨野生動物園」，能讓你近距離與無尾熊、袋鼠及短尾矮袋鼠等澳洲特有生物互動，創造出這輩子最難忘的熱帶冬日回憶！

9. 紐西蘭：奧克蘭

走進「人間最後一片淨土」！在南半球的盛夏邂逅魔戒哈比村與純淨藍泉。

11-3月平均氣溫：約15°C～24°C

推薦亮點：紐西蘭位於南半球，季節與香港完全相反。當香港正值12月至2月的冷冽寒冬，奧克蘭正進入氣候最溫暖舒適的夏季。此時陽光充足、日照時間長（有時晚上9點才日落），可以在亞熱帶氣候的吹拂下感受大自然的純淨魅力！

奧克蘭作為紐西蘭最大的城市，是探索北島壯麗風光的最佳起點。影迷必訪的「哈比村（Hobbiton）」完整保留了《魔戒》電影場景，讓人彷彿置身中土世界；而世界奇觀「懷托摩螢火蟲洞」則能搭乘遊船，在靜謐洞穴中仰望如銀河般燦爛的藍色螢火蟲。若想感受城市高度，坐落市中心的「天空塔（Sky Tower）」高度達328公尺，是南半球最高建築，能將奧克蘭全景盡收眼底，甚至挑戰高空漫步。

除了城市景觀，奧克蘭周邊的自然資源更是豐富。旅人可以前往「凱莉塔頓水族館」觀察南極企鵝，或到北島中部的「藍泉（Blue Spring）」步道，欣賞終年11度、世界最純淨的湛藍泉水。夏季前往還能遇見魯冰花海綻放，甚至體驗穿著短袖過聖誕節的獨特氛圍。在這裡只需準備好洋蔥式穿搭與防曬，就能在香港的冬季，跳進紐西蘭最燦爛的夏日夢境！

10. 南非：開普敦

登上上帝的餐桌！在非洲最南端邂逅地中海陽光與超萌企鵝

11-3月平均氣溫：約20°C～30°C

推薦亮點：開普敦擁有溫暖的地中海型氣候，12月至2月正值南半球的盛夏，也是當地的旅遊旺季。當香港正值濕冷冬季，這裡陽光充足、氣候乾爽舒適，白天平均氣溫約25°C左右，是登桌山健行、享受海灘日光浴與野生動物探險的黃金時間！

開普敦被譽為世界最美麗的城市之一，因著名地標「桌山（Table Mountain）」坐落於此而有「上帝餐桌」的美名。旅人可以搭乘360度旋轉景觀纜車直達平坦的山頂，俯瞰壯麗的港灣全景與綿延的海德公園。除了山景，來到開普敦絕對不能錯過「好望角」，站在非洲大陸的最西南端，感受大西洋與印度洋交匯的磅礴氣勢。若想感受異國風情，繽紛浪漫的「波卡普區（Bo-Kaap）」以亮麗彩色房屋聞名，是攝影愛好者的天堂。

這裡的自然生態更是驚喜連連！在「企鵝灘（Boulders Beach）」可以超近距離觀察活潑的非洲企鵝在巨石間嬉戲，或搭船前往「海豹島」看數以千計的海豹棲息。喜愛微醺時光的旅人，則可造訪南非最古老的「康斯坦夏酒莊（Groot Constantia）」，在充滿歐洲殖民風格的莊園中品味頂級葡萄酒。此外，位於市中心的「維多利亞阿爾弗雷德碼頭廣場（V&A Waterfront）」集結了購物、美食與街頭表演，在溫暖的冬陽下，開普敦將帶給你超越想像的非洲冒險體驗！（禁止酒駕，未滿十八歲禁止飲酒）

當寒冷再次襲來時，你可能正在馬爾代夫的海底餐廳與魚兒共餐，在塞維亞感受熱情的佛朗明哥與歐風古蹟，或是在紐西蘭奧克蘭的哈比村來場魔幻冒險，遠離濕冷感受溫暖，趕緊收藏這篇攻略，分享給你那個最怕冷的好友，規劃一場陽光燦爛、充滿幸福感的避寒之旅！

常見問題Q&A

冬天有哪些推薦的避寒國家或城市？ 冬季避寒首選可以分為三大類。熱帶島嶼：如馬爾代夫、泰國布吉島、菲律賓長灘島及越南富國島，氣候維持在25°C-34°C之間。南半球盛夏：澳洲雪梨、紐西蘭奧克蘭及南非開普敦，季節與北半球相反，正值溫暖夏天。溫和古城與自然冒險：西班牙塞維亞、美國夏威夷及墨西哥瓦哈卡，避開極端低溫，享受暖陽。 如果想在冬天玩水、浮潛，哪一個城市最推薦？ 馬爾代夫與泰國布吉島在11月至3月正值乾季，海水透明度最高，是浮潛與深潛的最佳時機。如果喜歡獨特的沙灘觸感，菲律賓長灘島的「麵粉沙」白沙灘也是不容錯過的親水天堂。 想要避寒但又不希望氣候太過悶熱，有哪些選擇？ 推薦前往西班牙塞維亞或美國夏威夷。塞維亞冬季日間氣溫約15°C-22°C，溫暖而不燥熱；夏威夷檀香山則維持在舒適的20°C-27°C，且濕度適中，非常適合不習慣極端高溫的旅客。 南半球避寒（如雪梨、奧克蘭）與東南亞島嶼有什麼差別？ 主要差別在於「季節感」。東南亞島嶼全年皆熱，冬季是其「乾季」；而澳洲雪梨與紐西蘭奧克蘭則是進入真正的「夏季」，日照時間極長（有時至晚上9點才日落），能體驗到完全不同於香港的「熱帶聖誕節」氛圍。

【本文獲「輕旅行」授權轉載。】