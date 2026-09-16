飛機排泄物直接高空拋下？專家揭處理全拆解　沖水為何只用幾滴水

搭飛機｜飛機｜在搭飛機時，你有否曾想過飛機上排泄物是如何處理？早前，有台灣網民在社交平台發文提問，好奇洗手間的排泄物最終究竟去了哪裡，甚至有網民笑言指會直接高空拋下。事實上，早有專家曾解釋過，排泄物會經真空吸力抽入機身污水箱保存，待降落後再由專用車輛抽走處理。專家更爆原來機上有1情況會排出飛機體外！想知更多？即看下文！



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飛機上排泄物到底如何處理？

飛機上的排泄物最後到底去了哪裡？相信不少人在搭飛機時都曾產生過這個疑問。早前，有台灣網民在Threads上發文提問，好奇飛機上的排泄物究竟是如何處理，甚至懷疑是否會直接從高空拋下？

有台灣網民在Threads上發文提問，好奇飛機上的排泄物究竟是如何處理，甚至懷疑是否會直接從高空拋下。（AI生成圖）

貼文一出引來不少網民搞笑留言：「排泄物會轉換成燃料提供飛機再飛地球一圈」、「做成飛機餐吃掉」、「飛過太平洋航線時會空投」等。

不過，亦有認真的網民給出正確解答，指出排泄物其實會集中保存在機艙內，等飛機落地後再由水肥車抽走，因此極少數情況下若飛機未有及時清理，或發生意外故障，就會演編成所有廁所爆滿的災難。

飛機｜排泄物會輸送至機上的污水箱保存

到底飛機排泄物是否真的會直接空投？台灣培訓機師補習機構FTTW（FlightTrainingTaiwan翱翔菁英）曾在官網公開解密。FTTW指，當乘客如廁完畢並按下馬桶旁的沖水按鈕時，強大的真空吸力會瞬間將排泄物抽走，輸送至位於機身中後部的污水箱內保存。

待飛機順利降落後，工作人員會安排專用的糞便車將污水箱清空。此外，污水箱內部會預先加入藍色除味劑，除了能消除異味外，還具備分解污物與防止管道堵塞的作用。

待飛機順利降落後，工作人員會安排專用的糞便車將污水箱清空。（AI生成圖）

飛機｜為什麼機上沖廁所都只有少量水？

FTTW亦補充，按下沖水鈕時，馬桶內壁只會流出少量清水進行沖刷。因為飛機廁所的抽水系統主要依賴抽氣而非灌水來運作。同時，馬桶內壁採用了類似不沾鍋的特殊塗層，能有效減少污物殘留。在正常情況下，沖洗後的馬桶內壁應保持乾燥或僅有少量水珠。

飛機廁所的抽水系統主要依賴抽氣而非灌水來運作。（AI生成圖）

FTTW指，若發現馬桶底部留有雜物、糞便或液體，通常是上一位使用者未有沖水，或是管道出現了堵塞問題。FTTW亦提到，洗手台所產生的廢水其實是直接排出飛機體外。

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飛機禁忌｜在飛機廁所吸煙依然會被發現

FTTW提醒，在飛機上切記不可吸煙。機上的廁所設有高靈敏度的偵煙器，透過抽風機運作時監測空氣中是否含有煙霧。在飛機上吸煙屬於嚴重違法行為，不僅極易危及整架飛機的飛行安全，違規者更會面臨高額罰款，千萬不要以為沒人發現。

（全文完）👉follow好食玩飛ig✈️免費睇旅遊飲食攻略