飛機明明禁煙　洗手間為何有煙灰缸？空姐揭真相：救命最後防線

飛機｜大家平時搭飛機去旅行的時候，有沒有發現明明是禁煙航班，為什麼洗手間內還會有煙灰缸？更有網民不時在網上發文詢問，指「明明有禁煙標示，旁邊又有煙灰缸裝置？」。有空中服務員曾在網上解釋指，這個設計其實並非鼓勵乘客在飛機上吸煙，而是一項保障大家在飛行中的安全裝置！想知機上的煙灰缸如何令大家有個安全的飛行旅程？即看下文！



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飛機煙灰缸｜網民：為何禁煙標示旁有煙灰缸？

大家都知道飛機上不能吸煙，但每逢搭飛機去洗手間時，都會看到有煙灰缸在門上。有網民曾在社交網站Threads中發文詢問，「剛在飛機上洗手間時，看到門上標示禁止吸煙，但旁邊的地方又標示了一個煙灰缸的圖示，覺得好奇」。

有網民疑惑禁煙航班為何有煙灰缸。（AI生成圖片）

在留言區則有網民回覆表示，因為依然會有人違規偷偷吸煙，而且洗手間內的垃圾桶都是抹手紙，若把沒完全熄滅煙頭掉進去，隨時引起火災！所以與其讓他們把煙頭丟進垃圾桶，不如丟進煙灰缸更安全。

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飛機煙灰缸｜煙灰缸可保障飛行安全？

至於為甚麼在禁煙的飛機上，洗手間仍有煙灰缸的裝置？有加拿大的空中服務員曾在網上解釋指，以前航空公司允許在大家在機上吸煙，有煙灰缸也是正常。而現時雖然法例訂明航班內嚴禁吸煙，但難保仍會有人偷偷在洗手間內吸煙，這時候的煙灰缸就是飛機上唯一一個可以安全將煙頭熄滅的地方，從而減低機內發生火災的機會！

飛機煙灰缸｜如果沒有煙灰缸隨時引起火災？

她亦提到，過往在客運航班上，非法吸煙已造成多次災難。其中在1973年，里約格朗德航空一架從里約熱內盧往巴黎的航班發生火災，導致有超過120人罹難。而航班起火原因懷疑是有人將點燃的香煙丟進廁所垃圾桶，導致垃圾桶內的物品起火。

飛機煙灰缸｜機內每個洗手間都必需設置煙灰缸

根據美國《聯邦法規》14 CFR §25.853，條例明確規定飛機洗手間內嚴禁吸煙。而無論飛機上其他任何地方是否允許吸煙，都必須在每個洗手間門的入口側或附近顯眼位置設有獨立的、可拆卸的煙灰缸。

所以飛機上的煙灰缸不是為了讓乘客在機內吸煙，而是在航空安全體系中，防止最壞情況發生的最後一道防線。

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