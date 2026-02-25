酒店禁忌｜帶走1物隨時坐監　日本酒店點名　染髮等3大乞人憎行為

日本酒店｜酒店禁忌｜去旅行住酒店，見到精緻的用品總想帶走留念？小心隨時由旅客變小偷！早前日本神戶一間酒店近日在社交平台發布影片，其中一件大家以為是贈品的物品，原來帶走即屬違法，最嚴重更會被控竊盜罪！酒店更點名3項住客最常犯的錯誤行為！為了避免成為失禮旅客，記得睇下文啦！



酒店禁忌｜毛巾不是贈品！帶走恐犯竊盜罪

不少旅客習慣將酒店的個人物品帶走，但原來毛巾是絕對不能帶走的。根據神戶燦路都雅致大酒店在社交平台指出，住客最常誤解浴巾、毛巾是可以帶走的贈品。酒店強調，房內的毛巾屬於酒店物資，會經過清洗後重複供下一位住客使用，並非一次性消耗品。酒店指，若未經酒店允許擅自帶走，法律上會被視為竊盜罪。

根據神戶燦路都雅緻大飯店指，未經酒店允許擅自帶走，法律上會被視為竊盜罪。（annesso0301@IG截圖）

酒店禁忌｜酒店備品點樣分？

如果想避免誤取用品而觸犯法律，可記住以下分類法。如有疑問，帶走前請務必向職員查詢：

可以帶走（拋棄式）： 牙刷、牙膏、刮鬍刀、浴帽、梳子、即棄拖鞋

絕對禁止帶走（非拋棄式）： 餐具、毛巾、浴巾、浴袍、吹風機、枕頭、衣架、鬧鐘，大瓶固定式洗頭水/沐浴露

視情況而定（看容量與包裝）： 獨立包裝的沐浴組、放在茶几上的茶包、咖啡包、礦泉水通常為免費提供（除非標明收費）

酒店禁忌｜3大超討厭行為

除了帶走不該帶的東西，酒店方亦點名了幾項令清潔人員極度頭痛的行為：

酒店禁忌｜1. 浴室使用染髮

許多日本酒店採用玻璃纖維或塑料材質的整體浴室，這類材質表面充滿微孔，染髮劑一旦滴落會迅速滲透。這不僅會弄髒毛巾，更會令浴缸留下永久性色塊，極難清洗。

酒店禁忌｜2. 用熱水壺煮麵

部分住客為求方便，竟將熱水壺當作煮食鍋具直接煮麵。除了增加清潔困難，麵條與調味包的濃烈氣味會滲入壺身膠圈，長期揮之不去。若食物殘渣黏底燒焦，更會直接損壞加熱元件，令熱水壺報廢。

酒店禁忌｜3. 室內吸電子煙

不少人誤以為電子煙沒煙灰就可在禁煙房內使用，但其產生的蒸氣含有化學香精，會附著在壁紙、窗簾及地毯上，留下難以清除的異味。

