中秋北上｜帶雙黃白蓮蓉隨時犯法！哪種月餅可豁免？合法過關指南

中秋節｜月餅｜深圳｜北上禁忌｜每逢中秋佳節，不少港人總喜歡趁著假期北上探親或旅遊度假，順道帶些應節賀禮孝敬長輩好友。不過大家要注意，隨意帶月餅入境內地隨時會觸犯法例！即使是港人最愛、最傳統熱門的蛋黃月餅，其餡料亦屬於違禁品。另外，還有3項熱門送禮食品禁止攜帶過關。不想月餅被沒收？即睇下文！



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深圳｜甚麼月餅不可攜帶北上？

中秋帶月餅北上隨時違法！根據內地海關發布的出入境告示，旅客攜帶或郵寄月餅入境時，必須嚴格遵守《中華人民共和國禁止攜帶、寄遞進境的動植物及其產品和其他檢疫物名錄》。由於部分月餅餡料含有肉類或蛋類成分，存在傳播動植物疫病的風險，因此被列入禁止攜帶及寄遞入境的範圍。

內地海關發布的出入境告示，部分月餅餡料含有肉類或蛋類成分，存在傳播動植物疫病的風險，因此被列入禁止攜帶及寄遞入境的範圍。（小紅書＠八寶粥）

當中港人最愛的雙黃白蓮蓉月餅、鮮肉月餅、雲腿月餅、叉燒月餅、肉鬆月餅以及冰皮、芝士月餅等，全都屬於禁止帶入內地的違禁品。

深圳｜甚麼月餅可以攜帶北上？

如果想帶月餅北上送禮，就只能選擇完全無肉、無蛋黃的純植物餡料或特定口味，例如無蛋黃的純蓮蓉月餅、五仁月餅、豆沙月餅、朱古力月餅或雜糧月餅等。

選擇完全無肉、無蛋黃的純植物餡料或特定口味可以攜帶北上。（AI生成圖）

深圳｜帶月餅北上限制數量？

除了慎選月餅餡料種類，攜帶的數量亦有限制。海關規定個人攜帶或郵寄進出境的月餅必須以「自用、合理數量」為限。「自用」意指供個人食用或餽贈親友，若數量過多而被懷疑是用作轉售或走私，即使月餅餡料合規，過關時同樣會遭到海關查扣。

海關規定個人攜帶或郵寄進出境的月餅必須以「自用、合理數量」為限。（AI生成圖）

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深圳｜北上禁止攜帶3項食品

除了月餅之外，過節送禮常用的其他熱門食品亦有嚴格規管，包括：

北上禁止攜帶食品【1】新鮮蔬果：

應節的新鮮蔬果或送禮果籃，如蘋果、士多啤梨等均不可帶過關。根據內地海關規定，新鮮水果、蔬菜、種子及其他具有繁殖能力的植物材料，一律禁止攜帶入境。

根據內地海關規定，新鮮水果、蔬菜、種子及其他具有繁殖能力的植物材料，一律禁止攜帶入境。（AI生成圖）

北上禁止攜帶食品【2】肉類、雞蛋及奶製品：

燒味、臘腸或金華火腿等（生或熟、含內臟的肉類及其製品）均屬違禁品。此外，奶製品（如鮮奶、奶油、芝士）及蛋製品（包括鮮蛋、皮蛋、鹹蛋及蛋黃醬等）亦全面禁止攜帶入境。

另外，食物環境衞生署指，若未獲事先書面許可攜帶生肉或蛋類返港，亦屬違法，最高可被罰款5萬港元及監禁6個月。

北上禁止攜帶食品【3】燕窩／動物性飼料

除「罐頭裝燕窩」外，其他燕窩產品皆不可攜帶。同時，動物性中藥材及動物性飼料等亦被列入禁止入境名單。

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