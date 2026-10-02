台灣消費金2026｜即日起登記！重遊旅客抽$8000｜資格＋申請連結

台灣旅遊｜到台灣旅遊的朋友要注意了！台灣交通部觀光署正式推出全新的「觀光雙輪驅動方案」，只要是在2023年1月1日後曾入境到台灣、並在2026年10月10日後入境重遊的旅客，即有機會獲得出發前網上抽獎機會，最多可獲新台幣8,000元，旅行團最高更可獲新台幣3萬元獎助！重遊旅客即日起可做網上登記，至於在哪裡登記？即看下文！



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台灣旅遊金｜最高可獲得幾多消費金？

為吸引更多遊客到台灣旅遊，台灣交通部觀光署宣布推出「重旅台灣・福氣加倍」活動，只要在2023年1月1日後曾入境台灣，並持有非台灣護照（包括香港特區護照及BNO）的自由行旅客，均符合資格參與抽獎。

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台灣旅遊金｜詳情

【1】重遊客本人：再次訪台自由行並抽中者，可獲新台幣$5,000 的電子儲值消費金。

【2】攜帶親友同行：若帶同親友一同出發，同行者可額外獲得新台幣3,000元獎勵，一組最高可拿新台幣8,000消費金。

【3】團體旅遊：若參加4人以上的旅遊團，且團內重遊客的比例達10%以上，觀光署亦會依團體人數給予旅行團新台幣10,000至新台幣30,000不等的獎助。

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台灣旅遊金｜何時開始登記？哪些人合資格？

合資格條件：在2023年1月1日後曾入境到台灣、並在2026年10月10日後入境重遊台灣的國際旅客。

登記抽獎時間：2026年10月1日上午10時開放登記，並在抵台日前7天至90天內，至活動網站完成登記。

抽獎方式：活動期間，每週三中午12時由系統進行抽獎，獎項分為重遊客獎及同行親友獎，將於抽獎後發送中獎通知郵件告知旅客抽獎結果。

如何領獎：中獎者於收到中獎通知信後，需在中獎90日期間內入境，並於入境後24小時內完成抵台驗證。完成驗證後，在24小時內至指定超商完成兌獎。

台灣旅遊金登記連結

在2023年1月1日後曾入境到台灣、並在2026年10月10日後入境重遊台灣的國際旅客即可獲資格。（AI生成圖）

台灣旅遊消費金｜商務旅客也有獎助？

而到台灣參加國際會議或展覽之國際旅客，亦可免費獲得台灣觀巴半日或1日遊行程，以及「Taiwan PASS高鐵版」。

另外，針對到台灣舉辦獎勵旅遊的境外企業或法人，除現有獎助外(依規需至少於入境日前15日提出申請，如遇國定假日須提前)，若入住台中以南、花東或離島合法旅宿，再加碼每人每晚台幣1,000元，每次最高台幣4,000元的獎助。

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