大阪美食｜黑門市場6大必吃推薦　帝王蟹腳/鰻魚飯　平價A5神戶牛

被稱為「大阪人的廚房」的黑門市場，是每個大阪自由行都會排進行程的美食朝聖地！短短一條老街，塞滿了現烤帝王蟹腳、隱藏版鰻魚飯、平價和牛燒肉，還有在地人才知道的百年豆漿老店，隨便逛都能吃到走不動。



這次小編實際走訪整理出6間必吃美食，從銅板小吃到高級和牛通通有，跟著這篇黑門市場美食地圖吃就對了！

大阪黑門市場怎麼去？

日本橋站步行1分鐘即達，交通超方便

前往大阪黑門市場最快且最方便的方式是搭乘地鐵至「日本橋站」，從10號出口步行僅需1分鐘（約80公尺）即可抵達。

黑門市場必吃美食推薦

1. 石橋食品：湯頭偏濃郁，記得備現金

來到日本旅遊，不吃吃看道地的關東煮怎麼可以呢？位於日本大阪黑門市場內的超人氣老字號關東煮店石橋食品，以濃郁入味的湯頭與平價親民的價格聞名，人氣必點有燉煮白蘿蔔 (大根)、黑輪魚漿製品與牛筋串 (牛すじ)，跟台灣超商的關東煮不太一樣，石橋食品的湯頭風味稍微偏鹹、偏濃郁，很適合在冬天熱熱吃，不過店家僅收現金，可以先備好零錢！

石橋食品

地址： 2 Chome-2-20 Nipponbashi, Chuo Ward, Osaka, 542-0073日本

營業時間：09:00-17:00，週日公休



+ 4

2. 高橋豆漿：百年豆腐店，關西第一名豆漿

位於日本大阪黑門市場內的高橋豆漿(高橋食品豆漿)，是一間擁有百年歷史的豆腐專賣店，所有豆製品皆使用國產大豆和天然鹽滷每天早晨手工製作而成，招牌豆漿口感非常濃郁豆香十足，分為杯裝與瓶裝，價格也很平價，許多遊客到黑門市場都說高橋豆漿是必喝飲品之一！被譽為「關西第一名豆漿」喜歡豆製品的人一定要試試看。

高橋豆漿

地址：大阪市中央區日本橋 1-21-31

營業時間：09:00 – 16:00，每週日公休



3. 高木水產：不到千元的高CP值鰻魚飯

愛吃鰻魚飯的人可千萬不能錯過高木水產！一直以來覺得偏貴的鰻魚料理，在高木水產店裡一份居然不到1000日幣就能品嚐到，而且雖然價格便宜，用料卻依然很實在，在大家覺得偏貴的黑門市場裡，這間店真的超高cp值！除了鰻魚飯，還有必點的玉子燒與鰻魚肝，不少人說過「高木水產比很多百年鰻魚飯老店還要更加美味喔！」

鰻魚飯 高木水產

地址： 2 Chome-3-18 Nipponbashi, Chuo Ward, Osaka, 542-0073日本

營業時間：10:00-17:00



4. 黑門三平：現選現烤帝王蟹腳最鮮甜

來到黑門市場，如果只能選擇一樣必吃，那絕對是黑門三平的生魚片與現烤帝王蟹腳了！不過在挑選上也有一些小技巧，雖然店鋪外頭冷藏櫃有販售「已水煮過」的冷蟹腳，價格也較便宜，但難得到日本當地品嚐帝王蟹，最推薦選擇門口展示、現選現烤的特大帝王蟹腳，肉質吃起來會更加鮮甜嚼勁，要避開人潮的話，建議挑選9:30之前到達。

現烤帝王蟹腳 黑門三平

地址： 1 Chome-22-25 Nipponbashi, Chuo Ward, Osaka, 542-0073日本

營業時間：08:00-20:00



+ 1

5. 三都屋：70年和菓子老店的招牌草莓大福

在黑門市場如果只能挑一間甜點店來品嚐，那首選絕對是三都屋的草莓大福！開業至今已70年的和菓子老字號名店「三都屋」，使用日本國產糯米與經麥飯石過濾的優質水源，以純手工揉製出Q彈、具備極佳嚼勁與米香的麻糬皮而廣為人知，包入一整顆飽滿多汁的大草莓，搭配紅豆顆粒餡、白餡、抹茶餡或生巧克力餡，是造訪黑門市場時必吃的甜點。

三都屋

地址：日本大阪府大阪市中央區日本橋1丁目22-22

營業時間：09:30 – 18:00



6. 燒肉神戶屋：平價吃到A5神戶牛、松阪牛

來到日本一定要吃的絕對是和牛燒肉啊！！位在黑門市場內的燒肉神戶屋，以實惠的大眾化價格提供 A5 等級神戶牛、松阪牛及國產黑毛和牛而聞名，店家可以直接幫你現烤，人氣必點肉品有招牌牛腹肉（ハラミ）、特選牛舌、里肌肉 以及各式嚴選內臟類，不過要注意，除了週日中午有營業之外，其他時間要到晚上5點過後才開始營業，不要撲空了！

燒肉神戶屋

地址： 2 Chome-2-16 Nipponbashi, Chuo Ward, Osaka, 542-0073日本

營業時間：17:00-23:00，週日12:00-15:00,17:00-23:00



大阪黑門市場常見問題

黑門市場幾點開門？建議幾點去逛最好？ 市場大約早上 09:00 開始有店家陸續營業，最推薦 10:00 至 12:00 之間造訪，此時段多數店家都已開齊，且能避開正中午的極度擁擠人潮。 黑門市場內可以邊走邊吃嗎？ 不建議邊走邊吃，站在路中間會妨礙通行並造成危險，請在購買的店家門口、店內附設座位區享用完畢。

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