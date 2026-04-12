大阪心齋橋美食17大推介　燒肉/拉麵/蛋糕/蘋果糖　附地址時間

鄰近難波的心齋橋是每個大阪旅人都不會錯過的超熱門景點，不但交通方便，藥妝百貨也多，餐廳美食更是數不完！



小編這次整理了大阪心齋橋必吃的美食，從燒肉到拉麵、大阪燒到章魚燒，從評分最高的米其林餐廳到平價美食和話題新店家，午餐晚餐下午茶通通有，哪些必點必吃快速就能了解，還能線上訂位免排隊，快跟著文章到心齋橋吃一波吧！

大阪觀光必訪！美食齊聚的心齋橋商店街

心齋橋商店街可說是大阪觀光無人不知的超夯景點，上百間店鋪坐落在大街小巷中，包含服飾雜貨、藥妝名品等應有盡有，逛街人潮眾多，美食自然多不勝數。而且離道頓堀、難波也都是走幾步路就會到的距離，在大阪不僅觀光客愛來，大阪當地男女老少想逛街或約會也會來，是個十分熱鬧的地區。

這邊有燒肉、拉麵等日本必吃美食，像是神座拉麵、金龍拉麵都很有名，或是有百年曆史的「北極星蛋包飯」，還有串炸、章魚燒、大阪燒等大阪特色鮮明的道地小吃，用味蕾深度認識大阪。此外甜點、咖啡廳、散步美食也很多，如超人氣起司塔「PABLO」、老爺爺起司蛋糕等等，可以隨手買根霜淇淋當點心，或是逛到腳痠了坐進咖啡廳休息。

以下小編整理了17間心齋橋＆周邊的必吃美食，跟著走就能知道該去哪裏吃好吃的！

心齋橋必吃「燒肉」推薦5選

來日本怎麼能不吃燒肉？包含許多人都推薦必吃的「板前燒肉 一斗」在內，心齋橋有許多間燒肉店選擇，尤其供應和牛的店家也超多，一般方案大概至少要5,500日圓起跳，想要吃得好一點可能會突破萬圓。當入口即化的和牛霜降油花在舌尖綻放，這份美味相信會讓你大呼超值！當然如果想要走高CP值路線，也可以挑中午時段去吃，或是直接走吃到飽路線！

1. 完全個室燒肉 華道Hanamichi

「燒肉 華道」主打頂級黑毛和牛，各部位皆有供應，懂吃的老饕推薦一定要試試「稀少部位拼盤」（希少部位盛り合わせ）。在店內用餐時，可以選要不要用1,650日圓追加喝到飽方案；若不加喝到飽，最便宜的是4,400日圓、10道菜品的《梅套餐》，包含3種前菜、沙拉、泡菜、鹽味牛舌、里肌肉、五花肉、橫膈膜肉、2種牛內臟、白飯、湯品。高級一點的A4黑毛和牛方案「椿套餐」（椿コース）則是6,600日圓，共11道菜，另外當然也有日本國產A5黑毛和牛方案。

店內座位全部都是包廂，很適合想要無壓力自在放心吃的旅人。店家位在道頓堀運河附近，從Osaka Metro「難波站」、近鐵和阪神電鐵的「大阪難波站」都只要走路4分鐘就能抵達。如果擔心現場不知道怎麼點，建議先到下面連結線上預約用餐方案唷。（※線上預約方案與現場用餐方案有所不同）

燒肉 華道

地址：〒542-0085 大阪府大阪市中央區心斎橋筋2-3-12 ダイヤモンドビル 2F

營業時間：11:00〜14:00／17:00～23:00

公休日：無

店家資訊：https://hanamichi1129.gorp.jp/



2. 北新地Harami 法善寺店（北新地はらみ 法善寺店）

在道頓堀附近有一區掛著紅色燈籠、街景滿滿復古味的「法善寺橫丁」，從Osaka Metro「難波站」走路只要4分鐘就能到。而這間「北新地Harami 法善寺店」（北新地はらみ 法善寺店）就在其中一條巷子內，主打嚴選黑毛和牛橫隔膜，這個部位的肉質緊實、不會油過頭，吃起來不用怕太有負擔。

套餐推薦9,900日圓的「夢幻橫膈肉套餐」（幻のはらみコース），包含頂級厚切牛舌舌根、店家招牌「名物黑毛和牛夢幻橫膈膜牛排」等等，會有專人幫忙燒烤，手殘黨也不用擔心把美味食材烤壞。推薦給喜歡專人服務、低調又不失高級的老饕來吃。

北新地Harami 法善寺店（北新地はらみ 法善寺店）

地址：〒542-0077 大阪府大阪市中央區道頓堀1-7-8 仲谷ビル 1F

營業時間：12:00～22:30（L.O. 22:00）

店家資訊：https://hozenji.harami.jp/



3. 燒肉屋 大牧場 道頓堀店

大家夢寐以求的和牛燒肉吃到飽來啦！「燒肉屋 大牧場」主打的就是黑毛和牛，方案有「黑毛和牛」、「黑毛和牛PREMIUM」、「神戶牛」，以及「大牧場特撰方案」等等可以選擇，包含3～5種部位的黑毛和牛拼盤、可選部位的豬肉和雞肉、海鮮、沙拉、蔬菜，以及單品料理、飯面、甜點。事先在網路預約購買都有含無酒精軟性飲料喝到飽，比現場含酒精飲料的方案便宜，最棒的是不用排隊，想省時的話推薦可以先預約。

從Osaka Metro「難波站」走到店家大概3分鐘，經過螃蟹道樂本店再往前走一點點就能看到一棟有著多間餐廳的大樓，燒肉屋大牧場在5樓，小心別跑錯樓層囉。

燒肉屋 大牧場 道頓堀店

地址：〒542-0071 大阪府大阪市中央區道頓堀1-6-15 コムラード・ドウトンビル5F

營業時間：11:00～23:00（L.O.22:30、飲品L.O.22:30）

店家資訊：https://daibokujyo.gorp.jp/



4. 黑毛和牛 燒肉一 心齋橋店

可以吃到黑毛和牛的「燒肉一」，有「曉套餐」5,500日圓、「輝套餐」6,600日圓、「煌套餐」7,700日圓、以及「匠套餐」8,800日圓共4種方案，皆有含泡菜、小菜、沙拉、烤蔬菜、五花肉，以及2種以上的黑毛和牛稀少部位肉品（種類數量依套餐而異）、雪糕，價格越高肉的品項和部位會越多。猶豫不決的話推薦可以點「煌套餐」，就有牛舌、上等里肌肉、牛腿肉等等，一餐就能吃到各種部位的和牛超級過癮。另外店家也有提供單點，以及加價選擇喝到飽方案。

店內採用平板點餐，有多國語言介面。心齋橋店距離Osaka Metro「心齋橋站」只要1分鐘路程，就在心齋橋大丸百貨附近，讓人出車站就能立馬開吃。靠近道頓堀一帶也有東心齋橋店，可以看自己方便選擇要去哪間用餐，旅遊時想找地方大快朵頤的話超推薦！

黑毛和牛 燒肉一 心齋橋店

地址：〒542-0085 大阪府大阪市中央區心斎橋筋1-4-31

營業時間：11:30～14:30（L.O. 14:00）／17:00～22:00（L.O. 21:30、飲品L.O.21:30

店家資訊：https://yakinikuichi.owst.jp/



5. 298 心齋橋店

覺得在日本吃燒肉吃到飽有點貴嗎？這間肯定能顛覆你的想像！破天荒的午餐吃到飽方案100分鐘只要1,480日圓，不僅有牛、豬、雞、內臟肉、德式香腸、雞肉丸等燒烤肉品，還有自助沙拉、咖哩、泡菜、高麗菜、白飯也都可以吃到飽，整個超便宜！但更換烤網和東西吃不完都會酌收費用，可千萬要注意別貪心啦！

從Osaka Metro「心齋橋站」走路只要2分鐘，經過大國藥妝往前走看到一蘭的對面就能抵達「298心齋橋店」了。由於實在太便宜划算，在外國觀光客之間超級熱門，經常會需要排隊，記得多留點時間起來！

298心齋橋店

地址：〒542-0085 大阪府大阪市中央區心斎橋筋1-2-8

營業時間：周一～周五、國定假日前一天：11:30－15:00（最後點餐時間14:30）／17:00－23:00（最後點餐時間22:30）

※周末及國定假日中午不休息

公休日：無

店家資訊：https://298shinsaibashi.owst.jp/



心齋橋必吃「大阪燒」推薦2選

「大阪燒」（お好み焼き）的中文又可譯為「御好燒」或「什錦燒」，是在二戰時期因食糧短缺而開始廣泛在大阪流行的一種庶民小吃。如其名稱中的「お好み」（隨心所欲），製作這款小吃時，是將自己喜歡的食材與麵粉和水攪拌均勻後，再平舖在鐵板上煎烤，搭配大阪燒醬汁、美乃滋、海苔粉等佐料品嚐。雖然現在日本各地都可以吃到，但相信有許多人還是喜歡在大阪當地吃道地的大阪燒！

1. 南區名物！大阪燒 Nanjamonja 心齋橋（ミナミ名物！お好み焼き なんじゃもんじゃ 心斎橋）

「南區名物！大阪燒 Nanjamonja 心齋橋」是專賣大阪燒、文字燒、炒麵等鐵板料理的居酒屋，每個座位桌面上都有專用的煎台。餐點包含豬肉、花枝、蝦子口味的大阪燒，也有將麵條、肉、蔬菜堆疊製作而成的「廣島燒」，以及口感特殊的「文字燒」，推薦各點一份比較吃吃看。

店面坐落在心齋橋商店街附近的巷弄2樓，從Osaka Metro「心齋橋站」或是「長堀橋站」都是走路3～4分鐘就可以到，離大丸百貨或心齋橋PARCO也很近，吃完立刻又能回去逛街囉！

南區名物！大阪燒 Nanjamonja 心齋橋（ミナミ名物！お好み焼き なんじゃもんじゃ 心斎橋）

地址：〒542-0083 大阪府大阪市中央區東心斎橋1-13-19 NTビル 2F

營業時間：周一～周日17:00～23:00（L.O. 22:00、飲品L.O.22:30）

※周六／周日／國定假日另於午餐時段營業：12:00～15:00

公休日：每個月第3及第5個周日

店家資訊：https://k342800.gorp.jp/



2. 美津乃／美津濃（美津の）

「美津乃／美津濃」（美津の）是曾登上《米其林指南》必比登推介的知名大阪燒餐廳，選用從黑門市場採購的新鮮食材，口感豐富，且口味也不會只有醬汁的死鹹。除了食材超多種的招牌大阪燒「美津乃燒」（美津の焼）外，使用山藥替代麵糊的「山芋燒」、放了大量葱花的「葱花燒」、加入麵條讓人能吃個飽足的「摩登燒」（モダン焼）也都很受顧客歡迎。餐點是由師傅現場在鐵板上煎烤完成後才上桌，不用自己手忙腳亂就能吃到讓人一飽口福及眼福的料理。

店家位在道頓堀商店街區，隔壁就是一蘭拉麵，從Osaka Metro「難波站」或「日本橋站」走路5分鐘就能到，從心齋橋前往的話，則會經過有金龍拉麵和磯丸水產的巷子。因為是熱門餐廳，經常會大排長龍，想吃記得早點來排隊或是挑下午之類的非熱門用餐時段。

美津乃／美津濃（美津の）

地址：〒542-0071大阪府大阪市中央區道頓堀1-4-15

營業時間：11:00－22:00（L.O. 21:00）

公休日：無

店家資訊（日／英／簡中／繁中／韓）：https://www.mizuno-osaka.com/



心齋橋必吃「章魚燒」推薦2選

「章魚燒」（たこ焼き）想必也是大家相當熟悉的美食，日本的章魚燒麵糊吃起來軟嫩，章魚口感Q彈，受到不少旅客的喜愛。在心齋橋旁的道頓堀有非常多間章魚燒店，買完可以站在路上享用，觀光客趁熱現場大口吃章魚燒的模樣也是大阪之旅最具代表性的街頭風景之一唷。

1. 章魚燒十八番SONS-DOHTONBORI

十八番的章魚燒麵糊以高湯及牛奶為基底，內餡加入章魚、紅姜、蝦米，以及大量天婦羅炸花增添口感，外觀和別間店的章魚燒有所差異，口感兼具微脆與軟嫩，風味也不會過膩，甜甜鹹鹹的非常好吃，是大人小孩都會喜歡的味道。店家採用自助機台點餐，有醬汁美乃滋、美乃滋、鹽味等口味；單一口味、或醬汁美乃滋與鹽味2種口味各半混搭都是8顆770日圓、10顆960日圓。

距離最近的車站是Osaka Metro的「難波站」，走路大概5分鐘就能到。從十八番走個2分鐘就是可以拍到固力果跑跑人招牌的戎橋，過橋就是心齋橋商店街，觀光途中過來吃也很順路。

章魚燒十八番SONS-DOHTONBORI

營業時間：11:00〜22:00

公休日：無

店家資訊：https://d-sons18.co.jp/



2. 阪美國村 甲賀流本店（大阪アメリカ村 甲賀流本店）

在大阪章魚燒的店家裏面，這間「甲賀流」可說幾乎是無人不知無人不曉！曾連續3年獲得《米其林指南》必比登推介，也經常在日本媒體上亮相，名氣超級響亮。章魚、美乃滋、柴魚、醬汁全部都有講究，口味也很多樣，有王道大阪燒醬汁美乃滋、柚子醋葱花、醬油美乃滋、大阪燒醬葱花、黑胡椒鹽美乃滋等口味，10顆價格550～650日圓（價格依口味有所不同），小編推薦柚子葱醬，吃起來鹹中又帶點清爽酸味，相當好吃！

店家位在與心齋橋附近的美國村，最近的車站是Osaka Metro「四橋站」（四ツ橋駅），約3分鐘路程可到。吃完可以再逛一下美國村，走個7分鐘就能回到心齋橋商店街。

大阪美國村 甲賀流本店（大阪アメリカ村 甲賀流本店）

地址：〒542-0086大阪市中央區西心斎橋2-18-4

營業時間：10:30–20:30（周六・國定假日前一天營業至21:30）

店家資訊：https://kougaryu.jp/



心齋橋必吃「串炸」推薦2選

「串炸」（串カツ）是將食材切成一口大小後用竹籤串起，沾上面包粉簡單油炸，再配上醬汁吃的料理。據說最早是發源自大阪的新世界街區，現今則是日本相當受歡迎且讓人印象深刻的庶民小吃，其特色之一是共用醬汁文化中的「禁止二次沾醬」規則。

1. 串炸達摩（串かつだるま）心齋橋店

「串炸達摩」是大阪串炸店中相當具有代表性的店家之一，每間分店都會有一尊表情有點兇惡的阿北模型，還會用搶眼文宣寫上「ソースの二度付けは禁止！」（禁止二次沾醬！），讓人印象超深刻。心齋橋店內採用平板點餐，有單點也有套餐，推薦「新世界套餐」，包含元祖串炸、蘆筍、鵪鶉蛋、蝦子、豬肉、雞肉丸、德式香腸、起司竹輪。炸好的串炸會被用超可愛的迷你電車送到桌邊，可以依喜好沾醬享用，也很適合配啤酒下肚，超級爽快！

從Osaka Metro「心齋橋站」走路4分鐘就可以到。而且附近還有神座拉麵、PABLO起司塔店鋪，建議在這邊不用吃太飽，可以當作吃個體驗新鮮，接著再安排繼續吃其他心齋橋美食唷！

串炸達摩（串かつだるま）心齋橋店

地址：〒542-0085 大阪府大阪市中央區心斎橋筋1-5-17

營業時間：周一〜周五11:00～22:30（L.O.22:00）周六／周日／國定假日10:30～22:30（L.O.22:00）

店家資訊：https://www.kushikatu-daruma.com/



2. 串炸、壽司 道頓堀Tachibana（串かつ・すし 道頓堀たちばな）

接著要推薦的這間串炸店「串炸、壽司 道頓堀Tachibana」，店家招牌除了選用優質肉品、當季海鮮與時蔬等豐富串炸選擇外，還有提供使用新鮮海鮮製作的壽司，讓旅客一次就能享受2種日本美食。除此之外，更有附設在地的精釀啤酒廠「道頓堀啤酒工廠」，在店內就能享用大阪當地的美味啤酒。若想在旅途中來點不同的享受，選這裏就沒錯囉！

店鋪位在靠近難波的道頓堀這一帶，從OSAKA Metro「難波」站走來大概2分鐘就能到，一樓門口有巨大的金色招財貓，非常顯眼，絕不怕走錯！

串炸、壽司 道頓堀Tachibana（串かつ・すし 道頓堀たちばな）

地址：〒542-0071 大阪府大阪市中央區道頓堀1-9-19 大阪松竹座 B2F

營業時間：周一至周五17:00 ～23:00；周六／周日／國定假日11:30～15:00、17:00～22:00

店家資訊：https://tachibana-dotonbori.gorp.jp/



心齋橋必吃「拉麵」推薦3選

在日本觀光想要簡單吃飽又不想花大錢，拉麵絕對是首選！道頓堀、心齋橋這一塊區域拉麵店超多，像是招牌有祥龍盤踞的「金龍拉麵」、24小時營業的「鈍屋拉麵」、用爽脆白菜入料的「神座拉麵」等等，各家店都有自己的一票死忠支持者，想找到心儀的拉麵店一點都不難。

這邊小編除了要另外推薦2間在觀光客之間相當熱門的拉麵店外，還要介紹2024年下半年新開幕的吉伊卡哇拉麵店，想要嚐鮮、湊熱鬧的話就趕緊看下去吧！

1. 一蘭拉麵

主打豚骨湯頭的「一蘭拉麵」幾乎可說是無人不知無人不曉。心齋橋、道頓堀地區一共有4間店舖，分別是道頓堀店本館、道頓堀店別館、心齋橋店、難波御堂筋店（なんば御堂筋店）。心齋橋店離Osaka Metro「心齋橋站」最近，走路2分鐘就能抵達，另外3間則是分別坐落在道頓堀附近。值得一提的是難波御堂筋店主打拉麵湯頭100%不使用豚骨而是改用雞肉熬製，也不加入豬肉叉燒，取而代之的是牛五花肉。

一蘭除了有招牌的「味集中」單人隔間座位，還有多種語言的點餐單讓顧客可以客制需求，麵條硬度、濃度、配料等都能調整，用餐過程幾乎不需要和店員交談，方便又有特色。而且也有不少人覺得在日本吃一蘭還是比較道地，一蘭迷來心齋橋記得踩點唷！

一蘭拉麵

道頓堀店本館

地址：〒542-0084 大阪府大阪市中央區宗右衛門町7-18

營業時間：10:00～22:00（L.O.21:45）

道頓堀店別館

地址：〒542-0071 大阪府大阪市中央區道頓堀1-4-16

營業時間：味集中單人座區：24小時營業；一般桌席區：18:00～22:00

心齋橋店

地址：〒542-0085 大阪府大阪市中央區心斎橋筋1-3-29 ミヤプラザ心斎橋1F

營業時間：周日～周四／國定假日：10:00～22:00（L.O.21:45）周五／周六／國定假日前一天：10:00～隔天06:00（L.O.隔天05:45）

※年末年始營業時間可能有變動，請上官網查詢。

難波御堂筋店（なんば御堂筋店）

地址：〒542-0085 大阪府大阪市中央區心斎橋筋2-4-2 グルカスシティビル 2F

營業時間：10:00～22:00（L.O.21:45）

官方網站：https://ichiran.com/index.php



2. 金久右衛門 道頓堀店

「金久右衛門」是主打醬油湯頭的大阪代表性拉麵店之一，湯頭用雞骨、豬骨、淡口醬油調製而成，味道清爽且不死鹹，麵條也可選粗細，喜歡吃有嚼勁麵條的話推薦粗麵，Q彈美味。湯頭有「金醬油」和「黑醬油」、「紅醬油」3種可以選，小編推薦選金醬油比較不會覺得太鹹。叉燒肉跟半熟蛋也很美味，是碗可以讓人忍不住把湯喝光的優秀拉麵。

店面位在道頓堀的拉麵激戰區，從Osaka Metro「難波站」走路5分鐘就會到。附近還有金龍拉麵、一蘭道頓堀別館、神座拉麵、四天王拉麵等等，選擇超多，但如果想吃大阪限定且名聲響亮的拉麵，那直衝這間就對囉。

金久右衛門 道頓堀店

地址：〒542-0071 大阪府大阪市中央區道頓堀1-4-17

營業時間：11:00～隔天08:00

※周五至周日、國定假日前一天為24小時營業

店家介紹：http://king-emon.jp/



3. 「吉伊卡哇拉麵 豚」（ちいかわラーメン 豚）

近期日本的人氣IP《吉伊卡哇》，是由日本漫畫家Nagano（ナガノ）自2020年起於社群網站上開始連載的漫畫，目前漫畫和改編的動畫都在連載中。除了在日本各地有許多周邊商品專賣店、快閃店外，作品中的二郎系拉麵店「豚」也被搬到現實世界中和大家見面啦！在名古屋、東京店相繼開幕後，大阪店則是在2024年11月15日於心齋橋PARCO地下2樓期間限定開幕，粉絲們到大阪旅遊時記得去朝聖。

店家以作品中的主要角色推出了3種尺寸的拉麵，分別是「迷你（吉伊卡哇）」、「小（小八貓）」和「大（兔兔）」，依據選擇的餐點不同，點餐後分別可以拿到各角色的特製貼紙，超級可愛！另外還有販售郎拉麵的周邊，以及瓶身貼紙印著配角們的可愛飲料哦！

吉伊卡哇拉麵 豚（ちいかわラーメン 豚）

地址：〒542-0085 大阪府大阪市中央區心斎橋筋1-8-3 心斎橋PARCO B2F

營業時間：11:00～23:00（最後入店時間：22:00)

店家介紹：https://the-guest.com/chiikawaramenbuta_shinsaibashi/



心齋橋必吃「甜點」推薦3選

愛吃甜點的朋友們眼睛擦亮囉！心齋橋商店街有許多甜點店家，像是PABLO起司蛋糕、宇治園吃茶去的抹茶霜淇淋、以及鬆軟的舒芙蕾鬆餅「幸福鬆餅」（幸せのパンケーキ）都很有名，這邊再多介紹幾間特色強烈的甜點鋪給大家，除了可以當散策小點心，也可以選購伴手禮，有些店還有內用座位，逛累了想坐下來休息也OK的！

1. Rikuro老爺爺起司蛋糕（りくろーおじさん）

「Rikuro老爺爺（りくろーおじさん）」是大阪當地限定的蛋糕店，最靠近心齋橋的店鋪位在「大丸百貨心齋橋店」本館地下一樓的大丸心齋橋店，這裏僅提供外帶；若想在店內享用，可到距離難波車站約5分鐘路程的難波本店，店內有附設內用的咖啡廳座位，也有販售蘋果派、生乳卷、布丁等商品，但最紅的還是印著老爺爺笑臉的起司蛋糕，口感綿密軟嫩，底層舖上葡萄乾畫龍點睛，吃起不會太甜，在觀光客之間超級紅。

1樓店面常會看到排隊人龍，主要是等待購買現烤出爐的起司蛋糕，平常大概每10分鐘會出爐一次，出爐時服務人員會搖鈴提醒大家，若不需要現烤口感，可以直接買普通版的，同樣是當天製作的，一樣很好吃，等候時間較短，若想帶回家和親友分享建議可以回國當天再過來買，以確保最佳保存期限。

Rikuro老爺爺（りくろーおじさん）難波本店

地址：〒542-0076 大阪府大阪市中央區難波3-2-28

營業時間：1F 9:00～20:00；2F 11:00～17:30（L.O 16:30）

店家介紹：https://www.rikuro.co.jp/



2. Pokémon Cafe（大阪・心齋橋）

在大丸心齋橋百貨本館9樓有寶可夢的官方咖啡廳「Pokémon Cafe」，這是日本第2間官方直營的寶可夢咖啡廳，有皮卡丘、伊布、卡比獸等人氣寶可夢的輕食、飲料、甜點，也會不定期更新限定餐點菜單，還有賣許多限定周邊商品，皮卡丘主廚還會時不時出來和顧客相見歡，整個用餐過程就像是在遊樂園一樣超開心，即使是大人也會被可愛到不行！

要注意的是Pokémon Cafe採取完全預約制，除非當天有預約的顧客取消，才會開放給現場候位的客人。建議有興趣的遊客可以先上官方網站預約，官網有日文、英文、繁體中文、簡體中文、韓文等多國語言，預約頁面有日文及英文，不用擔心看不懂日文。

Pokémon Cafe（大阪・心齋橋）

地址：〒542-8501 大阪府大阪市中央區心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋店 本館9階

營業時間：10:00～21:30（L.O. 20:50）

※需至網站提前預約，採90分鐘輪替制

公休日：以大丸心齋橋店為準

店家介紹（繁中）：https://www.pokemon-cafe.jp/zh-TW/cafe/



3. THOUGHTS OF APPLE（りんごのおもい）

整顆蘋果拿去做成糖葫蘆你看過嗎？「蘋果糖」（りんごあめ）是在日本祭典上常見的小吃，外觀看起來也超可愛，近年在日本年輕人之間又流行了起來。距離心齋橋車站約7分鐘路程的「THOUGHTS OF APPLE」是以關西為中心展店的蘋果糖專賣店，選用日本國產蘋果來製作，有煉乳、鮮奶油、肉桂糖、白巧克力、宇治抹茶等多種口味，還會隨季節推出限定口味喔！

店家會幫忙切塊分裝，拿著吃也方便，酸甜蘋果淋上一層薄薄的糖漿，吃起來酸酸甜甜的，比初戀還回甘，顛覆蘋果糖吃到最後會膩的刻板印象。在這裏一年四季都能吃到蘋果糖，不用等到夏日祭典囉！

THOUGHTS OF APPLE（りんごのおもい）心齋橋本店

地址：〒541‐0059 ⼤阪府⼤阪市中央區博労町4-7-5 本町 TSビル1階B號室

營業時間：12:00～23:00

店家介紹：https://ringonoomoi.jp/



美食遍地開花！記得空著肚子來心齋橋大飽口福

心齋橋鄰近難波、道頓堀，人潮往來絡繹不絕，吃喝逛買店家都超多，完全不用怕找不到地方吃飯，從日本必吃的燒肉、拉麵，到大阪燒、章魚燒等大阪地方小吃都有，想吃甜的鹹的都OK。但因為大阪始終都是熱門觀光地，如果擔心現場人太多、看不懂日文菜單，不妨先在線上訂位點餐，想聰明玩大阪可以先訂起來唷！

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