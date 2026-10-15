東京近郊｜SixTONES松村北斗推薦4靜岡景點　世界最長木造步道橋

近來在影視作品中表現亮眼的SixTONES松村北斗，早前剛結束電影《天鵝與蝙蝠》在台灣的宣傳活動，而他不僅是戲約不斷、演技備受肯定，更被任命為「靜岡縣誕生150周年紀念大使」，經常自豪地分享故鄉的美好。



從富士山絕景到充滿童年回憶的遊樂園，靜岡在松村北斗的推薦下，成了許多粉絲紛紛朝聖的旅遊熱點。接下來，讓我們跟著他的腳步，一起探訪四個官方大使推薦的靜岡景點吧！

松村北斗推薦靜岡景點（01製圖）

日本藝人帶路，不能錯過的靜岡景點👇👇👇

+ 9

濱名湖Pal Pal：濱名湖畔的度假型遊樂園

位於靜岡縣濱松市濱名湖畔的「濱名湖Pal Pal」，有著日本規模最大的急流泛舟、雲霄飛車、戶外探險區和兒童遊樂區等設施，還有全高約60公尺的大摩天輪，是松村北斗從小去到大的主題樂園，且不只曾擔任該園區的宣傳大使，也曾與SixTONES團員們一同造訪。

偷偷告訴大家，園內常見到的吉祥物「Pal Pal家族」，其實是由《麵包超人》的作家柳瀨嵩所設計，看起來是不是特別可愛呢？

浜名湖パルパル

地址：濱松市中央區館山寺町1891



靜岡縣富士山世界遺產中心：展現富士山美學的現代建築地標

由普立茲克建築獎得主坂茂操刀設計的「靜岡縣富士山世界遺產中心」，堪稱將日式極簡美學揮灑至極致的視覺盛宴！這座建築最吸引人之處，莫過於本體巧妙呈「倒立富士山」的錐形結構，再加上當晴空萬里時，前方水池還會清晰映照出正富士山的水影，是許多攝影愛好者與建築迷爭相朝聖的靜岡景點。

進到館內，設計同樣令人驚艷。整體以長達193公尺的螺旋坡道貫穿全館，從一樓一路盤旋向上延伸至五樓，其目的是讓遊客在觀展同時，體驗宛如登頂富士山般的沉浸式旅程。

静岡県富士山世界遺産センター

地址：静岡県富士宮市宮町5-12



富士山：一生值得親眼見一次的壯麗風景

在就任靜岡縣誕生150周年紀念大使的記者會時，松村北斗曾提到，雖然從小看著富士山長大，但一直懷抱著希望有天能親自登頂的心願。

想要飽覽富士山的壯麗景色，河口湖絕對是最經典的首選！從東京新宿搭乘特急列車「富士回遊號」，約兩小時即可抵達河口湖站。此外，推薦大家搭乘「河口湖富士山全景纜車」，直達天上山公園展望台，並在制高點處俯瞰河口湖，而如果能清楚地看見富士山，代表你很幸運喔！

蓬萊橋：橫跨大井川的世界級木造橋

位在松村北斗故鄉島田市的「蓬萊橋」，全長897.4公尺，是獲得金氏世界紀錄認證「世界上最長的木造步道橋」！

蓬萊橋建於1879年，當初是為了開發大井川兩岸的茶園、方便運輸茶葉而建造。站在蓬萊橋上的視野開闊，尤其天氣好時還能欣賞到被白雪覆頂的富士山，以及大井川波光粼粼的美景。如今蓬萊橋已成為知名景點，且因橋長在日文諧音讀作「無病無災」，因此也被視為祈求健康長壽、消災解厄的能量景點。

蓬莱橋

地址：靜岡縣島田市南2丁目前方



跟著松村北斗，重新認識靜岡

從小時候造訪的遊樂園，到陪伴成長的富士山，再到故鄉島田市的蓬萊橋，對松村北斗而言，靜岡不只是出生的地方，更藏著許多與成長記憶緊密相連的風景。或許也正因為如此，當他成為靜岡縣誕生150周年紀念大使後，總能自然地分享這片土地的魅力。下次來到日本旅行時，不妨也跟著他的腳步玩靜岡，發現這座城市更多值得停留的理由。

相關文章：日本自駕遊遇封路？達人推路況網站贏過Google Map 即時更新資訊

+ 7

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】