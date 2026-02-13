河口湖美食｜富士山下特色「餺飥」3間人氣店　附必點推薦和價格

觀光客到日本來玩，很多人會安排到山梨縣的富士山、河口湖地區一遊。而這裡最不可錯過的美食，自然就是山梨的鄉土料理「餺飥（ほうとう）」啦！凡是走訪富士河口湖，一定要把握機會品嚐一下這款為人津津樂道的傳統美味。



這次LIVE JAPAN派出視「吃美食是人生最大享受」為座右銘的台灣編輯陳小姐，以及有著「旅行的一大重點在於吃！」宗旨的美食＆旅遊寫手島田Miyu，嚴選出河口湖周邊3間能吃到絕品餺飥的名店來做介紹，有專注在細節的個性店家、深受當地人與觀光客喜愛的老字號，以及走現代簡約風的等等，每間都有各自特色，搭配實地走訪的食記經驗，帶你親臨現場感受一下店鋪氛圍，趕快來更新你的日本必吃清單囉！

「餺飥」是什麼？

「餺飥」小百科

餺飥是深受山梨縣民喜愛的經典鄉土料理之一，把粗粗扁扁的麵條放入味噌湯頭裡，再搭配南瓜、馬鈴薯（薯仔）、香菇、蔥、白菜等大量當季蔬菜一起熬煮製成。基本上和日本家庭料理中常見的味噌湯有一點相似，但餺飥是麵條為主角的麵料理，以前冬天也時常用來當作暖身的鍋物料理而深具人氣。口感紮實的麵條，具備均衡營養價值的大量蔬菜，都是餺飥麵的一大魅力，在2007年還被日本農林水產省列入「農山漁村鄉土料理百選」名單中。

餺飥和同樣是用麵粉製成的烏龍麵有點類似，但做法稍微有點不一樣。烏龍麵會在麵粉裡面加鹽後製成糰，經過靜置後再分切，但餺飥只會用水和麵粉製成糰，不需靜置直接切、烹煮。

「餺飥」的起源

餺飥的起源可以追溯到日本戰國時代（16世紀左右）。據說是統治甲斐國（現在的山梨縣）的時任武將－武田信玄，作為陣中食（戰場上的軍糧）所而誕生的一種料理，這也是餺飥最有名的起源傳說。久而久之逐漸成為庶民日常生活中的美食而受人所愛戴。

至於「餺飥（ほうとう）」這個名稱的由來，有一說是最一開始在平安時代從烏龍麵的發音演變成「餺飥（はくたく）」而來，也有一個說法是因為武田信玄會用自己的刀來分切，因而才從「寶刀（ほうとう）」的諧音而來，諸如此類的故事眾說紛紜。

山梨的「餺飥」文化

在山梨縣當地，餺飥通常在家製作享用的家庭料理，並依季節加入當季蔬菜。其中南瓜可以增添甘甜風味，是吃餺飥不可或缺的經典食材，堪稱畫龍點睛之筆。但實際上也不是一定要加，具體的食材和製作方式也沒有一個固定標準，還是會因地區、家庭、店家有不同變化，這種差異也是吃餺飥的樂趣。

富士河口湖必吃3家美食

1. 餺飥不動 東戀路店：富士山白雲造型超可愛&專注講究餺飥為最大賣點！

「餺飥不動 東戀路店」有著可愛的白色雲朵造型建築 ，非常有特色，這麼獨特又吸睛的外觀設計很受外國遊客喜愛，在社群媒體上經常能看到這間店鋪的介紹，店裡面也有許多外國觀光客來踩點。當然此處不只店鋪本身長得厲害，東西好吃也是受歡迎的一大原因。這邊賣的餺飥雖然只有一種口味，但就是這樣把重點放在這一道料理上，專注講究到極致。

下圖2就是「餺飥不動 東戀路店」超有特色的店鋪外觀，是以環繞在富士山頭的白雲為靈感所設計的，天氣好的時候還看見富士山佇立在後方，店舖好像也化作一朵白雲一樣，畫面非常漂亮。

店內是整體以白牆來作統一設計的寬敞平房建築，裡面有約300個座位，人多的時候翻桌率也會比較快一些。

店鋪的LOGO和隔熱鍋墊也是超可愛。木製的小湯勺有著懷舊復古情懷，好像走進日本古早童話故事世界一樣。

這就是這邊專精講究的「不動餺飥」（1,320日圓），一端上桌就被一人份鍋子的尺寸給嚇一跳！這也是這次介紹的店家裡面鍋碗尺寸最大的。

一般的餺飥麵條大多都是柔軟的口感，但這邊的麵條吃起來很有嚼勁，湯頭也是一絕。店員表示：「我們對湯底可是非常講究哦，選用海鮮、肉類來熬製，風味濃郁醇香。」菜的種類也很豐富，有高麗菜、洋蔥、紅蘿蔔、南瓜、四季豆、香菇、白菜、蔥等等，吃得到滿滿的蔬菜精華。「蔬菜份量很多，整個味道吃起來很清爽。出國玩通常都會吃一些油膩或重口味的食物，但這一款就能夠讓胃稍微休息一下，覺得很棒」台灣編輯陳小姐對這份餺飥讚譽有加，大讚推薦。

配餐要推薦稻荷壽司（550日圓），把醋飯裝入煮得甘甜的油豆腐裡，是日本經典的靈魂美食，腐皮的鮮美湯汁滲透在醋飯間，越吃越順口開胃。

另一款推薦這個燉內臟（580日圓），食材是口感扎實的豬內臟，用濃厚的味噌來調味，吃起來和餺飥的溫和風味呈現對比，當作配菜超級適合。

來吃餺飥不動記得一定要逛一下他們的伴手禮區，像是富士山造型的調味料罐（店裡面也有使用）、印上原創圖案的手帕、高湯包、最近才開賣的生麵等等，有很多他們家的原創商品可以買一波，回國後就可以用來回味一下這次來山梨吃餺飥的回憶啦。

餺飥不動 東戀路店／Houtou Fudo Higashi koiji Store

ほうとう不動 東恋路店

地址：〒401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津東恋路2458

聯絡電話：0555-72-8511

營業時間：11:00～20:00

平日16:00後前來需要先致電詢問店鋪關門時間

公休日：不定時公休

付款方式：僅供現金支付（無法使用信用卡、電子錢包、QR Code付款）



2. 甲州餺飥 小作：配料大方堆滿滿！種類豐富＆古民家風格魅力

「甲州餺飥 小作（甲州ほうとう 小作）」是在山梨縣和長野縣有9間分店的鄉土料理餐廳，不僅有招牌的「南瓜餺飥」，還有鴨肉餺飥、熊肉餺飥、香菇餺飥、辣味牛五花餺飥等，光是餺飥就有超過10種口味可以選擇！此外也有飯類的餐點，例如天重（天婦羅丼）、炸豬排御膳，或是冷蕎麥麵等等，有相當多樣的經典和食可以選擇。想要吃點小菜或下酒菜也沒問題，有馬肉刺身、炸西太公魚等等，單點料理也很豐富。

店鋪有滿滿的日本古民家懷舊氛圍，非常吸睛。大大的水車相當顯眼，是他們家的地標。

餐廳裡面同樣很有日本傳統風格，是需要脫鞋入內席地而坐的榻榻米地板，先在玄關把鞋子脫下放進鞋櫃內，再跟著店員的指示入座。店內只有一層樓，共有200個座位，每張桌子的空間也十分寬敞有餘。

最受歡迎的品項是「豬肉餺飥」（1,700日圓），是餺飥最經典王道的口味。這間的食材相比別家切得更大塊，有南瓜、香菇、紅蘿蔔、芋頭等等，一塊塊在鍋中載浮載沉，很有份量。

南瓜和豬肉的鮮甜味道與味噌湯底交融，整碗吃起來都有餺飥特有的溫和風味，彈滑的粗麵條外層裹上濃厚湯汁，有種讓人每天吃也不膩的懷舊溫馨美味。而且大量蔬菜所帶來的鹹味也是湯頭的絕佳點綴，吃到最後一口也不膩。陳小姐：「Ｑ軟有嚼勁的麵條搭配有日本料理特色的山菜一起吃，整個超令人滿足！」

來到「甲州餺飥 小作」除了吃主食，也一定要推薦試試這個「紅豆餺飥」（1,400日圓 ※上圖6照片上為半份，850日圓）。這同樣是山梨縣的鄉土料理之一，過去常會在地方活動或慶典場合時享用。整個有點類似日本的善哉（紅豆加糖熬煮，搭配麻糬或白玉糰子一起吃的日式傳統甜點），但把麻糬換成餺飥來搭配吃。

吃起來會有紅豆顆粒的口感，相對於日式的麻糬紅豆湯更清爽且不會太甜，雖說已經飽得差不多了，我還是三兩下就給他吃光啦。「這是我第一次吃甜口味的麵，但完全沒有違和感，口感很新奇，很推薦喜歡紅豆的人來吃吃看。」陳小姐似乎也相當喜歡。和其他當作主餐的餺飥口味完全不同，可以點來當作甜點吃。

雖然這邊以餺飥為主，但其實其他料理也很多元，無論男女老少或喜好，都能找到自己想吃吃看的和食料理。雖然店裡面大多數都是當地人，但也有英文菜單可以參考，觀光客一樣可以安心前來，相當推薦。店內一角還有販售自家製味噌、高湯包之類的伴手禮品，吃飽之後可以再去逛逛採買。

甲州餺飥小作 河口湖店／Kosyu Hoto Kosaku, Kawaguchiko

甲州ほうとう 小作 河口湖店

地址：〒401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津１６３８−１

聯絡電話：0555-72-1181

營業時間：11:00～20:00

公休日：無

若遇臨時公休會在官網上公告

付款方式：現金、信用卡（無法使用電子錢包、QR Code付款）



3. 餺飥藏 步成 河口湖店：山梨縣之光！菜單和用料都講究的「日本第一餺飥」

於昭和54年創業的「餺飥藏 步成（ほうとう蔵 歩成）」在山梨縣內有2間餺飥專賣店（另有一間居酒屋形式的店鋪）。河口湖店在2017年8月開業，是一間風格時尚的餺飥專門店，以比別間店鋪更耀眼的金黃湯底、現代時髦的店內設計，及充滿獨家創意的餺飥口味為特色。

餺飥藏 步成在山梨縣舉辦的餺飥比賽「昇仙峡ほうとう味くらべ真剣勝負」中，曾獲得連續3年優勝的殿堂佳績！比賽結果是由參加者投票所選出，成功獲得了餺飥的主場－山梨縣縣民的熱愛與支持，冠上「日本第一好吃餺飥」的稱號當之無愧。

店名日文的「蔵」是倉庫的意思。而店內設計正如其名，結合了倉庫的意象，既有和風元素又充滿時尚感。雖然一樣需要脫掉鞋子入店，但座位是桌子＋椅子的一般形式，對於不習慣席地而坐的外國人來說也很方便。座位數量不少，一共有200個，但因為是超人氣店鋪，午餐時段經常會需要排隊。

天氣好的話，可以欣賞到武士甲冑＋富士山共築的畫面，這般神聖的景色更是只有在這裡才能見到。

最受歡迎的是「黄金餺飥（含豬肉）」（1,650日圓），菜名中的「黃金」所指的是味噌，作為湯底的味噌是經過嚴選的赤味噌與白味噌，搭配香菇、昆布、南瓜基底，再與京都高湯來拿捏比例精心調配。此外還加入了山梨特產的鮑魚肝醬，這可是口感之所以濃郁的關鍵。正是因為這些食材完美融合，才能讓湯頭能呈現出獨一無二的美味。

餺飥藏 歩成會按季節推出限定料理，是這邊的一大特色樂趣。之前冬季曾有牡蠣、伊勢龍蝦，夏天有冷麵餺飥等，各式各樣的創新口味吸引大家來品嘗（每年都會有所變更）。我們這次是在11月上旬前來，這時候的季節限定為「渡蟹黄金餺飥」（2,200日圓），一端上桌螃蟹芳醇的濃郁香氣便瀰漫開來，一整個都奢華了起來。

這個口味的湯底有滿滿螃蟹精華，風味和經典的黄金餺飥完全不一樣，很驚訝只是加了螃蟹就有這麼大的差別。蟹殼內的肉塞得很飽滿又很鮮甜。如果和家人、朋友一起來吃，可以多點幾種口味的餺飥分食，不但可以多吃幾種，也更能明白餺飥這道料理的深度精妙。不管是我還是陳小姐，也都對眼前這道前所未有的餺飥讚不絕口。

把餺飥從鄉土料理、家庭料理昇華成帶有高級時髦感的美饌，正是這間歩成的厲害之處。每張桌子上都有放特製辣味噌，拿一點來佐味吃起來也完全不一樣，又會發現美味新大陸。畢竟在家裡很難自己做高級版的餺飥，又或者想吃點當季風味，總有個理由會讓你每一季都想來吃一頓。如果來日本山梨縣玩又特別安排來踩點，除了吃最受歡迎的黄金餺飥之外，推薦也來一份可以吃到當季美味的限定款。

餺飥藏 步成／Hotokura Funari Kawaguchiko

ほうとう蔵 歩成

地址：〒401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津6931

聯絡電話：0555-25-6180

營業時間：11:00～21:00

公休日：無

付款方式：可接受信用卡、電子錢包、QR Code付款



富士河口湖必吃絕品「餺飥」！哪間店能奪得你心？

山梨縣河口湖的鄉土料理「餺飥」有著不凡魅力，和日本麵類的代表「拉麵」相比，味道特別柔和質樸，是能滲透靈魂的暖心美味。蔬菜量豐富且飽湯頭飽含食材鮮甜風味，吃起來也很營養。就算是外國人，感覺天天來吃也很合理啊。況且在可以看富士山的地方吃餺飥，不但能夠撫慰旅途疲勞，也讓這趟日本觀光旅更加充實許多。這次介紹的店鋪都有各自的魅力，也很推薦大家多吃幾間去找找喜歡的口味和店家，來一趟讓身心都大呼滿足的美食之旅哦！

本文內容為2024年11月資訊，價格皆已含稅。菜單內容、價格可能會未經預告有所變更，詳細最新資訊請參閱官方網站。



