東京近郊︱橫濱美食12大推薦　串燒/水果塔/拉麵　燒肉套餐CP值高

來日本橫濱旅遊有甚麼必吃美食？橫濱是人氣觀光景點，橫濱車站有許多百貨商場可以購物逛街，在港未來地區則可以欣賞海景、參觀紅磚倉庫，或是到元町地區欣賞歷史建築感受西洋風情，很適合一天遊！



橫濱不只風景迷人，美食也有很多選擇，不管想是大口享受高品質燒肉、來一碗道地日式拉麵，還是找一間氣氛滿分的咖啡廳悠閒度過午後，這裡通通找得到。而且多數店家都集中在車站周邊或商場內，十分方便！

橫濱車站推薦美食・咖啡廳

1. Fruit Peaks橫濱Porta店

超人氣的水果甜點咖啡廳！老牌水果專門店「Fruit Shop青木」所經營，嚴選當季最美味的水果產地與品種，透過塔派、聖代以及各式餐點等多種形式提供給客人。

特別推薦他們的水果塔，酥脆的塔皮上是香甜的鮮奶油，再鋪滿新鮮水果，就是完美的組合！

Fruit Peaks在東京及周邊有多家分店，但大多是外帶的蛋糕店，而在橫濱這家有提供座位可以內用，還有特別的菜單！例如水果聖代、鮮打果汁，甚至還有下午茶三層架，可以一次品嚐到許多款式的水果甜點。

不過要注意，他們太受歡迎了，內用很多時都需要排隊等位，尤其在下午時段及假日，建議可以先去拿籌，逛完街再來吃甜點休息就剛剛好！

Fruit Peaks橫濱Porta店

地址：神奈川県横浜市西区高島2-16 横浜ポルタ B1F

營業時間：10:00 – 21:00



+ 3

2. 炭火やきとり 伝兵衛 南

橫濱人氣居酒屋，在橫濱車站周邊就有兩家店舖，還獲選為Tabelog Hot Restaurant 2026。他們主打各種串燒料理，以雞肉及當季蔬菜為主打，從雞腿肉到雞腎、雞肝、雞軟骨、雞尾肉等各個部位的串燒都有提供，以炭火燒烤，再搭配特製醬汁或鹽調味。

他們的招牌菜色是「三日五次炙烤雞皮串」，透過反覆燒烤、靜置的工序，去除多餘油脂，將雞皮原本的鮮美滋味完美引出，吃起來不會太油膩，連平常不敢吃雞皮的人都可能會喜歡上。

作為居酒屋，他們也提供多種日本酒、水果沙瓦等調酒，下酒菜都價格實惠、份量充足，無論是想小酌或是用餐都能感到滿足！

炭火やきとり 伝兵衛 南

地址：神奈川県横浜市西区南幸2-13-22 1F

營業時間：17:00～23:00



3. おだしもん 横浜ポルタ店

意大利麵專門店鎌倉Pasta的全新品牌「おだしもん」(Odashimon)，以店內現場製作的正宗日式高湯為基底，推出特色義大利麵與和風甜點。

他們的意大利麵主要分為「湯式義大利麵（かけパスタ）」與「沾麵式義大利麵（つけパスタ）」，利用以鯛魚、鯖魚、竹筴魚、圓鰯等8種食材獨家調配的高湯，把日本料理與洋式義大利麵結合起來，帶來全新風味的料理。

像是這道明太子海苔奶油湯式義大利麵，先以拌麵的方式享用，吃了一半後再加高湯變成湯麵，可以享受到兩種口味！

所有高湯義大利麵還附自家製豆腐吃到飽。豆腐所使用的大豆也相當講究，大豆味道十分濃郁，可以搭配醬油、鹽、麻油等一起品嚐，沒想到豆腐和義大利麵的組合也很合適！

おだしもん 横浜ポルタ店

地址：神奈川県横浜市西区高島２丁目１６番B１号

營業時間：7:00～23:00



+ 2

4. 鴨そば さわ田 ヨドバシ横浜店

隱藏在橫濱友都八喜地下美食街的拉麵店，主打鴨肉湯頭拉麵，以鴨骨與知名品牌雞「大山雞」整隻熬製而成的濃厚雞清湯，入口瞬間即可感受到濃郁卻清新的鴨肉及雞肉風味。

他們連麵條及叉燒也非常講究，使用嚴選小麥製作全粒粉中細麵，帶有彈性與滑順口感。配以山形縣的豬肉製作的叉燒，經低溫烹調後口感濕潤柔嫩，跟帶有鮮味的湯頭特別搭。如果不喜歡太油膩的湯頭，那一定要來嚐嚐這家拉麵！

鴨そば さわ田 ヨドバシ横浜店

地址：神奈川県横浜市西区北幸１丁目２−７ ヨドバシカメラマルチメディア横浜 B2F

營業時間：11:00~21:45



5. UNI COFFEE ROASTERY 横浜ジョイナス店

橫濱發跡的咖啡館兼烘焙店 UNI COFFEE ROASTERY，他們在橫濱及神奈川縣內開設了很多分店，像是紅磚倉庫、元町區，而在橫濱車站周邊當然也有店舖。

他們嚴選從產地直送的咖啡豆，並在店內進行烘焙，咖啡風味濃郁，同時兼具輕盈口感與果香特色，喜歡喝咖啡的話一定要來試一試！

除了咖啡，他們的甜點選擇也很豐富！從流行的生甜甜圈到可麗露、布丁、巴斯克起司蛋糕等等，賣相和味道都很不錯。難得來到了橫濱，想要喝咖啡休息一下的話，比起到處都有的連鎖品牌，不如試試這家在地的咖啡店吧！

UNI COFFEE ROASTERY 横浜ジョイナス店

地址：神奈川県横浜市西区南幸1-5-1 相鉄ジョイナス 2F

營業時間：10:00 – 21:00



+ 5

6. 橫濱DRA 7

DRA是東京人氣義式酒吧品牌，而這家DRA 7就位在橫濱車站的NEWoMan商場內。他們午餐時段會提供義大利麵套餐，晚上則主打酒吧形式。

雖然店面不算很大，但環境舒適有質感，比傳統居酒屋要時尚，是很多年輕人、女生去喝酒用餐的選擇。

他們提供提供義大利麵、披薩等洋式料理，以及多種下酒小菜，並有日本酒、紅酒、沙瓦等種類豐富酒款可供選擇。

很多菜式賣相美觀又特別，例如上圖的沙拉竟然在上桌時灑上醬汁做的刨冰，或是熱呼呼的鐵板上放上漢堡排及意式燴飯，上菜時都會讓人想要拍照打卡！

橫濱DRA 7

地址：神奈川県横浜市西区南幸1-1-1 ニュウマン横浜 8F

營業時間：11:00 – 22:00



7. 餃子と〆の店 Nood e

這家同樣位在NEWoMan商場內的餐廳，表面看起來就像是普通拉麵店，一張吧桌設有多個座位，但再往來走原來還有一個門口，在仿如酒吧的時尚環境中提供聖代等甜點。

「Nood e」是一間主打餃子與收尾料理的特色餐廳，店名源自「Noodle」少了一個「l」，象徵由「Lady」來補足，同時以「〆（收尾料理）」為概念，讓客人在聚餐或小酌後，能用一碗拉麵或甜點完美結束一餐。

雖然稱作收尾料理的店，但直接來用餐當主食完全沒問題！他們的拉麵非常講究，其中「雞與鴨的木桶熟成醬油拉麵」使用木桶熟成三年的濃口醬油來製作湯頭，搭配豬五花叉燒與鴨肉，風味濃郁。

除了拉麵，餃子也是必吃料理，他們提供多種特色餃子，例如以蔬菜為主、無蒜的清爽系餃子，以醋與胡椒品嚐的不沾醬餃子、加入青辣椒與香草、或帶有花椒麻辣風味的創意餃子等等，都是比較少見的口味。

吃完拉麵和餃子，還要來滿足一下甜點胃！他們提供使用當季水果製作的聖代，看到這賣相就知道層次非常豐富，據說每一杯聖代裡都精心放入約20種不同食材，以餅乾、果凍、鮮奶油等各種口感的食材層層堆疊，一口可同時品嚐到酥脆、滑順的驚喜組合！

餃子と〆の店 Nood e

地址：神奈川県横浜市西区南幸1-1-1 ニュウマン横浜 8F

營業時間：11:00 – 22:00



港未來地區推薦美食・咖啡廳

8. 大德壽 横浜みなとみらい店

橫濱關內的老字號燒肉店「大德壽」在港未來 Colette Mare商場開幕的分店。店內時尚氣派，可以舒適地享用燒肉。店鋪位於7樓，在靠窗的位置更可看到橫濱的美麗景色。

他們提供不同燒肉套餐，或是可以選擇單點。提供來自日本各地、講究肉質的高品質和牛，從厚切和牛、特選和牛，或是稀有部位都有，可以品嚐到油花細緻的頂級牛肉。

套餐的CP值也很高，像是最便宜的休閒套餐，7150日幣有15道料理，從前菜的綜合泡菜及涼拌菜、韓式蔬菜沙拉，到收尾的冷麵、甜點都一次過享用。牛肉會一道道上菜，包括牛舌、牛三角肉、上等里肌、橫隔膜、臉頰肉等不同部位，還有沙朗壽喜燒，蒜香油浸大腸的特色吃法。

牛肉烤過後外層微微焦香、內裡依然柔嫩多汁，無論是厚切的滿足口感，還是薄片入口即化的細膩，都叫人感到滿足！

大德壽 横浜みなとみらい店

地址：神奈川県横浜市中区桜木町1-1-7 コレットマーレ桜木町 7F

營業時間：星期一~四、日11:00 – 22:00，星期五~六、假日11:00 – 23:00



+ 6

9. 水信Fruit Parlor Labo

同樣是位在Colette-Mare商場內，這家由橫濱老字號水果店「水信」打造的甜點咖啡廳，使用日本國產水果，提供各種高品質水果甜點。

店內採光明亮、風格簡約，自然光灑落的空間讓人感到放鬆舒適，可以在這裡享受悠閒時光。

他們主打水果聖代與水果三明治。綜合水果聖代把蘋果、哈密瓜、橙子、草莓、奇異果等多種精選水果齊聚一杯，色彩繽紛，看起來就超有滿足感。杯中還藏有兩種自家製冰淇淋，酸甜清爽的味道能更突出水果的清甜。

至於水果三明治有綜合口味和當季限定水果，像是冬季及春季的草莓、夏季的桃子等等。以柔軟的麵包夾著滑順奶油與新鮮水果，鮮奶油還是特別調製，更能突顯水果的美味！

水信Fruit Parlor Labo

地址：神奈川県横浜市中区桜木町1-1-7 Colette-Mare 2F

營業時間：11:00 – 21:00



10. VANILLABEANS THE ROASTERY

Vanilla Beans是橫濱的精品巧克力（朱古力）品牌，他們在日本擁有6間分店，其中一家就位在Hammer Head設施內，不只能購買巧克力，還設有咖啡廳可以在店內享用甜點與飲品。店內空間寬敞，有超過70個座位，天氣好的日子推薦可以坐在陽台的位置，邊看海景邊吃甜點！

他們主打「Bean to Bar」，即是從可可豆開始來製作巧克力，更能呈現不同產地可可豆的風味差異。以優質的巧克力來製作甜點及飲品，味道特別香醇濃郁，入口會嚐到可可豆的果香及淡淡果酸，甜味與微苦交織。

甜點種類也很豐富，從聖代、熔岩巧克力蛋糕、甜甜圈到蛋糕，還有各種適合當伴手禮的手工巧克力與烘焙點心，可以盡情品嚐巧克力的滋味。

VANILLABEANS THE ROASTERY

地址：神奈川県横浜市中区新港2-14-1 横浜ハンマーヘッド 2F

營業時間：11:00 – 20:00



元町地區推薦美食・咖啡廳

11. えの木てい 本店 (Enokitei)

這是橫濱很有名的西式甜點店，本店位於橫濱山手一帶少數保留下來的西洋館，以超過150年的古董家具打造，店內有著濃厚的復古氛圍，就像穿越到歐美電影的場景中一樣。因為很受歡迎，所以也經常要排隊等候位置，建議早點到訪。

在典雅的空間中可以品嚐生起司蛋糕與英式司康等經典甜點，還有使用當季新鮮水果製作的各式蛋糕，還有週末限定推出的水果塔與千層酥，甚至豪華的三層架下午茶！

蛋糕款式比較傳統，賣相也不是特別花巧，但味道細緻。鮮奶油風味甜度明顯卻不膩，恰到好處，搭配咖啡或紅茶，能好好享受優雅時光！

えの木てい 本店

地址：神奈川県横浜市中区山手町89-6

營業時間：平日12:00 – 17:30、週末及假日 11:30 – 18:00



+ 2

12. 新格蘭飯店The Cafe

新格蘭飯店作為國際都市橫濱的迎賓館，過去曾接待過道格拉斯·麥克阿瑟、貝比·魯斯、查理·卓別林等眾多世界級名人。歐式風格裝潢優雅迷人，是當地頂級的飯店。

而它的餐廳更是「多利亞焗飯」、「拿坡里義大利麵」以及「布丁聖代」三種日本知名洋食料理的發源地！當時廚師為了招待外國客人而特別設計的料理，慢慢流傳到日本全國，而現在於飯店內的The Cafe都可以吃到！

The Cafe餐廳非常人氣，經常都要排隊，如果沒有事先預約，要有等1~2小時的準備。不過等候時也可以去他們的大堂及庭園欣賞美麗的建築。

說到多利亞焗飯，可能很多人會馬上聯想到家庭餐廳薩莉亞Saizeriya。其實是飯店的初代主廚為了一位身體不適的外國客人，即興構思出「容易入口、滑順好吞嚥」的料理而誕生，以溫潤濃郁的白醬搭配米飯，跟平常吃到鋪滿起司的濃郁味道不同，有著另一種風味。

想要嚐嚐這些日式洋食的原始味道，就一定要來朝聖一下！

新格蘭飯店The Cafe

地址：神奈川県横浜市中区山下町10 ホテルニューグランド本館 １Ｆ

營業時間：10:00 – 21:30



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