新皇崗口岸交通優惠｜九巴最高回贈$40！城巴：首程市區路線免費

新皇崗口岸｜新皇崗口岸今日（12日）正式啟用！運輸署早前公布7條直達口岸專營巴士路線，涵蓋多個地區。九巴及城巴分別推出轉乘優惠，其中九巴聯同八達通推出首月限定推廣，在活動期間，使用八達通乘搭B10、B11或NB73往返新皇崗口岸滿4程，即可享高達$20增值額回贈，最多可獲兩次回贈，即合共高達$40！想知更多？即看下文！



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新皇崗口岸｜九巴、城巴推出多項轉乘優惠

新皇崗口岸聯檢大樓於今日（12日）正式啟用，運輸署早前公布，九巴及城巴將同步開辦合共6條全新口岸專線，分別覆蓋香港、九龍及新界多個地區，並推出多項轉乘優惠吸引乘客。

新皇崗口岸聯檢大樓於今日正式啟用。（夏家朗攝）

新皇崗口岸｜九巴推「搭兩程 俾一程」轉乘優惠

九巴方面，新開辦的3條路線分別為B10（葵芳葵翠邨至新皇崗口岸）、B11（天水圍天富至新皇崗口岸），以及通宵服務的NB73（沙田市中心至新皇崗口岸）。為方便市民，九巴就超過百條指定路線推出「搭兩程 俾一程」轉乘優惠，兩程車資中較低一程可獲減免，乘客可善用大欖隧道轉車站或新田公共運輸交匯處進行無縫接駁。

九巴推出「搭兩程 比一程」轉乘優惠，兩程車資中較低一程可獲減免。（資料圖片）

新皇崗口岸｜用八達通乘搭最高可回贈$40

此外，九巴亦聯同八達通推出首月限定推廣，由10月12日至11月11日期間，年滿12至64歲的八達通用戶只需於指定活動專頁登記八達通卡號碼，並使用該卡乘搭B10、B11或NB73往返新皇崗口岸滿4程，即可享高達$20增值額回贈。每位合資格用戶於活動期間最多可獲兩次回贈，即合共高達$40。

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新皇崗口岸｜城巴：首程市區路線免費

城巴方面則特別推出「一口價」轉乘優惠，乘客由港島各區出發，搭乘城巴市區線再轉乘B13號線，全程總車費只需$27.6，相當於首程市區路線免費。

城巴B13號線。（城巴網頁截圖）

新皇崗口岸交通｜7條專營巴士路線

想知有甚麼巴士路線直達新皇崗口岸？即往下看！

巴士路線【1】九巴B10——葵青/大欖轉乘專線

九巴B10由新皇崗口岸往返葵芳葵翠邨，途經葵芳、青衣及大欖隧道轉車站。（車資$12.1）全日服務（06:00至24:00），全程行車時間預計約45分鐘，由大欖隧道轉車站往新皇崗口岸就只需約20分鐘。

巴士路線【2】九巴B11——天富往返新皇崗口岸路線

九巴B11由新皇崗口岸往返天富巴士總站，途經新田公共運輸交匯處、元朗市中心、天水圍。（車資$10.5）。

巴士路線【3】嶼巴B12——烏溪沙往返新皇崗口岸路線

嶼巴B12由新皇崗口岸往返烏溪沙站公共運輸交匯處，途經新田公共運輸交匯處、大埔廣福巴士轉車站、科學園、馬鞍山。（車資$21）

巴士路線【4】城巴B13——小西灣(藍灣半島)往返新皇崗口岸路線

城巴B13由新皇崗口岸往返小西灣，途經新田公共運輸交匯處、大欖隧道轉車站、西區海底隧道轉車站、北角、西灣河、柴灣。（車資$27.6）

巴士路線【5】城巴B14——啟德體育園專線

城巴B14由新皇崗口岸往返啟德世運道，途經啟德體育園、大欖隧道轉車站；服務初期只提供每日上、下午繁忙時段服務。（車資$20.8）

巴士路線【6】城巴B15——屯門/洪水橋周末專線

城巴B15由新皇崗口岸往返青山灣，途經洪水橋、屯門市中心、屯門站、屯門南，只於星期六、日及公眾假期提供日間服務。（車資$15.5）

通宵巴士路線【1】九巴NB73——沙田/上水通宵線

九巴NB73由新皇崗口岸往返沙田市中心，途經新田公共運輸交匯處、上水站、大埔廣福道、沙田市中心。（車資$22.6）

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