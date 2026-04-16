東京車站手信人氣TOP 10　第五名是1957年創業老牌西點店｜附價格

東京車站是許多人來到東京或離開東京時必會經過的地點之一，在這裏也有非常多各種伴手禮（手信）專賣店，各櫃位更換及推陳出新的速度非常快速也時常與時俱進，想要買到時下最新最具話題性的伴手禮，來這裏就對了！



這次要介紹的是位於東京車站八重洲北口的「東京禮物調色盤（東京ギフトパレット）」人氣排名前十名的商品，快記入你的必買清單中吧！

東京車站人氣手信推薦

10. ALMOND TOKYO／Bon Napoleon

ALMOND TOKYO是間以販售拿破崙派為主的伴手禮店，其中以拿破崙派為發想推出的「Bon Napoleon（ボン・ナポレオン）」也是除了經典拿破崙派外的人氣商品。

在酥脆的派皮之間夾著清爽的白巧克力（朱古力）奶油和酸甜的冷凍乾燥草莓，口感豐富多變化。

ボン・ナポレオン／Bon Napoleon

參考售價（含稅）：2個入 570日圓；6個入 1,350日圓；12個入 2,700日圓

OFFICIAL SITE：http://www.roppongi-almond.jp/almondtokyo.html



9. C3 TIRAMISÙ／烤的TIRAMISÙ

CCC TIRAMISÙ是知名甜點店CCC在東京車店開設的子品牌，專門販售各種風味的提拉米蘇。而其中的特色之一就是「烤的提拉米蘇（焼きティラミス）」，有別於一般提拉米蘇濕潤滑順的口感，金黃酥脆的口感令人食慾大開。

雖然是烤制的，但其口感仍保有濕潤。其中大量使用北海道產生牛奶製成的馬斯卡彭乳酪，並用特製機器慢慢地將咖啡醬汁注入其中，就像是在吃著提拉米蘇風味的烤小蛋糕一般。

焼きティラミス／烤的提拉米蘇

參考售價（含稅）：6個入 1,188日圓；8個入 1,512日圓；12個入 2,376日圓；18個入 3,564日圓

OFFICIAL SITE：https://ccc-c3.jp/



8. 岡田謹制 あんバタ屋／紅豆奶油費南雪

岡田謹制紅豆奶油屋（岡田謹制 あんバタ屋）的最強人氣商品是紅豆奶油麵包豆餡是選用產自北海道千歲的襟裳紅豆（えりも小豆），淋上順口的奶油後充份攪拌而成。

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豆餡和奶油就是主角，併力求讓包裹著它們的外層面包體入口即化。而「紅豆奶油費南雪（あんバタフィナンシェ）」是一款融合了和風與西式糕點的糕點精髓所誕生的原創商品，喜歡日式紅豆餡跟法式費南雪的你，一定要來試試！

あんバタフィナンシェ／紅豆奶油費南雪

參考售價（含稅）：6個入 1,620日圓

OFFICIAL SITE：https://anbataya.jp/



7. CLUB HARIE e-challenge／MIMI

CLUB HARIE是一家以販售年輪蛋糕聞名的甜點品牌，招牌商品當然是各種口味的「年輪蛋糕（バームクーヘン）」。

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但在這間CLUB HARIE e-challenge店面最為知名的品項卻是年輪蛋糕從圓木上切下來後所留下的「耳朵」部分，由於是邊緣處的部份，所以每一塊的形狀都會參差不齊，但美味卻是分毫不減。

MIMI

參考售價（含稅）：SMALL 3個入 972日圓；MIMI REGULAR 2個入 1,296日圓

OFFICIAL SITE：https://clubharie.jp/



6. VANILLABEANS THE ROASTERY TOKYO／ CHOCOLAT & PARIS TROIS

排名第六的是發源於東京橫濱「VANILLABEANS THE ROASTERY TOKYO」所販售的經典商品組合「CHOCOLAT & PARIS TORIS（ショーコラ＆パリトロ）」。

「CHOCOLAT」是夾著香脆餅乾的濃郁生巧克力。「PARIS TORIS」是一款自創的小巧克力蛋糕，由三層巧克力層疊而成，酥脆、融化、濕潤的三種口感巧克力完美融合，令人難以抗拒。

ショーコラ＆パリトロ／CHOCOLAT & PARIS TORIS

參考售價（含稅）：4個入 1,728日圓；8個入 3,456日圓；16個入 6,912日圓

OFFICIAL SITE：https://www.vanillabeans.yokohama/



5. FRANCAIS／享受水果的千層酥 綜合

排名第五的是1957年創業的老牌西點店FRANÇAIS（フランセ）的「享受水果的千層酥 綜合（果実を楽しむミルフィユ詰合せ）」。

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基本經典款的巧克力千層酥由216層細緻的餅皮和順滑的奶油夾心製成，再裹上一層巧克力醬，本來就讓人慾罷不能一口接一口。在加上了清爽的水果和濃郁的堅果後，更是令人愛不釋手，想一次獨享一盒。

果実を楽しむミルフィユ詰合せ／享受水果的千層酥 綜合

參考售價（含稅）：8個入 1,620日圓；12個入 2,268日圓；16個入 3,024日圓、32個入 5,400日圓

OFFICIAL SITE：https://sucreyshopping.jp/francais



4. PISTA ＆ TOKYO／開心果夾心餅乾 綜合

排名第四的是開心果甜點專賣店「Pista＆Tokyo」的「開心果夾心餅乾 綜合（ピスタチオサンド アソート）」。

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一盒中包含兩種口味：將開心果口味的巧克力和餅乾融合在一起的「開心果＆開心果（ピスタチオ＆ピスタチオ）」和添加了覆盆子巧克力的「開心果＆覆盆子（ピスタチオ＆フランボワーズ）」。精緻的包裝設計也是讓人想買來作為伴手禮的魅力之一。

ピスタチオサンド アソート／開心果夾心餅乾 綜合

參考售價（含稅）：10枚入 2,268日圓；14枚入 3,186日圓；22枚入 5,022日圓

OFFICIAL SITE：https://www.pistaandtokyo.jp/



3. TOKYO BANANA／皮卡丘造型東京香蕉

排名第三的是「皮卡丘東京香蕉（ピカチュウ東京ばな奈）」，TOKYO BANANA的商品已經多年都是日本經典伴手禮之一，而來到東京車站當然要買點只有這裏才買得到的造型款。

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蓬鬆的皮卡丘圖案海綿蛋糕，內餡是入口即化的香蕉卡仕達醬。

ピカチュウ東京ばな奈「見ぃつけたっ」バナナのみ風（皮卡丘東京香蕉「找到啦！」只有香蕉風）

參考售價（含稅）：4個入 842日圓；8個入 1,512日圓；12個入 2,149日圓

OFFICIAL SITE：https://www.tokyobanana.jp/



2. Butter Butler／奶油費南雪

費南雪一直是近年在日本非常受歡迎的法式甜點之一，東京裏也不乏販售費南雪的名店，但若是沒時間前往各處購買，在東京車站及羽田機場都買得到的就是這款排名第二的是「Butter Butler（バターバトラー）」的「奶油費南雪（バターフィナンシェ）」。

Butter Butler是間販售以奶油為主要原料的甜點品牌，其中這款奶油費南雪就是店內的招牌，它採用歐洲發酵奶油和法國蓋朗德鹽精心製作而成，外脆內軟，香氣四溢，精緻又美味。

バターフィナンシェ／奶油費南雪

參考售價（含稅）：4個入 1,080日圓；8個入 2,160日圓；12個入 3,240日圓



1. BRULEE MERIZE／BRULEE CREAM TART

排名第一的是以販售「焦糖布蕾」為主題的甜點品牌「BRULEE MERIZE（ブリュレリゼ）」的「焦糖布蕾奶油塔（ブリュレクリームタルト）」。這款焦糖布蕾奶油塔已連續兩年榮登榜首，成為東京車站「新必買伴手禮」。

塔皮在小巧的模具中烘烤而成，內餡是濃郁的卡仕達醬般的奶油，散發著馬達加斯加香草和朗姆酒的芬芳，口感醇厚。表面用噴槍明火烘烤後，酥脆的口感和濃郁的香氣令人回味無窮。此外，它也因常温下可長期保存而廣受歡迎。

ブリュレクリームタルト／ 焦糖布蕾奶油塔

參考售價（含稅）：5個入 1,134日圓；8個入 1,814日圓；12個入 2,721日圓

OFFICIAL SITE：https://www.bruleemerize.jp/



要去日本旅遊的你，快來更新東京車站的伴手禮購買清單吧！

東京車站的知名甜點伴手禮不是只有 PRESS BUTTER SAND或New York Perfect Cheese，即將要出發的你趕緊更新手中的伴手禮清單吧！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】