深圳好去處｜5個人少景美的打卡點　海邊古剎/林間火車/童話小鎮

對遠方的想象不必跋涉千里。



不用出市，不用遠行，在深圳的街巷與山海間，藏着5處風格迥異的小眾秘境。

中世紀古堡教堂、山海古剎、多巴胺歐式小鎮……一鍵解鎖N種異域畫風，周末就能輕鬆奔赴。

1. 龍崗天主教堂：隱匿山坡的中世紀古堡

在龍崗靜謐的小山坡上，藏着一座鮮為人知的天主教堂。

宏偉莊嚴的穹頂之下，是夢幻通透的彩色玻璃窗；帶着斑駁質感的石質外牆，在日光與樹影交錯間沉澱着沉靜的氣息。

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緩步走在教堂外圍，彷彿一秒穿越到中世紀的歐洲小鎮，遠離城市的喧囂，只剩莊重與安然。

因為地處偏僻，這裏鮮有遊客踏足，像被時光遺忘的靜謐角落。目前教堂外部免費向公眾開放，無需預約就能沉浸式感受古堡氛圍。

龍崗天主教堂

地址：龍崗區龍西社區清水巷天主教堂路1號

門票：免費參觀（內部僅彌撒時間開放）

交通：地鐵16號線盛平站C口，步行2.2公里或打車前往

開放時間：9:00-17:00



2. 東山寺：山海環抱的百年古剎

始建於明朝洪武二十七年的東山寺，距今已有六百餘年歷史。這座嶺南古剎是深圳少有的「臨海古剎」，自帶一股遠離都市的避世異域感。

它坐落在大鵬所城東面的龍頭山南麓，三面環山、一面臨海，藏在山海之間格外清靜。

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沿着寺旁石階拾級而上，步行十分鐘就能登頂俯瞰整片湛藍玻璃海——寺內是誦經低語與風動風鈴的禪意，寺外是潮起潮落的遼闊海景，一靜一動，皆是治癒。

整座寺廟依山而建，院落錯落有致。清水石牆、琉璃黃瓦，搭配精美的旋子彩畫與鎏金瑞獸，盡顯中式建築的恢弘典雅，禮佛之餘也能沉浸式感受東方美學。

東山寺

地址：深圳大鵬新區東山寺

門票：免費

開放時間：8:30-17:30



溫馨提示：

1.進門可免費領香，參觀請勿大聲喧嘩；

2.寺內提供齋飯，午間（11:00-12:00）、傍晚（16:00-17:00）可隨喜食用。



3. 粵海城．金啤坊：復古工業風藝術街區

老深圳人記憶裏的金威啤酒廠，如今搖身一變成了工業風創意街區。

發酵車間、易拉罐車間、污水處理站等老牌工業建築被完整保留，可微醺、可賞藝、可潮逛、可拍照，是深圳獨一份的城市風景線。

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整個園區分為五大片區，每一處都藏着不同的出片驚喜。

A 區-星巴克眺望樓

磚紅色不規則建築，四層空間各有主題，藝術感與時尚感拉滿。

B 區-水泥立體迷宮

裸露的高聳混凝土結構，搭配獨棟工業風咖啡館，懷舊氛圍感十足。

C 區-巨型鳥籠

鑄鋁物件拼接而成的工業裝置，陽光透過縫隙灑落，光影構圖絕佳。

D、E 區-發酵罐筒倉

29個白色筒倉錯落排布，金屬球體點綴其間，通過旋轉樓梯與空中步梯串聯，是園區最具視覺衝擊力的打卡點。

縱橫交錯的管線、斑駁的紅磚廠房錯落分佈在各個片區，硬核工業質感與先鋒藝術創意碰撞，隨手定格就是辨識度拉滿的工業風大片。

金啤坊

地址：深圳粵海城・金啤坊

門票：免費，全天開放

交通：地鐵7號線太安站E口步行430米



4. 茶溪谷森林小火車：開往童話的林間列車

不用遠赴瑞士，在深圳就能坐上穿越時空的復古小火車，一路駛向童話小鎮。

無需購買景區大門票就能單獨乘坐。復古質感的車站彷彿哈利波特世界中的9¾站台，列車鳴笛出發，便一頭扎進漫山遍野的綠意裏。

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整趟環線約50分鐘，坐不過癮還能不下車續乘，慢悠悠晃上半天都沒問題。列車穿行在山林與湖泊間，陽光透過樹葉灑下斑駁光影，風裏都是草木的清香。

列車終點是歐式風情的童話小鎮，尖頂建築與彩色街巷，恍惚間已來到歐洲山野小鎮。

茶溪谷森林小火車

地址：深圳市鹽田區東部華僑城茶溪谷

門票：工作日30元（人民幣，下同）/人，周末及節假日50元/人

交通：地鐵2／8號線大梅沙站B口出站，換乘茶溪谷專線至「茶溪谷停車場」

營業時間：09:00-17:00



5. 梅拉尼亞小鎮：多巴胺歐式童話鎮

不用去歐洲，在深圳就能打卡滿是異域風情的彩色童話小鎮。由原世界之窗歐洲印象升級改造的梅拉尼亞小鎮，藏着滿滿的歐式浪漫。

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馬卡龍配色的沿街建築、復古質感的布拉格天文鐘、橙白相間的歐式教堂，還有綠皮列車小店與趣味文創街區，每一個轉角都像走進了童話繪本。

小鎮面積不大，但處處都是值得停留的細節，隨手一拍都是異域風大片。

梅拉尼亞小鎮

地址：世界之窗梅拉尼亞小鎮

門票：免費

交通：地鐵1號線世界之窗站H1口直達

開放時間：全天開放



在熟悉的城市裏，遇見不一樣的驚喜。

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