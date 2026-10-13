深圳好去處｜深港花卉中心逛花店/淘瓷器/歎花茶　附4間美學小店

把秋日的自然感打包回家，逛花店，淘器物，喝熱茶。



來深圳這個藏在城市角落的鬆弛秘境，不只為了買花，逛逛這些長在植物裏的美學小店，收穫一整天的鬆弛。

本期目的地：深港花卉中心

慢逛寶藏植物系街區

在西麗紮根十四年的深港花卉中心，沒有八卦嶺那樣高的知名度，卻憑着實在的價格與齊全的品類，成了南山人心照不宣的私藏好去處。

懂行的人都知道，想挑狀態飽滿、價格公道的綠植，來這裏總不會空手而歸。

植物愛好者的天堂

近三百家商鋪沿着街巷錯落鋪開，盆栽、鮮切花、多肉、園藝工具一應俱全。每家店都有自己的選品心思與造景風格，慢慢逛下來處處有小驚喜。

性價比高，輕鬆實現鮮花自由

這裏的綠植大多明碼標價，多肉十元（人民幣，下同）五盆，小盆綠植低至數元，不用高昂預算，就能把鮮活的自然感，輕鬆帶回自家陽台。

藏着各類工作室＆咖啡廳

裏聚集了大量園林設計工作室與花園咖啡廳。每家店都有獨立的植物造景，人流也不多，逛累了隨時能拐進一家店歇腳，喝一杯熱花茶打發午後時光。

在這裏，給大家分享4家藏在綠意裏的寶藏美學小店，各有風格與景緻~

推薦4家必逛美學小店

1. 無用花店

顯眼的深藍色門頭帶着美式復古質感，在整條街上格外吸睛。

推門而入，錯落排布的沙漠植物鋪展開一片荒漠與田園交織的獨特氛圍。

像逛一座植物科普公園

仙人掌、塊根等各類沙漠植物品類齊全，每一株都貼心標註了學名與習性。

穿梭在綠植之間，像是翻開一本立體的植物圖鑑，連逛店都多了幾分探索的趣味。

軟裝靈感天堂

店內搭配了復古陶瓷、小眾香薰與進口原木家居，每一件選品都和植物的氣質相得益彰，店內軟裝隨手就能抄作業，把植物庭院搬回家中。

無用花店

地址：深港花卉中心M18號

營業時間：周一至周日9:00-19:00



2. 花與陶

店面走簡約大氣的路線，大面積留白襯着錯落的綠意，自帶克制又高級的審美質感。

不用預約，想進去逛、拍照都自在隨意，哪怕不買東西，也能收穫滿眼的綠意與舒展。

植物錯落有致，每一處都出片

店鋪按照不同主題劃分出獨立區域，蝴蝶蘭區雅緻舒展，森系下午茶區鬆弛治癒，田園綠植區充滿野趣。

植物疏密搭配得恰到好處，隨手定格都是乾淨有質感的畫面。

陶瓷花器，和綠植完美適配

店裏的手工陶瓷花器是一大特色，大多是簡約現代的設計，線條利落，釉色温潤質樸。

從挑選綠植到搭配花器，在這裏可以一站式完成，把自然與美學一併打包帶回家。

花與陶

地址：深港花卉中心J16

營業時間：周一至周日9:30-19:30



3. 烏鴉的花園

踏進室內，就像穿越進了一座歐式復古小莊園。

隨處可見的復古小擺件，每一處都透着鬆弛的浪漫感，難怪會成為很多女生專程奔赴的打卡地。

沉實的木質傢俱配着昏黃的燈光，自然光透過窗戶斜灑進來，落在每一件小物件上，質感格外動人。

治癒花茶角落

不用趕時間的話，找個角落坐下，點一杯熱花茶就能耗一整個下午。

眼前是層層錯落綠植，鼻尖是淡淡草木香，在這裏連呼吸都好像慢了半拍，是專屬於都市人的安靜避世角落，哪怕只是坐着發呆，都成了一件特別愜意的事。

自帶出片的戶外庭院

室外的庭院則圍繞着各類錯落排布的綠植，陽光從頭頂灑落，粗糲的植物輪廓與柔和光影交織，氛圍感很強。

烏鴉的花園

地址：深港花卉中心S區03-10號

營業時間：周一至周日9:00-19:00



4. 自由生長植物工作室

這是一間由主理人親手打造的園藝工作室，沒有刻板的商業佈局，景觀展示區、水吧、露台花園、茶室會客區......隨性排布，是一家文藝感十足的複合型空間。

被綠意包裹的森林小屋

每一寸空間都被植物輕輕填滿，沿着動線慢慢走，處處都有綠意環繞。

來到這裏會感受到一種避世的鬆弛感，綠意層層裹着視線，彷彿真的置身在遠離城市喧囂的自然深處。

還有概率偶遇店家的小貓小狗，慢悠悠地晃着尾巴，為這場慢逛添了幾分軟乎乎的小驚喜~

自由生長植物工作室

地址：深港花卉中心S05-1

營業時間：周一至周日10:00-19:30



不必遠赴山野，在城市裏就能擁有自然感的日常。

深港花卉中心

交通：

地鐵：號線留仙洞站F出口，打車前往

自駕：導航至「深港花卉中心」

提示：蚊蟲較多，建議提前做好防曬驅蚊



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