高雄美食｜六合夜市9大推薦　脆口爽滑鱔魚麵　料足鮮甜海鮮粥

本篇六合夜市必吃美食指南！位在高雄新興區的「六合夜市」是許多觀光客到高雄的必去景點，以多樣化的小吃聞名，六合夜市的營業時間為每天17:00-02:00，外地人想前往六合夜市可以搭乘高雄捷運到「O5R10 美麗島站」，走11號出口步行 5 分鐘即可抵達。



本文就替讀者們精選了9家到六合夜市必吃的美食，用老字號高雄味征服你的胃！

六合夜市美食推薦

+ 5

1. 鄭老牌木瓜牛乳

說到六合夜市就不能不提到這家「鄭老牌木瓜牛乳 」，販售多種新鮮果汁及果汁牛奶，攤位前面就擺滿新鮮水果，看起來超療癒～所有的飲料都是現點現打，招牌「木瓜牛奶」口味濃郁、口感滑順，入口滿滿木瓜及鮮奶香氣，絕對讓你不知不覺一口接一口喝光光！

鄭老牌木瓜牛乳

地址：高雄市新興區六合二路 1 號

時間：週一～週日 17:00-02:00

電話：07 286 3074



2. 鱔魚姐鱔魚麵

這家「鱔魚姐鱔魚麵」在網路上還有另一個名字「鱔魚哥鱔魚麵」，讀者們可以看照片認店家，這家鱔魚麵跟花枝麵都是網友推薦名單，鱔魚跟花枝都非常新鮮，吃起來沒有絲毫腥味、脆口爽滑，意麵吸附滿滿醬汁很入味，調味方面酸甜平衡的很剛好，來港都一定得吃一些海鮮的吧，這家不會讓你失望的！

鱔魚姐鱔魚麵（鱔魚哥鱔魚麵）

地址：高雄市新興區六合二路 16 號

時間：週一～週日 17:30-03:00

電話： 07 286 0010



3. 烤肉之家

「烤肉之家」可以說是六合夜市的代表美食了，也是在地人吃了幾十年的老味道，能夠在美食戰區生存這麼久就知道它一定有它的厲害之處，烤肉之家的攤位是一台小小的餐車，烤爐平台上一支支烤串堆成一座座小山，特色是「外焦內嫩」，烤料們裹上秘製醬汁加上老闆爐火純青的燒烤技術，造就出「外焦內嫩」的特色，網友們共同推薦烤黑輪片、烤雞腿是必點，由於烤肉之家人潮實在太多，建議讀者們可以先到這裡點完餐後，去逛完其他店家再回來，才不會等太久喔！

烤肉之家

地址：高雄市新興區六合二路 40 號

時間：週一～週日 17:00-02:30

電話：0953 135 182



4. 光頭老闆鐵板炒飯

「光頭老闆鐵板炒飯」時常吸引許多顧客圍觀，原因是老闆在鐵板上炒飯的手法非常華麗，看起來就像米粒在跳舞一般，特色是米粒粒粒分明，炒得很乾爽，配料有蔥花、蛋、肉絲，不會過於油膩，還吃得到淡淡鐵板香氣，簡簡單單卻非常美味！

光頭老闆鐵板炒飯

地址：高雄市新興區南台路 80 號

時間：週四公休、週一～週日 17:30-00:30



5. 莊記海產粥

「莊記海產粥」創立於1973年，在六合夜市已經50年了，有「六合夜市扛霸子之稱」！攤位前方擺滿各種海鮮，招牌海產粥裡面添加了多種新鮮海產，鮮蚵、魚肉、北極甜蝦、花枝、蛤蜊等等，還有香菜、蒜酥提味，湯頭滿滿海鮮甜味，而且莊記開到凌晨三點半，派對結束喝一碗鮮甜海鮮粥解酒，簡直太幸福！

莊記海產粥

地址：高雄市新興區六合二路 89 號

電話：0929 974 561

時間：週一公休、週二～週日 17:30-03:30



+ 5

6. 檸檬愛玉冰

位於六合夜市最尾端有一家無名的「檸檬愛玉冰」，這家檸檬愛玉民國 56 年就創立了，堅持選用高山野生愛玉子、純手工製作，古法讓愛玉產生天然果膠，口感滑溜順口，搭配新鮮檸檬汁，吃起來清爽解膩，在六合夜市吃完各大美食後吃一碗去去油膩超讚！

檸檬愛玉冰

地址：高雄市新興區六合二路 89-1 號

電話：0913 625 117

時間：週一～週日 00:30-03:00，18:30-00:00



7. 王牌傳統豆花

「王牌傳統豆花」的招牌是豆花，豆花吃起來綿密順口、豆香味濃郁，而且店家給的份量十分有誠意，特別推薦大家選料時可以選花生，他們的花生燉煮的很軟爛、香氣十足，搭配豆花超絕配，王牌的甜湯、加料豆花價格都落在 30～50 元，俗又大碗！

王牌傳統豆花

地址：高雄市前金區六合二路 89 號

電話： 0908 089 061

時間：週一～週日 18:00-04:00



8. 宏餅舖胡椒餅

「宏餅舖胡椒餅」老闆為了追求鮮嫩口感，將原本的豬後腿肉換成了前腿肉，選用了口感最靠近宜蘭三星蔥的蔥種，一咬下胡椒餅就可以吃到非常有誠意的肉塊而非肉末，蔥肉結合而成辛香美味的湯汁，瞬間充滿整個口腔；除了胡椒餅以外該家的起士薯餅也很強，同樣經過貼爐的方式碳烤，熱騰騰從酥脆的外皮咬下，甜甜鹹鹹超涮嘴，香濃的起士還會拔絲，非常一流！

宏餅舖胡椒餅

地址：高雄市新興區六合二路 40 號前

電話： 0920 761 701

時間：週一～週日 17:30-01:30



9. 東東迷你石頭火鍋

「東東迷你石頭火鍋」推薦給喜歡古早味乳瑪琳燒肉的讀者～老闆以乳瑪琳快炒食材後加入湯頭，因此火鍋吃起來有一股獨特的濃郁奶油香氣，如果想吃燒肉的話也可以點燒肉套餐，一樣以乳瑪琳烤肉，超懷舊的吃法又香又順口，讓人不知不覺多吃好幾碗飯！

東東迷你石頭火鍋

地址：高雄市新興區六合二路 72 之 2 號

電話：07 288 6876

時間：週一～週日 17:00-05:00



高雄六合夜市捷運、停車場、營業時間資訊

六合夜市營業時間為每天的 17:00-02:00，全年無休皆有營業，若要搭乘捷運前往六合夜市，可以搭乘紅線到「O5R10 美麗島站」，走 11號出口步行 5 分鐘即可抵達；若是要開車前往，可以停齊杉中山橫路停車場（收費：每半小時 30 元）或高雄中正自立停車場（收費：每半小時 30 元）；公車則可搭乘 12、52、60、69、72、92、100、218、248、301 至大港埔（中山一路）站下，左轉步行約 3、4 分鐘即可到達。

以上9家就是本次 JUKSY 為大家精選出的六合夜市必吃美食，下次去高雄知道吃甚麼才內行了吧！

FAQ

六合夜市地點？ 位於高雄市區六合二路上，靠近高雄捷運美麗島站。 六合夜市營業時間？ 17:00～05:00，各家店家各有不同營業時間。 六合夜市美食推薦？ 「鄭老牌木瓜牛乳 」、「烤肉之家」。

延伸閲讀：

2025 高雄夜市 5 大必逛推薦：必吃美食、營業時間、交通資訊一次看！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】