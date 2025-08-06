高雄旅遊｜美濃旗山交通、美食景點介紹　旗山老街香蕉愛好者必去

大家到高雄玩，是不是都會去駁二藝術特區、西子灣、美麗島捷運站這些景點呢？



其實高雄除了這些景點，美濃及旗山也相當值得一去；美濃充滿純樸客家風情、美濃粄條更是吃完會念念不忘的好滋味。旗山則是香蕉的故鄉，也有很多地方可以走訪哦！今天就來介紹美濃旗山的交通、附近景點跟必吃美食吧！

交通資訊

1. 左營高鐵站出發

➢美濃：左營高鐵站轉搭快捷公車（旗美國道快線E01），美濃站下車。

➢旗山：左營高鐵站轉搭快捷公車（旗美國道快線E01），旗山轉運站下車。



2. 高雄火車站出發

➢美濃：高雄火車站搭乘高雄客運（高旗美濃快線E28），於美濃站下車。

➢旗山：高雄火車站搭乘高雄客運（高旗美濃快線E28），於旗山轉運站下車。



3. 自行開車

美濃：

➢國道一號：路竹交流道下接184縣道至旗尾轉184甲縣道，即可抵達美濃。

➢國道三號：田寮接國十，在燕巢系統轉旗山，於旗山第二交流道下，即可抵達美濃。

旗山：

➢國道一號：國道十號往旗山燕巢東向行駛→國道十號底下交流道左轉→旗山市區。

➢國道一號：下路竹交流道接台28線往東（阿蓮方向）到底即可抵達旗山。

➢國道三號：下田寮交流道後→循184縣道往東走即可抵達旗山。



美濃附近景點

1. 美濃湖

美濃湖（彌濃湖）舊名為美濃中正湖，中間佇立了個小涼亭，隨手一拍都像一幅畫！美濃湖湖面波光粼粼，能夠清楚的看見白雲倒映在水面上，非常夢幻～因為景色優美、佔地相當廣，無論是在地人或遊客，都喜歡來這兒騎單車環湖吹吹風，十分愜意～是能夠停留許久的景點喔！

地址：高雄市美濃區民權路與泰安路交叉口附近

營業時間：24小時



2. 雙溪樹木園

雙溪樹木園裏有著獨一無二的熱帶雨林樹種，又被稱為熱帶植物聯合國；因為被兩條溪流所包圍而以雙溪命名，步道全長約1.5公里且海拔不高，舒適好走。

步道沿途會經過不同植披林立的步道以及生態水道、休憩平台等，也有附設停車場，建置的舒適完善，不要猶豫了～趕快來吸收芬多精吧！

地址：美濃區東北隅的廣林里

營業時間：24小時



3. 廣進勝油紙傘

提到美濃絕對會聯想到油紙傘，油紙傘是客家人的文化，也是當地相當重要的文化工藝，廣進勝油紙傘位於巷弄內的紅磚古厝，在這裏可以看到園區陳設了許多不同造型的油紙傘，來到這兒除了能夠直接購買油紙傘，也能盡情發揮創意DIY體驗一下油紙傘手工藝，太有趣了！

地址：高雄市美濃區民權路47號

營業時間：09:00-17:00



4. 美濃民俗村

美濃是一個極具客家文化特色且民風淳樸的地方，而美濃民俗村則集結著在地產業、紙傘、懷舊小物，展示著完整的客家文化。

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園區內除了有美食館販售各式美食，也有擂茶館可以體驗擂茶現磨DIY，還可以現搗麻糬，非常吸引人～

地址：高雄市美濃區中山路二段421巷80號

營業時間：08:30-17:00（假日營業至17:30）



5. 美濃客家文物館

美濃客家文物館門口的油紙傘造景，多是遊客們喜愛前來拍照打卡的好地標，不過美濃客家文物館館內更是豐富，展覽著各式客家文物、故事等等，也有熱情的導覽員提供詳細的客家文化導覽。

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館內二樓還有兒童探索區，以客家文化為主題，讓小朋友們好好放電！非常適合親子到訪喔！

地址：高雄市美濃區民族路49-3號

營業時間：09:00-17:00（周一公休）



旗山附近景點

1. 旗山車站——糖鐵故事館

旗山車站相當特別，原是台灣旗山糖廠的營業線，隸屬於旗尾線，是以前糖業鐵路相當重要的車站之一。

這座融合了歐式及日式風格的木造建築經過修復之後，現在保存的相當良好，是許多顧客來到旗山會順道來走走的地方，園區裏可以見到甘蔗板車、比利時制蒸汽機車頭等相當復古的陳設，還有導覽能夠帶你們更認識旗山車站唷！

地址：高雄市旗山區中山路1號

營業時間：平日10:00-18:00；假日10:00-19:00（周二公休）



2. 旗山孔子廟

旗山孔子廟是全東南亞佔地面積最大的孔子廟，前身為日治時期興建的旗山神社，後來建築遭到破壞重新維護翻修，就成了現在的旗山孔子廟啦～

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旗山孔子廟位在旗山的鼓山公園內，由於建築宏偉壯觀讓整體感到加倍神聖與氣派。這邊也相當適合拍照，怎麼拍都美，穿古裝來拍更是符合情境啦！

小提醒：從山腳下須走五百階階梯才能抵達喔！（值得啦～）



地址：高雄市旗山區鼓山公園1號

營業時間：09:00-17:00（周一公休）



3. 旗山神社遺址

旗山神社遺址和旗山孔子廟一樣位於鼓山公園，而旗山孔子廟位於後殿，爬完此神社遺址就能夠抵達後殿的孔子廟，這座神社雖被拆除（只剩下牆壁上2D的神社了），但石階、石燈籠還保有一些日治時期神社的意象，完全是個適合散步的好地方喔！

旗山神社雖被拆除（只剩下牆壁上2D的神社了），但石階、石燈籠還保有一些日治時期神社的意象（misameng_@Instagram）

走完五百階階梯就可以看見孔子廟、眺望整個旗山平原囉！

地址：高雄市旗山區永福街55巷

營業時間：24小時



4. 旗山地景橋

旗山地景橋橫跨楠梓仙溪，全長約五百公尺，原是早期運糖的舊鐵橋，後來政府修建成現在的旗山地景橋，提供行人及單車行走，很貼心的是人行道和單車有分道哦～不僅是在地人通勤的通道，也是讓觀光客悠閒放鬆的好景點！

旗山地景橋原是早期運糖的舊鐵橋，後政府修建成現在的旗山地景橋，提供行人及單車行走（ching_11.2@Instagram）

到了秋天橋下會長出整片白茫茫的芒草，非常美～

地址：高雄市旗山區中華路上（旗山麥當勞對面）

營業時間：24小時



5. 旗山老街

因為旗山盛產香蕉，有著香蕉王國的美名；而這條充滿巴洛克建築的旗山老街就販售著各式香蕉的產品，從煎餅、蛋糕、蛋卷、飲品等香蕉美食應有盡有，完全是香蕉愛好者的天堂！

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除了香蕉產品之外，也有許多餐廳及特色小店，短短一條街除了古色古香的建築，還彙集了這麼多美食及店家，實在是太好逛啦～

地址：高雄市旗山區中山路

營業時間：09:00-19:50



6. 田寮月世界地景公園

若要前往旗山美濃遊玩，一定要安排去一下附近的田寮月世界地景公園！月世界以「惡地」的地形景觀聞名，因為高鹼性的白堊土不適合草木生長，所以形成了很像月球表面的景觀，親眼瞧見非常壯觀又難以置信啊！

田寮月世界地景公園：地形因為高鹼性的白堊土不適合草木生長，所以形成了很像月球表面的景觀（ching_11.2@Instagram）

園區內有規劃完善的步道、泥岩地質生態解說中心，來這兒走走保證大開眼界。

地址：高雄市田寮區月球路34號

營業時間：24小時



美濃旗山必吃美食👇👇👇

1. 林家粄條

提到美濃美食就一定要介紹好吃的粄條給大家，這條街由於賣粄條的店家相當多，又被稱為美濃粄條街。這家「林家粄條」也位在粄條街，已經有將近六十年的歷史，是許多網友推薦的粄條店；除了粄條必點，另外還有花生豆腐、客家小炒、薑絲炒大腸，都是客家菜中經典之經典，必吃！

地址：高雄市美濃區美興街25號

營業時間：平日10:00-20:30；假日10:00-21:00（周二公休）



2. 旗山秀明豬心冬粉

旗山秀明豬心冬粉位於旗山老街，是在地相當知名的老店，推薦給喜歡古早味的朋友！這家店的肉燥飯被評比選入高雄前十名的肉燥飯，來這邊必點一碗肉燥月見飯，香Ｑ飽滿的米粒搭配偏瘦的肉燥，最後以一顆半熟蛋點綴，入口後香氣直接在嘴巴里爆開～別忘了來上一碗豬心湯，完全大大滿足。

地址：高雄市旗山區永平街41號

營業時間：07:30-15:30（周一公休）



3. 益銘號手打蕎麥麵

在地人強推的益銘號手打蕎麥麵，店內佈置得很日式，販售的品項包含涼麵、各式面類、湯品、涼拌小菜以及滷味，麵食為店家手打自制，店家用心、客人安心（咦～這是甚麼slogan？）而店裏的熱門餐點就是吃起來又Q又清爽的蕎麥麵及特別的綠藻涼麵，來到旗山別錯過囉！

地址：高雄市旗山區復新東街13號

營業時間：11:00-14:30，17:00-20:00（周一公休）



4. 旗山糖廠紅豆酵母冰

旗山糖廠的前身是高砂製糖旗尾製糖所，現在則是一個觀光的休閒廣場並販售台糖的冰品，是許多人旅途的熱門休息站；旅人們最喜歡來旗山糖廠吃一碗最火紅的紅豆酵母冰，濃郁的紅豆搭配招牌酵母冰，完全是讓人意猶未盡的美味！

地址：高雄市旗山區忠孝街33號

營業時間：08:30-17:30



5. 月亮香蕉冰紅茶

香蕉控們，一聽到香蕉搭配紅茶，這麼特別的香蕉特色飲品一定要手刀衝去喝！還沒喝的時候很難想像是甚麼滋味，沒想到喝起來非常搭啊～非常順口，一口接一口，紅茶被淡淡的香蕉香氣點綴，絕對必喝！

地址：高雄市旗山區中山路49號

營業時間：平日10:00-19:00；假日09:00-20:00



一起玩高雄！高雄住宿推薦

1. 和逸飯店——高雄中山館

和逸飯店——高雄中山館位在熱鬧的三多商圈，距離MLD台鋁只需3分鐘車程，附設免費停車場，沒開車也不用擔心，位置就在捷運三多商圈站旁，前往高雄火車站僅有3站的距離。

交通方便外，想要吃東西、買東西，商圈、百貨公司就在附近！樓頂餐廳還能欣賞高雄270度美景，絕對是玩高雄的最佳住宿選擇！

附近景點：三多商圈、高雄市立圖書館總館、MLD台鋁

訂房網評價：8.9/10分（agoda）



2. 高雄城市商旅駁二館

高雄城市商旅駁二館從鹽埕埔捷運站步行大約5～7分鐘就能抵達，酒店對面設有公用停車場，走路就能到駁二藝術特區！從旅館出來也有輕軌和腳踏車，交通上十分方便。

整體採用工業設計風格，簡單新穎的旅店風格配上經濟實惠的價格，小資族的你千萬別錯過！

附近景點：駁二藝術特區、鹽埕埔商圈、駁二誠品

訂房網評價：8.4/10分（agoda）



美濃和旗山的景點及美食真的非常多，經過濃縮再濃縮、提煉再提煉，終於把這些精華必去的、必吃的整理出來啦～趕快把它存進口袋名單，下次去高雄玩絕對非常充實。

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【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【旗山美濃一日遊】滿滿特色景點！旗山老街好吃又好拍】