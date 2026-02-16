高雄美食｜後勁夜市500台幣暢吃高人氣4攤　臭臭鍋/鴨頭/焦糖冬甩

看完演唱會還不想回家嗎？那就跟小編一起去後勁夜市續攤吧！高雄在地人最愛的後勁夜市，不只便宜、選擇多，而且500元（台幣，下同）就能吃到超滿足，從排到爆的「螃蟹三兄弟」，到香到會流淚的九層塔臭豆腐、現烤甜甜圈（冬甩），再帶一包東山鴨頭回家配酒，整個行程直接爽翻。這篇就帶你用小資預算，把後勁夜市最好吃的一網打盡！



台灣高雄後勁夜市美食推薦

1. 高雄三兄弟螃蟹

「螃蟹三兄弟」被許多在地人譽為後勁夜市的指標攤位之一，不少老饕更形容它是「楠梓夜市的代表性美食」。攤位自營業以來人氣始終高漲，每到晚上總能看見長長的排隊人潮，即使等待時間偏長，仍吸引許多遊客慕名而來，可見其受歡迎程度，店家最具特色的品項為「蟹身料理」，不同於一般夜市常見的炸物，這裡的蟹身採用「整隻連殼」的方式供應，經過高溫油炸處理後，外殼酥脆、輕咬即可入口，內層仍保留蟹肉的鮮甜與海味，形成獨特又富層次的口感，是許多消費者每次造訪必點的招牌料理。

最受歡迎的兩種口味分別是「蒜香蟹身」與「沙茶蟹身」。蒜香口味香氣濃郁、風味直爽，適合喜愛重口味的遊客；沙茶口味則以濃厚的鹹香取勝，融合海味後呈現更深層的尾韻，十分耐吃，兩款口味皆廣受推崇，也不乏遊客一次購買多份以便分享，由於每日備料有限，加上排隊人潮經常在開攤不久後就湧現，建議前往後勁夜市的旅客可將螃蟹三兄弟列為首站造訪，以增加購買成功的機會。無論作為開場的第一份小吃，或安排在夜市行程中的招牌美味，這道海味小吃都能為整趟夜市之旅帶來令人印象深刻的開端。

高雄三兄弟螃蟹

地址：高雄市楠梓區加昌路

營業時間：16:30–20:30（週二公休）

電話：0937-327-701



2. 老牌臭臭鍋

「老牌臭臭鍋」是後勁夜市中深受在地居民喜愛的平價鍋物選擇，以濃郁湯頭與獨特風味的臭豆腐聞名。來到後勁夜市若沒有吃上一份老牌臭臭鍋的招牌餐點，總會覺得行程少了一味足以代表地方風格的美食，店家最具代表性的料理為「九層塔臭豆腐」，臭豆腐經過高溫油炸後，外皮酥脆、內層保有軟嫩口感，再淋上特製的九層塔醬汁，使整體風味更加濃郁鮮明，醬汁的香氣與豆腐的微韌外皮彼此襯托，形成層次分明的口感，是許多消費者一試成主顧的關鍵原因。

除了招牌臭豆腐外，店家的「臭臭鍋」也是高人氣餐點，湯頭口味偏向微酸，清爽之餘仍保有濃厚香氣，搭配多種鍋物配料，使整體風味更加豐富，店家更貼心提供白飯無限量供應，讓許多胃口較大的客人也能以實惠價格享受飽足感十足的一餐。「老牌臭臭鍋」的用餐氛圍樸實親切，價格平易近人，無論是想快速填飽肚子的夜市遊客，或是偏好熱湯料理的在地居民，都能在此找到熟悉又實在的一份暖心滋味，若希望在夜市行程中加入一份熱呼呼的鍋物，這家絕對是不可錯過的選擇。

3. 小珠媽媽現烤焦糖甜甜圈

在後勁夜市眾多小吃之中，「焦糖甜甜圈」以其現烤出爐的香氣與酥脆口感，成為許多遊客與在地居民口中的必吃甜點，攤位雖然外表樸實，但每到出爐時刻，總能吸引不少人駐足排隊，足見其受歡迎的程度。

店家的甜甜圈採取每日現烤方式，避免久放影響口感，因此能在第一時間呈現最佳風味，外層的焦糖因高溫烘烤而形成薄脆外皮，咬下去時會帶有輕微破裂的酥響，甜度適中、不會過於膩口，內層則保有鬆軟彈性，形成外酥內軟的鮮明對比，深受甜點愛好者喜愛。

除了口感表現亮眼外，「焦糖甜甜圈」份量適中，作為逛夜市時的點心或飯後甜點都相當合適，甜甜圈的香氣在口中停留得恰到好處，甜度剛好、風味乾淨，因此常會不自覺地一個接著一個品嘗，第一次購買後都會直接加碼選購更多份帶走，成為夜市中的「回購率極高」攤位之一。整體而言，「焦糖甜甜圈」是一家以簡單、扎實、美味取勝的甜點攤位，對於希望在夜市行程中加入一點甜味、補充能量或作為散步小點的遊客來說，這裡無疑是一個令人愉快且值得停留的美食選擇。

小珠媽媽現烤焦糖甜甜圈

地址：高雄市左營區軍校路2巷42之1號

電話：0952-015-392

營業時間：星期一至星期四10:00-19:00（皆可提前預訂）



4. 後勁東山鴨頭

「東山鴨頭」是後勁夜市中相當受歡迎的宵夜攤位之一，以濃郁滷汁與多樣化的炸物選擇聞名，也是許多在地居民結束一天行程後最常購買的外帶小吃。攤位經常在夜間迎來一波又一波的人潮，只為帶上一袋滷香四溢的小點回家作為宵夜，店家以傳統滷製方式搭配細緻火候，讓各式食材能充分吸收滷汁風味，其中「鴨脖子」與「鳥蛋」是最具人氣的品項，兩者皆滷得入味而不乾柴，鴨脖子鹹香濃烈，肉質富有嚼感；鳥蛋則外層微酥、內層柔軟，滷香完整滲透至蛋心，十分耐吃，這些經典品項成為老顧客每次造訪時必定點選的組合。

除了招牌品項外，攤位亦提供鐵蛋、豆干、雞翅、米血等多種選擇，口味皆保持穩定水準，特別是鐵蛋，經過多次滷製與收汁，口感紮實彈牙，風味濃厚，是許多客人評價「越吃越涮嘴」的品項之一，多樣的食材搭配使得東山鴨頭成為適合作為宵夜分享組合的最佳選擇，不論單買或搭配多份小菜，都能滿足不同口味的需求。「東山鴨頭」憑藉紮實的滷功與親切的價格，成為後勁夜市晚間時段最有人氣的攤位之一，其食材種類豐富、風味醇厚，無論作為旅程結尾的外帶宵夜，或是與親友分享的晚間小食，都是值得加入夜市行程的經典美味。

後勁東山鴨頭

地址：高雄市楠梓區後昌路59號

電話：0905-781-199

營業時間：週二至週四17:00–23:30，週五週六17:00–00:00（週日週一公休）



高雄美食常見問題

高雄後勁夜市螃蟹三兄弟必點的是什麼？ 螃蟹三兄弟以「蒸香蟹身」與「沙茶蟹身」最具代表性，兩種口味皆為熱門品項。其特色在於採用「整枝連殼」的料理方式，外殼酥脆、吃起來不費力，並保留濃郁海味，是夜市中少見的特殊料理。由於每日限量、排隊人潮多，建議旅客提早前往。 高雄後勁夜市東山鴨頭的推薦品項有哪些？ 東山鴨頭的滷味類品項深受好評，其中以「鴨脖子」「鳥蛋」與「鐵蛋」最受消費者推崇。滷汁香氣濃郁、入味但不乾柴，搭配酥炸口感非常耐吃，由於品項多、份量剛好，十分適合作為夜市行程的最後一站外帶宵夜，搭配飲品或小酌更是許多在地客的習慣。 高雄後勁夜市老牌臭臭鍋有什麼特色？ 老牌臭臭鍋的招牌九層塔臭豆腐因外酥內軟、搭配特製九層塔醬汁而深受喜愛。其口味濃郁但不死鹹，香氣層次明顯，是許多在地人推薦的特色小吃。此外，臭臭鍋湯頭帶有微酸風味，清爽又開胃，並提供白飯免費享用，整體評價相當高。

