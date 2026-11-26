說到京都，除了清水寺、伏見稻荷大社經典景點之外，美食也是絕對不能錯過的一大亮點！從傳統京料理、湯豆腐，到香濃抹茶甜點、日式和菓子，每一樣都充滿京都獨有的風味。



這次FunTime小編幫大家挑選出12間京都人氣美食推薦，遊玩的同時也能照著這份清單一路吃！

京都人氣美食12大推介

1. 麵屋豬一

喜歡醬油拉麵的朋友，一定要把「麵屋豬一」收進美食清單！這間拉麵店最迷人的地方就是看起來清澈，喝起來卻是充滿層次的湯頭，使用多種精選魚介節萃取鮮味，再加入鹿兒島指宿產的本枯節，喝起來有淡淡魚介香氣，越喝越順口。麵條吸附湯汁後帶著滑順口感，再搭配叉燒、筍乾等配料，每一口都能吃到細緻的鮮味。店家更曾多次獲得《米芝蓮指南》必比登推薦，難怪一直是京都人氣拉麵名店之一！

麵屋豬一

必吃推薦：白醬油拉麵、黑醬油拉麵

交通：從「京都河原町站」步行約6分鐘

營業時間：11:00-14:30；17:30-21:00

小編小提醒：店家無法提前預約，必須現場排隊抽取指定時段的號碼牌，中午時段約10:00開始發放；晚上時段約16:00開始發放



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2. 新福菜館 本店

來到京都想吃一碗道地的京都拉麵，「新福菜館 本店」絕對是不能錯過的老字號！從京都車站附近的屋台起家，招牌最吸引人的就是那碗看起來超深色的醬油湯頭，第一眼可能會覺得味道很重，但實際喝起來醬油香濃郁又帶著鮮味，再搭配Q彈細麵和滿滿叉燒，鹹香順口、越吃越涮嘴。除了拉麵之外，炒飯也是許多人必點的人氣餐點，粒粒分明又帶著濃郁鍋氣，兩個同時一起吃超過癮！

新福菜館 本店

必吃推薦：中華そば、炒飯（ヤキメシ）

交通：JR「京都站」步行約5分鐘

營業時間：09:00-20:00（週三不定期公休）



3. 山元麵藏

京都超人氣烏龍麵名店「山元麵藏」，是許多美食愛好者來京都都會特別安排的一站！店家主打現點現做的烏龍麵，麵條口感Q彈帶勁，搭配以鰹魚為基底的香醇湯汁，簡單卻非常耐吃。招牌「土牛蒡天婦羅烏龍麵」更是必點，酥脆的牛蒡天婦羅搭配熱騰騰的湯烏龍麵，整體風味非常有特色。這間也是食べログ「うどん WEST 百名店」入選店，人氣一直很高！

山元麵藏

必吃推薦：土牛蒡天婦羅烏龍麵、雞胸肉烏龍冷麵

交通：搭乘地鐵東西線至「蹴上站」，步行約5-10分鐘

營業時間：平日10:00-16:00（週三僅營業至15:30）；假日10:00-17:00；每週四公休（建議出發前先在官網查詢）

小編小提醒：店家目前有預約制度，於用餐前3天的日本時間00:00（香港/台灣/北京時間前一天23:00），在TableCheck線上預約系統搶位；或當天早上日本時間09:00起，撥打電話預約。



4. 湯豆腐 嵯峨野

來到嵐山除了竹林小徑之外，也別忘了安排一餐經典的京都湯豆腐！「湯豆腐 嵯峨野」使用京都傳統的嵯峨豆腐製作料理，店家本身也是一棟充滿日式風情的「數寄屋風」純日本建築，坐在店內用餐時，窗外庭院景色也能感受到濃濃的京都氣氛。招牌湯豆腐吃起來滑嫩細緻，搭配京野菜、湯葉等京都風味料理一起享用，清爽又能吃到食材原本的味道喔！

湯豆腐 嵯峨野

必吃推薦：湯豆腐定食、嵯峨野御膳

交通：嵐電「嵐山站」步行約5分鐘

營業時間：11:00-17:30（最後點餐時間為17:30）



5. 名代豬排かつくら

來京都想吃炸豬排，又想找交通方便的人氣名店，「名代豬排かつくら」很值得你來！從豬肉、麵包粉到炸油與醬汁都相當講究，炸好的豬排外皮金黃酥脆，裡面的肉質則保有柔嫩多汁的口感。用餐時還可以自己磨芝麻，再搭配店家的特製豬排醬一起享用，香氣更加濃郁。同時店家也會依據春夏秋冬推出不同的季節限定菜！

名代豬排かつくら

必吃推薦：里肌豬排、腰內豬排

交通：阪急「京都河原町站」步行約1分鐘

營業時間：11:00-21:00（最後點餐時間20:30）

小編偷偷說：第一次來可以試試招牌豬排搭配特製醬汁，再自己磨芝麻拌進醬汁裡，香氣真的很加分！



6. 三嶋亭 本店

如果想在京都來一頓澎湃的和牛大餐，「三嶋亭 本店」絕對是老饕不能錯過的選擇！創業於明治時期的三嶋亭，是京都代表性的老字號牛肉料理店，主打精選黑毛和牛，其中最經典的吃法就是壽喜燒。肥瘦分布漂亮的和牛放進特製醬汁中涮煮，肉片吸收甘甜醬汁後更加香氣十足，入口柔嫩又帶著濃郁牛肉香。老舖本身也保有濃厚的京都歷史氛圍，小編覺得很適合想體驗「京都老店＋和牛料理」的旅客，是十分有儀式感的京都美食。

三嶋亭 本店

必吃推薦：極上月套餐（壽喜燒）

交通：從「市役所前站」下車，步行約5分鐘。

營業時間：11:00-20:30（不定期週二或週三公休）

小編小提醒：店家採預約制度，需要在至少用餐前3天透過官網線上系統預約並完成付款喔！



7. 京的燒肉處 弘（京の焼肉処 弘）

想在京都大口吃和牛，也可以直接來一頓熱呼呼的燒肉！「京の焼肉処 弘」是京都人氣燒肉品牌，主打精選和牛，店家採用一頭買的方式取得牛肉，再依照不同部位進行分切，讓每個部位都能呈現不同的口感與風味。從油花漂亮的牛小排、柔嫩的牛舌，到適合大口享用的各式燒肉，都能一次滿足肉食控。尤其對第一次來京都的旅客來說，和牛燒肉比起傳統京料理更加沒有距離感！

京的燒肉處 弘（京の焼肉処 弘）

必吃推薦：和牛燒肉、牛舌

交通：【京都站前店】「京都站」步行約5至7分鐘

【四條木屋町店】「京都河原町站」東側1A出口旁

營業時間：17:00-23:00



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8. あぶり餅 本家・根元 かざりや

京都傳統小吃不只有抹茶跟和菓子，「あぶり餅」也是非常值得一試的京都老味道！「本家・根元 かざりや」的招牌就是將小塊麻糬串在竹籤上，再放到炭火上慢慢炙烤，烤到表面微焦後搭配甜甜的白味噌醬一起享用。剛烤好的麻糬帶著淡淡炭火香，外層微微酥脆、裡面則是柔軟Q彈，搭配鹹甜的味噌醬，吃起來很有京都特色，當作下午茶剛剛好！

あぶり餅 本家・根元 かざりや

必吃推薦：あぶり餅（炭烤麻糬）

交通：乘京都市巴士至「今宮神社前」站下車，步行約3分鐘

營業時間：10:00-17:00（每週三、12／16～12／31公休）

小編偷偷說：店家就在今宮神社周邊，可以安排和今宮神社、紫野一帶景點一起順遊。



9. 鍵善良房 四條本店

如果想吃京都傳統和菓子，「鍵善良房」絕對是祇園不能錯過的百年老舖！店家創業於江戶時代，在祇園一帶延續製作京菓子的傳統，其中最具代表性的甜點就是「葛切」。晶透的葛切冰冰涼涼、口感滑順，再搭配店家特製的黑糖蜜一起享用，清爽又帶著淡淡黑糖香氣，是非常經典的京都甜點。除了葛切之外，店家也有販售傳統和菓子與招牌菊壽糖，喜歡日式甜點的朋友可以一起試試。

鍵善良房 四條本店

必吃推薦：黑糖葛切、菊壽糖

交通：「祇園四條站」7號出口，步行約3分鐘

營業時間：10:00-18:00（最後點餐時間17:30、週一公休）



10. 茶寮都路里 祇園本店

來京都怎麼能少了抹茶甜點！「茶寮都路里 祇園本店」是京都經典抹茶甜點名店，招牌「特選都路里パフェ」一上桌就超有視覺效果，抹茶冰淇淋、抹茶奶油、白玉、抹茶果凍等多種抹茶元素一次集合，還能搭配紅豆、栗子等配料，一口吃下去層次超豐富。喜歡茶味濃郁一點的朋友一定會很滿足，而除了抹茶之外，店內也有焙茶等茶甜點可以選擇。想一次把京都最經典的「抹茶＋甜點＋祇園」三大元素收集起來，這間絕對值得排進行程！

茶寮都路里 祇園本店

必吃推薦：特選都路里抹茶聖代

交通：「祇園四條站」6號出口，步行約3分鐘

營業時間：10:30-20:30（最後點餐時間19:30）；不定期公休，建議出發前先至官網確認

小編小提醒：祇園本店人氣很高，用餐尖峰可能需要排隊，建議可以避開下午茶最熱門的時段前往！



11. 西陣鳥岩樓

想吃一碗超有京都味的親子丼，就來「西陣鳥岩樓」！這間老字號店家藏身在西陣一帶的傳統町家裡，從門口一路走進木造建築，濃濃的日式老宅氛圍就讓人彷彿穿越到京都舊時代。店家午間時段主打人氣親子丼，雞肉搭配滑嫩蛋液和醬汁，整碗吃起來鹹甜順口又十分下飯，適合安排在西陣一帶散步時順路來吃。

西陣鳥岩樓

必吃推薦：親子丼

交通：搭乘市巴士至「千本今出川站」，再步行約5分鐘

營業時間：11:30-15:00（週四公休）

小編小提醒：親子丼為午餐時段限定，想吃的朋友建議事先確認當日營業安排。



12. ぎおん徳屋

來到京都祇園，想吃精緻又有京都味的日式甜點，「ぎおん徳屋」一定要收！店家最有名的就是招牌「本わらびもち」，使用本蕨粉製作，口感柔軟滑嫩，入口幾乎有種融化的感覺，再搭配黃豆粉與黑蜜一起吃，香甜又不會過於膩口。另一個人氣甜點「花見こもち」也很有特色，小巧的烤年糕放在桌上的小爐上自己慢慢烤，邊烤邊吃相當有趣，很適合和朋友一起分享。

ぎおん徳屋

必吃推薦：本蕨餅（本わらびもち）、烤年糕（花見こもち）

交通：「祇園四條站」6號出口，步行約6分鐘

營業時間：12:00-18:00（不定期公休，建議出發前先至官網確認）



京都的魅力可遠遠不只有古色古香的街景和建築，從一碗熱騰騰的湯豆腐，到香濃滑順的抹茶甜點，每一口都能吃到屬於京都的細膩風味。下次來京都自由行，不妨把喜歡的店家先收藏起來，安排一趟「邊走景點、邊吃美食」的京都旅行吧！

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京都美食常見問題

京都會推薦去哪裡吃美食？ 京都有許多人氣美食集中在祇園、河原町、嵐山、京都車站周邊，其中祇園適合安排像是和菓子、抹茶甜點與日式料理，嵐山則可以品嚐湯豆腐等京都傳統料理；若想找交通方便的餐廳，京都車站周邊也有不少拉麵與人氣美食可以選擇。 京都有哪些必吃的甜點？ 京都甜點以抹茶系列、和菓子最具代表性，除了抹茶聖代、抹茶冰品之外，也可以品嚐本蕨餅、葛切、菊壽糖與炭烤麻糬等傳統日式甜點。祇園一帶有許多老字號甜點店，很適合安排成下午茶！ 京都車站附近有哪些美食？ 京都車站周邊聚集了非常多元的美食選擇。如果想品嚐拉麵，首推老字號的「新福菜館 本店」與「第一旭」；喜歡日式料理可選擇「東洋亭」的經典漢堡排。還有JR 京都伊勢丹百貨內的「拉麵小路」與地下街「Porta」更是集結了壽司、居酒屋與各類咖啡廳的美食據點。 京都美食店家需要提前預約嗎？ 部分京都人氣餐廳都需要提前預約，尤其像是壽喜燒、和牛料理等熱門店家，建議出發前先確認預約方式與用餐規定；拉麵、甜點等店家則可能採現場排隊或抽號碼牌。小編提醒在旅遊旺季熱門店家容易客滿，建議事先上網查詢最新資訊！

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【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【2026京都美食】抹茶甜點、湯豆腐、親子丼！12間京都必吃推薦】