日本自由行｜京都車站4美食+6景點+6購物推薦　附一日遊懶人包

想去京都玩，選對住宿地點真的超重要！京都車站不只是全京都的交通心臟，能輕鬆直通大阪、奈良與關西機場，周邊更集結了熱門景點、商圈與人氣美食！選擇住在京都車站，不僅能大幅節省交通時間，晚上還能隨時出門逛街吃宵夜！



這篇懶人包幫你一次打包交通、景點、購物與必吃美食，帶你輕鬆規劃最道地的京都之旅！

京都交通

從各地區到京都

大阪

交通路線：JR京都線 新快速「大阪站」直達「京都站」

車程：約30分鐘



神戶

交通路線：JR神戶線 新快速「神戶站」直達「京都站」

車程：約55分鐘



奈良

交通路線：JR奈良線 都路快速「奈良站」直達「京都站」

車程：約45分鐘



關西機場到京都

JR特急HARUKA

價格：3,640日圓

車程：80分鐘

優點：班次頻繁、無須轉車



機場利木津巴士

價格：2,800日圓

車程：90-95分鐘

優點：適合距第二航廈較近的旅客



JR關空快速 ＋JR在來線

價格：1,860日圓

車程：110-130分鐘

優點：適合想省錢、時間充裕的旅客



計程車

價格：約3,500日圓起

車程：90分鐘

優點：適合家庭出遊、大型行李需求



京都車站附近景點

1. 東寺

鄰近京都車站的「東寺」是每位前來京都的遊客旅途上都會看到的風景～建於西元794年的東寺，不只象徵日本平安時期的開始，更是現今唯一殘存的平安京遺址！

境內的五重塔作為京都的經典地標，不論是春季賞櫻或秋日賞楓前來都別有一番風味～特別是春天櫻花綻放時的夜間參訪更能看到燈火倒映下，肅穆古塔被搖曳花海環繞的絕美景色！

東寺

交通：近鐵京都線「東寺站」步行約7至10分鐘即可抵達

地址：京都市南區九條町1

營業時間：08:00-17:00

票價：大人1,200日圓、國中生以下500日圓（特別開放時段票價各有不同，請參考官網）



2. 京都水族館

「京都水族館」雖然空間不算大，但得益於優良的場館動線設計，讓遊客能夠近距離細細觀察每種海洋生物的生動姿態！

館內最大亮點，莫過於京都特有的超可愛保育類動物「大山椒魚（娃娃魚）」！這裡無論是作為雨天備案還是夏日避暑都非常合適，是一座精緻又舒適、值得放慢腳步細細品味的室內景點！

京都水族館

交通：JR「京都站」出站步行約15分鐘

地址：京都市下京區觀喜寺町35-1（梅小路公園內）

營業時間：10:00-營業時間有變動，請參考官網

票價：成人2,600日圓；大學、高中生2,000日圓；小學生、國中生1,400日圓；幼兒（3歲以上）900日圓



3. 京都塔

「京都塔」作為京都最高的地標，佇立於 JR 京都車站烏丸口正對面，無論白天或夜晚，都是吸引大批遊客前來俯瞰古都風光的絕佳去處。

潔白塔身以「不臨海之城的燈塔 」為設計概念，象徵京都塔以溫柔的光芒照亮了古都街道，替這座守護日本百年歷史的古城添上現代美感～

京都塔

交通：JR「京都站」的地下通道直接連通至京都塔大樓 B1

地址：京都府京都市下京區烏丸通七條下る東鹽小路町721-1

營業時間：10:00-21:00

票價：成人900日圓、高中生700日圓、中小學生600日圓、幼兒3歲以上200日圓，請參考官網



4. 伏見稻荷大社

來到京都，絕對不能錯過人氣地標「伏見稻荷大社」！這座歷史悠久、超過1,300年的神社，供奉著庇佑農業豐收、生意繁榮與家庭平安的稻荷大神。

漫步其中，綿延不絕的玄色朱漆鳥居如隧道般延伸，交織出神秘而夢幻的視覺震撼，同時也是知名電影《藝妓回憶錄》中的經典場景！穿梭在千本鳥居的光影之間，絕對是京都之旅中最令人難忘的夢幻體驗！參拜時不妨買個迷你鳥居寫下心願，向神明誠心祈求美好願望實現喔～

伏見稻荷大社

交通：JR「稻荷站」出站步行1分鐘

地址：京都市伏見區深草藪之內町68

營業時間：全天



5. 清水寺

與金閣寺、嵐山並列為三大古都名勝的「清水寺」，名列世界文化遺產，一直是無數旅客心中的京都首選～

寺內終年清澈的「音羽瀑布」更是一大特色，瀑布泉水分為三股傾瀉而下，象徵著健康、學業與愛情，傳說喝下便能獲得庇佑，不過只能選擇一道泉水飲用，否則願望就會失靈！秋意漸濃時，被滿山紅葉包圍的清水寺景色更是一絕！漫步在紅葉漫天飛舞的古寺之中，無論哪個角度欣賞都超級夢幻，絕對是賞楓季來京都不可錯過的地點！

清水寺

交通：JR「京都站」搭乘206、100公車至「五条坂」站，步行10分鐘

地址：京都市東山區清水1丁目294

營業時間：06:00-18:00（春季、夏季、秋季夜間特別拜觀至21:30，請參考官網）

票價：成人500日圓；國中、國小學生200日圓



京都車站購物

1. JR京都伊勢丹

與京都車站共構的「JR京都伊勢丹」簡直是購物狂的天堂！不用出站就能無縫逛街！全館一共13層樓，涵蓋了服飾、珠寶、文具、餐廳，以及京都最大規模的國際香水品牌與美妝專櫃，香氛迷們一定要來～另外還有不可錯過的伴手禮（手信）一條街，除了可以一次購齊許多京都老字號洋菓子，還可以買到日本各地知名的「日本酒」！

JR京都伊勢丹

交通：位於JR「京都站」大樓內，與京都車站直通

地址：京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町

營業時間：10:00-20:00



+ 2

2. 京都Porta

「京都 Porta」是除了遊客以外許多當地人也會去的購物好去處～隱身在京都車站內的地下街，200多間店家從生活百貨、伴手禮、咖啡廳、知名美食到流行服飾通通都有！尤其是京都料理，想要在京都車站內一次嘗遍當地人氣美食嗎？沒問題！這裡聚集了「鰻魚四代目菊川」、「北極星蛋包飯」、「名代豬排」、「東洋亭漢堡排」等經典名店，無論是想品嚐道地日式料理或精緻洋食，都能在這裡輕鬆滿足味蕾！

京都Porta

交通：JR「京都站」步行5分鐘

地址：京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町902

營業時間：營業時間各樓層不同，詳情請參照官網



3. 京都AVANTI

「京都AVANTI 」是一間超受年輕人喜愛的複合式購物商場。這裡不僅擁有京都唯一的GU大型店，6樓更有許多大型動漫、漫畫、扭蛋與遊戲周邊專賣店，吸引無數喜愛日本二次元文化的動漫迷前來聖地巡禮！此外，這裡還有從早上9點營業至凌晨12點的唐吉訶德，想採買醫藥美妝、日系零食或各類生活用品的遊客，將這裡作為京都之旅最後一站的深夜補貨點，簡直再適合不過！再加上直通JR京都車站八条口的絕佳交通位置，讓你逛街採買完全不費力～

京都AVANTI

交通：JR「京都站」八條東口出站即可抵達

地址：京都市南區東九條西山王町31

營業時間：營業時間各樓層不同，詳情請參照官網



4. 京都AEON MALL

「京都AEON MALL」，是一座規模龐大、機能極佳的百貨商場！超級適合想要美食、購物、娛樂一次體驗的遊客！這裡有著號稱關西最大規模的扭蛋店，扭蛋機台琳瑯滿目～還有超熱門的室內運動遊戲場VS PARK，20多種動感遊戲非常適合親子一同享樂～對於模型迷來說，位於4樓的鋼彈模型專賣店（THE GUNDAM BASE） 更是朝聖天堂，陳列了多樣的限定組裝模型！逛累了的話還能前往美食街，品嚐全國知名沾麵在京都的唯一分店つけめんTETSU！

京都AEON MALL

交通：JR「京都站」八條口，出站步行5分鐘

地址：京都市南區西九條鳥居口町 1

營業時間：營業時間各樓層不同，詳情請參照官網



5. 四条河原町

「四条河原町」商圈位於一級購物區河原町通與京都最繁華路段四条通的交界處～這裡聚集多間大型百貨與購物中心，包括歷史悠久的京都高島屋 S.C.（內有超人氣的Nintendo KYOTO官方直營店與蔦屋書店）、大丸京都店，以及深受年輕族群喜愛的河原町OPA！除了百貨公司血拼以外，附近熱鬧的新京極商店街與寺町京極商店街還設有全天候遮雨棚，讓遊客不管什麼時候來都能舒適逛街，將連鎖藥妝、潮牌服飾、古著與特色伴手禮一次帶回家～

交通：搭乘京都地鐵烏丸線至「四條站」，換乘阪急線從「烏丸站」至「京都河原町站」下車



6. 錦市場

走進有著京都廚房美譽的「錦市場」，隨處可見的是令人垂涎的特色美食與在地食材～這裡除了販售鮮美的生鮮魚貨與各式乾貨，還能買到京都特有的傳統蔬菜「京野菜」與甘醇回甘的「京漬物」～如果說飲食文化是一座城市的靈魂，那麼想要一窺京都人的真實生活，來這裡準沒錯！ 若是想找份熱騰騰的散步小吃，絕不能錯過香氣濃郁、口感軟嫩的現做玉子燒！

錦市場

交通：搭乘京都地鐵烏丸線至「四條站」，步行3分鐘

地址：京都市中京區富小路通四條上西大文字町 609

營業時間：各攤位營業時間不同，請參考官網



京都車站美食

1. 本家 第一旭 本店

拉麵控看過來！位於京都車站附近的「本家 第一旭」是熱門時段需排隊40-50分鐘的超人氣拉麵店！招牌特製拉麵鋪滿厚實叉燒，甚至看不到底下的麵條！看似清亮的醬油豚骨湯頭，入口鹹香濃郁，搭配大量蔥花與彈牙麵條，每一口都很過癮！最棒的是店家從早晨6點營業至凌晨1點，早起搭車前想補滿能量，或半夜肚子餓找療癒宵夜，隨時都能衝一波！

本家 第一旭 本店

交通：JR 「京都站」，步行5分鐘

地址：京都市下京區東塩小路向畑町845

營業時間：06:00-01:00（週四公休）



2. 京的燒肉處 弘 京都站前店

來京都想吃燒肉的話「京の燒肉處 弘」是很值得排進口袋名單的人氣名店！距離京都車站步行4分鐘，是沒預約幾乎吃不到的熱門燒肉店！他們最大的特色是直接採購整頭黑毛和牛，因此肉質新鮮、油花表現相當出色！特別是招牌的「和牛姿切」與「厚切牛舌」，肉質軟嫩、脂香豐富，不管是沾點秘製醬汁還是簡單撒點岩鹽，都能吃到牛肉本身的鮮甜。除了燒肉品質有保證，價格也相當適中，非常適合喜歡精緻燒肉的朋友！

京的燒肉處 弘 京都站前店

交通：JR 「京都站」，步行4分鐘

地址：京都市下京区塩小路町510−1

營業時間：17:00-23:00

小編小提醒：店家只接受線上預訂，是不接受現場客人的喔～



3. 炸牛排 京都勝牛 京都站前店

主打外酥內嫩的「炸牛排 京都勝牛」，提供豐富的肉品選擇，從油花勻稱的沙朗、菲力，到黑毛和牛與厚切牛舌應有盡有～店家採用190度高溫快炸60秒，讓裹著薄薄麵衣的豬排色澤金黃，口感香酥不油膩，肉質則呈現出三分的鮮嫩熟度！最貼心的是上桌時若想調整熟度，還可以使用桌上的小烤盤微烤加熱，讓香氣更具層次！餐點的另一大亮點是多樣化的調味！店家提供和風醬油、山椒鹽、咖哩醬與溫泉蛋等多種沾料，其中元祖炸牛排搭配濃郁溫泉蛋更是店內的人氣吃法組合！另外，定食附贈的白飯、味噌湯與高麗菜絲都可以免費續加，食量大的人也可以吃的滿足～

炸牛排 京都勝牛 京都站前店

交通：JR「京都站」步行約3分鐘

地址：京都市下京区真苧屋町211

營業時間：10:30-22:30



4. 鰻魚飯 う桶や う

隱身在石板巷弄內的江戶美食「鰻魚飯 う桶や う」，光是門口的木招牌和舊木桶，就很有古都老店的氛圍～一踏進店裡，接過店家遞過來的手寫毛筆字菜單，紙上的墨痕十分具有年代感！店內空間雖然不大、接待客數不多，卻更顯得溫馨與對出餐品質的堅持～以天然雪松木桶盛裝鰻魚飯，一揭開蓋子，溫和的木香與鰻魚醬香便撲鼻而來～採用先蒸後烤的傳統江戶燒工法，讓鰻魚外皮微焦、肉質保持軟嫩香甜，米飯則吸附了醬汁與雪松香氣，再搭配上經典的鰻魚玉子燒或八幡卷，就能享用一頓充滿江戶風情的道地鰻魚料理！

鰻魚飯 う桶や う

交通：京阪電車至「祇園四條站」下車，步行約5分鐘

地址：京都市東山區祇園町南側 570-120

營業時間：11:30-14:00、17:00-19:30（週一公休）

電話：075-551-9966

小編小提醒：店家只接受預約客，且只能透過電話以日語溝通預約



京都車站一日遊行程

只有一天也能在京都車站周邊玩得超充實！早上先去歷史悠久的「東寺」欣賞五重塔，中午到「本家 第一旭 本店」來碗香濃的特製拉麵～下午則是購物行程，從直通車站的「JR京都伊勢丹」、動漫與藥妝必逛的「京都AVANTI」，到品項齊全的「京都 AEON MALL」採買～晚餐提前預訂「京的燒肉處 弘 京都站前店」品嚐頂級和牛，飽腹後再去「京都 Porta」地下街散步買伴手禮，為一日遊劃下完美句點！

早上：東寺

午餐：本家 第一旭 本店

下午：JR京都伊勢丹／京都AVANTI／京都 AEON MALL

晚餐：京的燒肉處 弘 京都站前店

晚上：京都 Porta



看完這篇京都車站攻略，是不是開始期待京都旅遊了呢？這裡有方便的交通、超好逛的商圈，還有吃不完的人氣美食，不管是作為行程的第一站還是最後衝刺補貨點都超完美！趕快把這篇交通、景點與美食懶人包存起來，順便分享給要一起出遊的朋友～下個假期，就為自己安排一趟說走就走的京都小旅行，親自體驗這座古都的迷人魅力吧！

京都車站常見問題

京都車站附近買手信要去哪裡買？有哪些必買推薦？ 採買推薦JR京都伊勢丹地下美食街或京都Porta。

熱門手信包括：阿闍梨餅（傳統和菓子）、Henri Charpentier抹茶費南雪、MALEBRANCHE茶の環（濃茶餅乾），以及各式京都限定抹茶甜點。 京都車站可以寄放行李嗎？ 可以。京都車站有設置很多行李寄放置物櫃，分別從車站B2到2樓以及porta地下街都有。 什麼時候最適合去京都旅遊？一年四季各有什麼亮點？ 最推薦的旅遊季節是春季（3月～4月）與秋季（11月～12月）。春季可以欣賞滿城櫻花，秋季則有極具質感的古寺楓葉景色；夏季（6～8月）雖然氣溫較熱，但可以體驗著名的祇園祭與貴船川床料理；冬季（1～2月）人潮較少，運氣好還能看見夢幻的雪景（金閣雪景、貴船雪景）。 京都的氣溫與天氣變化如何？旅遊穿著該怎麼準備？ 春/秋季：天氣清爽宜人，但早晚溫差大，建議洋蔥式穿法，準備輕便外衣或外套方便穿脫。

夏季：高溫悶熱，紫外線強，需做好防曬、補充水分，並攜帶遮陽傘或帽子。

冬季：體感偏冷且風大，需準備羽絨外套、圍巾、保暖發熱衣等禦寒衣物。

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【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【京都車站逛街地圖】交通、美食、購物與一日遊路線懶人包】