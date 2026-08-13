京都美食︱錦市場11家推薦　必吃90年歷史玉子燒　關東煮/可樂餅

去日本京都錦市場，有甚麼推薦美食必吃？錦市場被譽為「京都的廚房」，這條全長約390公尺的商店街，聚集了超過百家店舖，從新鮮的京野菜、漬物、豆腐、到手作甜點與串燒小吃，讓你可以品嚐到日本當地美食！



錦市場內設有餐廳，但以外帶的小吃店為主，適合邊走邊吃，或是帶回家當手信。以下推薦11家錦市場必吃美食，保證讓你大飽口福！

京都錦市場必吃美食推薦

1. にしきギョーザ(Nishiki Gyoza)

這是一家手工餃子店，除了提供現烤的煎餃，也可購買生鮮的餃子回家烹調。

曾在高級中華料理店修業的主廚藤岡精心製作、內餡飽滿紮實的「錦餃子」，最大特色在於緊實飽滿的餡料。100%使用京都丹波高原豬肉製作，加上鮮甜又爽脆的高麗菜，外皮煎得香脆，咬下去會溢出滿滿的肉汁！

除了對餃子製作的講究之外，店家還貼心準備了多種特製醬汁！除了經典的醋醬油與醋胡椒外，還有店家原創的餃子專用醬 – 清爽微辣的「京七味柚子醬」與香氣濃郁的「京都赤味噌醬」，為煎餃增添道地的京都風味。

にしきギョーザ(Nishiki Gyoza)

地址：京都市中京区錦小路通高倉東入中魚屋町498-1

營業時間：10:00～18:00



+ 3

2. 三木鶏卵

超過90年歷史的玉子燒專門店，每天由職人親手一條一條細心製作，煎烤出香氣濃郁、口感滑嫩的玉子燒，傳承著京都自古以來的風味與職人技藝。

玉子燒所使用的高湯取自錦市場的地下水，並以北海道利尻昆布與嚴選柴魚片細火慢熬而成。職人使用傳統銅鍋，以往後卷的京都式(京卷)手法製作，讓玉子燒能充分吸收高湯的鮮味與香氣，呈現出柔軟細膩的口感。

除了原味的高湯玉子燒，還有加入京都特產九條蔥、鰻魚的特別口味。另外，還有一系列以雞蛋製作的甜點，例如雞蛋布丁、卡士達奶油泡芙等等，鹹食或甜點都可享受到雞蛋的美味！

三木鶏卵

地址：京都府京都市中京区錦小路通富小路西入東魚屋町182

營業時間：9:00～17:00



3. 元蔵

這家充滿昭和懷舊氛圍的居酒屋提供烏龍麵、京風關東煮、串炸等主食及下酒小菜，以及種類豐富的酒類，無論是用餐或小酌都適合，而且價格也相當實惠，所以也有很多當地人來光顧，也推薦給想要體驗日本平民居酒屋的人。

他們的招牌料理是「生湯葉與生麩烏龍麵」。京都烏龍麵的特色是採用中細麵條，可以充分吸收高湯。而這道料理使用京都在地食材湯葉、生麩與九條蔥，高湯略帶甜味，風味清爽柔和，配合細而柔軟的烏龍麵，高湯的鮮美會讓人一口接一口停不下來。

元蔵

地址：京都市中京区錦小路通柳馬場東入ル東魚屋町167 ルミナス錦1F

營業時間：11:00～22:00



+ 1

4. SNOOPY茶屋 京都・錦店

在錦市場裡除了可以享用美食，還能購買可愛的史努比商品！

這家史努比主題商店樓高2層，1樓的SNOOPY茶屋主打日式和風風格，販售各種花生漫畫角色的雜貨商品，而2樓的「WOODSTOCK NEST Sweets & Goodies」商店以黃色小鳥Woodstock為主題。商品種類多樣，更可找到清水燒茶碗、西陣織零錢包與口金包等限定商品！

除了可愛的雜貨，還有甜點「SNOOPY燒」！這是仿照鯛魚燒的點心，只是換成了史努比造型，口味有3種選擇，分別是北海道十勝紅豆餡、濃厚卡士達餡，以及季節口味。每一個SNOOPY燒都是在店內現場烘烤，鬆軟的外皮包裹著香甜的餡料，注意看看正面與背面的史努比表情還不同，超級有心思！

另外還有各種甜點與飲料，購買後可以在2樓的用餐區，在史努比角色圖案的陪伴下慢慢享用！

SNOOPY茶屋 京都・錦店

地址：京都市中京区錦小路柳馬場西入中魚屋町480番地

營業時間：10:00~18:00



5. 茶和々 錦店(茶和和 錦店)

日本全國都有分店的抹茶甜點專門店！以「濃茶」為主題，嚴選宇治抹茶帶來各種抹茶甜點。這家錦市場分店的1樓是商店，販售外帶的點心或是包裝好的點心禮盒 ; 2樓是咖啡廳，可在店內享用現場製作的甜點。

他們販售的點心非常多樣，從抹茶霜淇淋到抹茶餅乾、抹茶馬卡龍、抹茶年輪蛋糕等，還有店舖限定甜點，只能在錦市場買到。

二樓的咖啡廳則可享用蕨餅、聖代、餡蜜等日式甜點。其中招牌商品「濃茶蕨餅」使用真正的蕨粉製作，不只表面沾滿抹茶粉，蕨餅中也揉入抹茶，入口會嚐到濃醇的抹茶風味，口感軟糯，抹茶控必試！

茶和々 錦店(茶和和 錦店)

地址：京都市中京区錦小路通高倉東入中魚屋町498番地1

營業時間：10:00~18:00



+ 2

6. 屋台村 錦

生魚片、海鮮丼、燒烤、天婦羅…… 來到屋台村，無論大人小孩都不用做選擇，在一家店內全部都可享用！

這是一家立食居酒屋，店內分設成不同屋台(小攤位)，提供不同種類的美食，客人購買後可以自由站在桌子旁品嚐，彷彿參加祭典一樣。

食物以海鮮為主，如果不習慣吃生魚片，也提供燒烤、天婦羅等方式，所以也很受外國旅客歡迎。所有食物都是單點，就算只點一樣也沒問題，可以淺嚐一下，留下胃口試多幾家店舖。

作為居酒屋，在這裡可以點到各式啤酒與關西當地清酒，他們還提供第一杯日本酒只要100日幣的優惠，可以來喝一杯來場小酌。

屋台村 錦

地址：京都府京都市中京区中魚屋町486-1

營業時間：9:30~20:00



7. 幸福堂

這家幸福堂不賣黑糖珍珠鮮奶，而是京都超過150年的和菓子老店！在明治元年(1868年)就開業，本店位在河原町的松原通，唯一的分店就在錦市場，只提供外帶的甜點。

從傳統的葛饅頭、栗餅、豆大福，還有各種水果大福，朱古力士多俾梨、蜜柑等等，不喜歡吃紅豆蓉也會有想吃的口味！

他們的招牌商品最中餅，最中餅殼以滋賀羽二重糯米製成，搭配以京都產丹波大納言紅豆熬煮的紅豆餡，紅豆餡香氣濃郁，還可嚐到顆粒，能享受紅豆的原味與甜香。客人購買回去可以自己把紅豆餡塗抹在餅殼中，在家中也嚐到酥脆的外皮。

幸福堂

地址：京都市中京区錦小路通麩屋町西入ル北側四軒目

營業時間：10:00〜17:00



8. やきとり 鳥勝

這是一家串燒專門店，他們提供的串燒比一般居酒屋的尺寸較大，使用炭火以強烈火力燒烤，帶來外香內嫩的絕佳風味。

肉類選擇多樣，高級的神戶牛肉到雞腿肉、雞翅、雞皮，以及加入莫札瑞拉起司的雞肉丸等，可以單串點餐，點好後一串一串現場燒烤。而且，串燒口味也很豐富，經典醬汁、鹽燒、芥末、梅子，喜歡濃郁或是清爽的調味都會符合口味。

店內只有簡單的用餐區，採用立食形式輕鬆享用串燒，也可點啤酒等各式飲料，特別搭配肉類！

やきとり 鳥勝

地址：京都市中京区錦小路通御幸町西入鍛治屋町220-1

營業時間：10:00～19:00



9. 花よりキヨエ(Hana Yori Kiyoe)

店名Hana Yori Kiyoe中的Kiyoe其實是指橄欖油「Kiyoe」，來自位於澳洲的「Kiyoe橄欖農場」，以當地收成的熟成橄欖製成最高級的橄欖油。

這家小吃店使用該這款橄欖油製作炸物，由於橄欖油清爽不油膩、不掩蓋食材原味，因此能炸出外酥內嫩、帶有自然香氣的食物。

他們的人氣商品是湯葉奶油可樂餅，把京都當地特產之一的湯葉(豆皮)加到餡料中，帶來外層酥脆、內餡綿滑的完美口感。而且因為使用了豆漿，所以味道清爽不膩口。

另外，還有雞肉抹茶可樂餅、玉米可樂餅、咖哩可樂餅等不同口味，很多創新的選擇！

花よりキヨエ(Hana Yori Kiyoe)

地址：京都市中京区御幸町通蛸薬師下ル船屋町399番地さしあのビル1階

營業時間：平日10:00〜18:00、週末10:00〜19:00



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10. いちごとさつまいも工房(Strawberry & Sweet Potato)

吃了一堆小吃和料理，想換換口味嗎？來點酸酸甜甜的士多俾梨吧！這家店顧名思義就是士多俾梨及番薯的甜點專門店，提供各種新鮮水果製作的飲品與甜點，包括士多俾梨飲料、士多俾梨糖葫蘆，士多俾梨大福，還有香脆的番薯片。甜點外帶或在店內享用都可以。

店舖裝潢也很可愛，鮮艷紅色的士多俾梨造型桌子、巨大士多俾梨裝飾都適合拍照打卡！在夢幻的店面內品嚐甜點，似乎會更加甜蜜！

いちごとさつまいも工房(Strawberry & Sweet Potato)

地址：京都市中京区錦小路通御幸町西入鍛治屋町222

營業時間： 9:30～19:00



11. タコハイ京都錦店(Takohai)

日本全國人氣章魚燒居酒屋，在關西地區的首家分店，就如店名所說就是主打章魚燒與高球雞尾酒，不過也可以點啤酒等其他酒類搭配。店內設有簡單的座位及吧桌，適合簡單小酌和享用輕食。

章魚燒口味豐富多樣，包括經典醬汁、明太子美乃滋、蒜香醬油、鹽檸檬美乃滋等，多種口味還能自由搭配比較。最受歡迎的當然是九條蔥美乃滋口味，表面撒滿新鮮蔥花，蔥香與章魚燒完美融合，增加風味。

章魚燒外層酥脆，內餡柔軟濃郁，搭配Q彈的章魚塊，口感扎實有份量，每一口都令人滿足，也非常下酒！

タコハイ京都錦店(Takohai)

地址：京都府京都市中京区十文字町456

營業時間：10:00〜22:00



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