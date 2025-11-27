京都景點｜賞雪秘境7選　伊根舟屋/美山合掌村　避開人潮宛如童話

冬天到日本玩，不外乎就是北海道、長野縣等等滑雪勝地對吧？不要小看滑雪這檔事，可是需要費盡很大功夫的一項運動，年輕人或許比較適合，若有行動不便的長輩，或是你屬於喜歡安安靜靜欣賞美景的文青，不妨來京都體驗古都雪景的美吧！



有名的京都雪景，令人馬上想到的就是被白雪化妝過的金閣寺、潺潺小溪旁雪白道路的哲學之道等等，但若嫌位於市內的雪景遊客太多，京都近郊的世外桃源也有你絕對不能錯過的絕景喔！今天就來介紹7處京都周遭的賞雪打卡秘境給大家！

京都景點：7大賞雪秘境

1. 日本威尼斯：伊根町舟屋

近年漸漸有名的伊根町，沿著海岸一棟棟一樓停泊小船，二樓為住家的舟屋，除了夏季有美麗的海上花火，冬天在這個美麗的漁村則會降下潔白的雪，整排舟屋屋頂上覆蓋著白雪，襯著背後海灣的山景，有什麼比這個還夢幻呢？

伊根町距離京都約兩個半小時車程，最適合的旅遊方式就是體驗一晚舟屋的住宿，享用當地民家的料理，透過可以一覽海灣的窗戶靜靜地與重要的人在舟屋內欣賞這日本獨一無二的景色。

伊根町舟屋

地址：京都府与謝郡伊根町

交通：搭乘丹後鐵道至天橋立站下車



2. 京都合掌村：美山

如果覺得去白川鄉太偏僻，怕會很無聊的話，京都的合掌村絕對是你不二的選擇，屬少數日本既存合掌村村落之一的京都美山。

不僅有合掌村，還有每年一月～二月的雪燈籠迴廊活動，以日本獨特被白雪覆蓋的合掌形茅草屋為背景，村人在雪地上做出一座一座雪燈籠，讓在傳統聚落的夜晚也有宛如歐洲的夢幻場景。 如果在這個時間來到京都絕對不要錯過了。

美山

地址：京都府南丹市美山町北

交通：搭乘JR至日吉站，搭乘公車至北里



3. 京都最美的緣結神社：貴船神社

位於京都北方搭乘叡山電車可到達的貴船山上貴船神社，夏天有最有名的流水素麵、秋天有夜間點燈，而冬天更是有絕對不能錯過的「積雪日限定點燈」，這是需要當日才曉得是否會有點燈的超級限定燈火，是不是有種「期間限定」的超級珍貴感呢！

若是沒有碰到點燈也沒關係，白天蓋著積雪的參道階梯也是美得不像話，請務必要去看看！不過因為位於山上，請各位一定要做好保暖，不管是有情人跟伴侶一起來，還是單身跟姊妹一起來求姻緣都一定能留下美好的回憶。

貴船神社

地址：京都市左京区鞍馬貴船町180

交通：搭乘京都公車33系統至貴船口站前，前往貴船



4. 幽靜寺院雪景：京都大原三千院

位於左京區的三千院為天台宗的寺院，院內有「聚碧園」與「有清園」兩大庭院。夏季時以繡球花吸引遊客，秋季則有滿院的楓葉，冬季時皚皚白雪覆蓋，染成純白色的寺院風景令人心醉。

寺院內的回遊式庭院、迴廊富有日式美感，環境令人放鬆。遊客也可以在寺院加購抹茶與羊羹，坐在緣廊中邊享用邊欣賞庭院風景。

京都大原三千院

地址：京都市左京区大原来迎院町540

交通：搭乘公車至大原公車站，徒步約10分鐘



5. 幻雪的飛龍觀：宮津市天橋立view land

松島、天橋立、宮島被並稱為日本三景。天橋立位於京都府北部，分隔宮津灣與阿蘇海。

據說若是站在天橋立展望臺上，彎下腰向兩腿之間看去，就能看到像龍飛舞的風景。冬天時，長達3.6公里的沙嘴會被積雪覆蓋，遠遠望去就徬彿一條白龍，四周的松葉也被白雪抹上新妝容，從不同角度欣賞更有不同感受，是遊客不可錯過的壯闊自然景色。

宮津市天橋立view land

地址：京都府宮津市文珠437

交通：搭乘電車至福知山，換乘京都丹後鐵道徒步5分鐘



6. 滿山樹冰奇景：金剛山

金剛山為奈良縣與大阪府的交界，作為大阪最高峰被選為日本兩百大名山之一，是許多登山新手的第一選擇。

轉法輪寺座落於附近，1-2月金剛山上的樹枝與花朵都會結上厚厚的冰霜，穿過葛木神社後便能看見被稱為「樹冰」的珍奇景象。由於冬天山坡會堆滿雪，登山時要特別留意步伐！

金剛山

地址（從千早赤阪村出發）：大阪府南河内郡千早赤阪村

交通：搭乘電鐵南海高野線至河内長野站，轉搭南海巴士，至「金剛登山口」站下車



7. 冬日白雪廊道：滋賀水杉林蔭大道

位於滋賀縣高島市及琵琶湖的西北方。全長2.4公里的水杉林蔭大道兩側共有約五百顆的水杉，每棵都高達12公尺，伸入天際形成令人讚歎的景觀。

不論是秋季楓葉滿盛，或是冬天潔白的風景，四季美景都宛如童話世界令人印象深刻。是來滋賀縣不可錯過的打卡景點。

滋賀水杉林蔭大道

地址：滋賀県高島市マキノ町蛭口～牧野

交通：JR木野站前搭乘牧野高原線公車約6分鐘，牧野Pic-land（高島市牧野農業公園）站下車



以上就是7個位於京都以及關西附近的冬季賞雪景點！不僅有天然山林樹木構成的自然白銀雪景，也有富含日本文化之美的村莊與神社秘境景點，在大雪中更增添神秘美感。想在冬天拍出絕美關西雪景嗎？收藏本篇文章，下次帶朋友一起來拍照打卡吧！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】