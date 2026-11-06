旅行遺失護照補領方法｜最快2日辦妥！附自救所需文件+大使館地址

旅行遺失護照補領方法｜在海外旅行，護照就如身份證一樣重要。假如人在海外不幸遺失護照應該怎麼辦？以下正確做法就要提早了解，以免意外發生時「慌失失」！



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在海外遺失護照的意外屢見不鮮，早前就有台灣網友到京都Aeon百貨一間Uniqlo分店免稅櫃台辦理退稅付款時，店員不小心將其護照交給別人，事主得悉後立即追出Uniqlo尋人無果，於是報警求助。

豈料，警員到場後卻告知她現時無法處理，叫她翌日再去警署備案，令事主倍感無奈，於是只好在Threads上發文求助。該名台灣網民事後在Threads上回覆指，試過各種方法也沒有找到護照，唯有京都、大阪來回跑申請臨時護照。

Uniqlo店員在發現護照給錯人的當下崩潰抱頭痛哭。（圖片來源：Threads@shuan.__）

到底海外遺失護照如何是好？準備去旅行的朋友，以下方法就要好好參詳！

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海外遺失護照點算好？這樣做最快2日可領旅行證

人在海外丟失護照絕對會令計劃大亂，不過最重要是要保持冷靜，回想自己曾去過的地方及景點，原路返回也有機會找到。若不幸丟失了護照找不回來，其實補領手續亦非常簡單方便。首先需要向當地警方報告，索取一份警察報告副本，然後前往中國駐當地使領館補領旅行證件。

該名台灣網民需領取臨時護照回國。（圖片來源：Threads@shuan.__）

一般情況下，在外地補辦護照需要15個工作天，如果行程較短，急需返回香港，則建議辦理《中華人民共和國旅行證》。旅行證是護照的替代證件，能夠在回港時使用，大概需時4個工作日，加急的話亦只需2個工作天。

使用旅行證時需和護照影印本及所在國警方出具的護照丟失證明共同使用。因此，如果丟失護照，可以先申請旅行證，在回港後再補領特區護照。如果不清楚詳細程序，也可以致電香港入境事務處協助在外香港居民小組的24小時求助熱線：（852）1868尋求協助。對於在海外只有數據上網卡（無傳統語音通話功能）的旅客，除了原有的 WhatsApp 熱線（852）1868。此外，還有1868微信求助熱線、及入境處App 1868聊天機械人。

香港旅遊熱點中國駐大使館地址及電話

中國駐日本大使館

地址：日本國東京都港區元麻布3-4-33

電話：03-3403-3065‧0935



中國駐韓國大使館

地址：首爾特別市鐘路區孝子洞54番地

電話：02-738-1038



台灣外交部領事事務局

地址：100台灣台北市中正區濟南路一段2-2號3-5樓

電話： +886 2 2343 2888



中國駐新加坡大使館

地址：東陵路150號郵編247969

電話：6471 2117



中國駐英國大使館

地址：1JL, 49 Portland Pl, London W1B, United Kingdom

電話：+44 20 7299 4049



中國駐洛杉磯總領事館

地址： 500 Shatto Pl, Los Angeles, CA 90020, United States

電話：+1 213-807-8006



中國駐悉尼總領館

地址：39 Dunblane St, Camperdown NSW 2050, Australia

電話：+61 2 8595 8002



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