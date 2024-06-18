特區護照續期｜有效期剩6個月可去日本、台灣？9個地區要求一文看

早前日媒報道，一對日本情侶前往峇里島旅遊，但因護照有效期不足而無法登機，結果導致他們損失近60萬日元（約2.9萬港元）。若大家最近打算前往日本、台灣、英國等地，但護照有效期不足6個月而擔心自己不能順利出發。《香港01》「好食玩飛」記者根據各地官方網站資料，為大家整合了港人熱門旅遊地區或國家的入境護照要求，以及特區護照續期懶人包，讓你可以輕鬆出行。



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日媒早前報道指，一對日本情侶前往印尼峇里島旅遊，但去到航空公司櫃檯登記時被告知，因護照有效期不足6個月，未能符合當地的入境要求。因此就算事主的護照並未過期仍無法登機前往峇里島。加上他們購買的是廉航機票，無法更改行程，最後只能忍痛放棄旅程，損失近60萬日元（約2.9萬港元）。

為避免大家遇上同類型的事件，以下是記者整合的港人熱門旅遊地區或國家入境要求，以及辦理特區護照續期懶人包。

9大熱門旅遊地區或國家入境護照要求

【1】日本——無明文規定

對於免簽證地區，如持有香港特區護照、澳門特區護照、英國國民海外護照（即BNO護照），必須持有有效護照進出日本，而護照並不需要有6個月有效期。

然而持有香港特區簽證身份書（即HKDI）或澳門旅行證進出日本的旅客，申請簽證時，則必須持有至少6個月有效期的護照。

【2】台灣——3個月以上

自2017年起，台灣放寬香港及澳門居民入境護照有效期為3個月或以上。

【3】韓國——6個月或以上

前往韓國的護照有效期需為6個月或以上，以入境日為基礎，並且需要連同回程機票方可入境。

【4】泰國——6個月或以上

前往泰國的護照有效期需為6個月或以上。

【5】越南——6個月或以上

前往越南的護照有效期需為6個月或以上。

【6】新加坡——6個月或以上

前往韓國的護照有效期需為6個月或以上，並且需要連同回程機票方可入境。

【7】英國——無明文規定

前往英國的護照不需要有6個月有效期，只需在逗留英國期間有效。

【8】澳洲——無明文規定

前往澳洲的護照不需要有6個月有效期，只需在逗留澳洲期間有效。

【9】加拿大——無明文規定

前往加拿大的護照不需要有6個月有效期，只需在逗留加拿大期間有效。

特區護照續期懶人包

大家可以通過5種方法申請特區護照續期，包括網上申請、親身遞交、申請證件服務站、郵遞等。但要留意，因遺失、損毀、殘破、無法使用舊護照或更改護照上個人資料，一律需要親身於櫃枱遞交。

特區護照續期/申請方法【1】自助服務站

特區護照續期第一個方法是自助服務站，相對不用迫入網站。入境事務處總部及7個分區辦事處均設有「申請證件服務站」，合資格申請人可以使用自助服務站申請護照，所需文件包括香港永久性居民身份證及背景為白色的彩色近照。可以使用易辦事、八達通或轉數快站繳付護照費用。

辦事處分區自助服務站地址：按此

特區護照續期/申請方法【2】網上申請

特區護照續期第2個方法，是如合資格的申請人能親身往指定入境事務處辦事處、中國駐外國的使領館或駐內地辦事處領取護照，便可透過互聯網或入境處流動應用程式申請護照。

網上申請：按此

特區護照續期/申請方法【3】郵遞申請

特區護照續期第3個方法，是申請人需要把申請表連同相關申請文件郵寄至下列地址：

郵寄地址：香港灣仔告士打道七號，入境事務大樓四樓，入境事務處，旅行證件及國籍（申請）組



注意要貼足夠郵票，否則入境處不會辦理，並註明回郵地址。

特區護照續期/申請方法【4】投遞申請

特區護照續期第4個方法是，申請人可以在辦公時間內，前往任何一間可以辦理旅行證件申請的入境事務辦事處，將申請放入該處所設的投遞箱內。

入境事務辦事處地址：按此

特區護照續期/申請方法【5】親身遞交

特區護照續期第5個方法是親身遞交，如原有的香港特別行政區護照已損毀；遺失護照或無法提供護照；需更改護照上的個人資料，申請人必須親身遞交護照申請。

申請人可以透過政府一站通、入境處流動應用程式或致電2598 0888辦理預約申請手續。未有預約的人士，辦事處的職員會即場根據配額制度提供服務，名額先到先得，滿額為止。

大家可透過政府一站通辦理預約申請手續。（圖片來源：政府一站通）

處理申請時間

入境事務處會在收妥全部所需文件、費用及相片後的5個工作天內完成處理申請的程序。未滿11歲而並未持有香港永久性居民身份證的兒童，申請處理時間為10個工作天內。

一般而言，申請人可於入境事務處完成處理申請後的下一個工作天領取新護照。如非親身遞交申請書，請預留額外2至3個工作天處理相關手續。如因遺失、損毀或更改個人資料而提出護照申請，處理申請的時間可能會較長。

照片規格

申請香港特別行政區護照，需要提交沒有戴帽的正面近照一張，各入境事務處設有自助拍照站，市民可以免費使用。要求如下：

1. 相片應顯示完整正面，並能清楚顯示面容特徵。

2. 相片尺寸必須為40毫米（闊）乘50亳米（高），相片內人士由下顎至頭頂的尺寸應為32毫米至36毫米，頭頂上須保留適當空位。

3. 背景應為白色。

4. 請勿戴上帽飾及避免濃妝，亦不應穿著太深色或太淺色的衣服。

5. 申請人並非位於相片正中、眼鏡遮擋眼睛、頭髮遮擋眼睛或眉毛、面部/眼鏡反光、有陰影、太光或太暗之照片將不獲接納。



特區護照續期及申請費用

特區護照續期及申請香港特別行政區護照費用，將根據申請人的年齡及護照頁數而有所不同，申請或續期護照前記得留意！

16歲或以上人士（有效期10年）：$370（32頁）、$460（48頁）

16歲以下兒童（有效期5年）：$185（32頁）、$230（480頁）

修訂護照（包括更改個人資料或照片）：$84



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