旅行注意｜日本血拚有「免稅QR碼」唔使帶護照？網民搖頭：不好用
撰文：聯合新聞網
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香港人喜歡到日本旅行，不少人在入境日本前，會透過「Visit Japan Web」網站填寫資料。為提高旅客便利性，「Visit Japan Web」於2023年4月推出「免稅QR碼」，讓觀光客們在購買免稅商品時，可出示QR碼代替護照。對此，就有PTT網友好奇提問「VJW的免稅QR碼好用嗎？」
原PO表示，最近在填寫「Visit Japan Web」資料時，看見網站出現，於是上網查詢相關資料，得知該功能可讓遊客在特定店家購買免稅商品時，可以透過手機出示QR碼取代紙本護照。
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不過原PO尚未實際使用該功能，便發文詢問「好奇目前日本這個功能泛用性如何？想把護照鎖在酒店保險箱，只靠手機免稅購物，是不是不太實際？」
貼文底下，一票網友搖頭表示：
「幾乎用不到…還是乖乖帶護照出門吧」
「不好用，很多店員不知道這個」
「昨天剛回來，這次去每個都要看護照，沒看過有人拿QR碼」
「QR只是免稅步驟用，店家優惠資格等還是看護照」
「大城市比較可能會有員工訓練，其他地方還是拿護照吧，這種東西推廣需要時間」
據了解，日本除了推出「免稅QR碼」，為提升旅客便利性，今年（2024）1月更將入境審查及海關申報的QR碼合而為一，讓觀光客只需使用同個QR碼就可辦理兩個手續。
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